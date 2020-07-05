Трое рабочих погибли при обрушении стоящегося ТЦ в Кировской области. Главное

Во время строительных работ обрушилась стена торгового центра, расположенного в Зуевском районе Кировской области. О случившемся сообщил глава Зуевского района Анатолий Кощеев, позже эту информацию подтвердили в региональном МЧС.

5 июля, в 10:56, в городе Зуевке, на ул. Свердлова, при проведении работ в строящемся здании произошло обрушение конструкций перекрытий МЧС по Кирову.

Площадь обрушения составила 250 квадратных метров. Местное издание «Свой кировский» сообщило, что торговый центр строила частная компания. По данным главы Зуевского района, частный инвестор возводил его на своей территории, при этом имел разрешение на строительство объекта. Планировалось, что здание сдадут в эксплуатацию к осени 2020 года. Стройка была огорожена, посторонние не могли туда попасть.

Источник ТАСС сообщил, что общая площадь торгового центра составляет 7,7 тысячи «квадратов». По его информации, причиной обрушения могло стать нарушение при строительных работах.

Трое погибли, один пострадал

Глава Зуевского района Анатолий Кощеев сообщил, что под завалами оказались пятеро человек — четверо из них погибли, еще один оказался зажат обломками. Однако позже в МЧС опровергли эту информацию. По данным ведомства, из-за обрушения стены торгового центра под завалами оказались четверо человек. Все они — рабочие, которые в момент ЧП трудились на объекте.

В ведомстве отметили, что на месте работал 21 сотрудник и пять единиц техники от МЧС, а также оперативная группа Главного управления МЧС России по Кировской области. Сейчас аварийно-спасательные работы уже завершили. В результате спасатели достали всех из-под завалов. Трое рабочих погибли, еще одному человеку удалось выжить.

По данным РИА «Новости», пострадавшего мужчину доставили в Зуевскую ЦРБ. ТАСС со ссылкой на Минздрав региона сообщил, что при обвале пострадал мужчина 1985 года рождения, врачи оценивают его состояние как тяжелое. Сперва его поместили в реанимацию Зуевской больницы. Но вскоре в МЧС сообщили, что его на вертолете санавиации доставили в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии, который расположен в Кирове.

По данным местного издания «Вятка областная», строитель находится в состоянии средней тяжести.

Последствия

В МЧС региона сообщили, что угрозы дальнейшего обрушения торгового центра нет. Сейчас там работают специалисты, которые разбирают завалы и расчищают территорию от обломков.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, в результате которого погибли люди». Следователи продолжают работать на месте происшествия, устанавливая все детали случившегося.

«Следователи работают на месте происшествия, проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, в офисе строительной компании изымают документацию. Расследование продолжается», — сообщили в ведомстве.