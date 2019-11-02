Трое погибших и искореженное судно. Главное о взрыве на танкере в Находке

Рано утром 2 ноября на борту танкера «Залив Америка» в порту Находки прозвучал взрыв. Происшествие унесло жизни трех членов экипажа. О том, что могло стать причиной происшествия, а также подробности спасательной операции — в материале «360».

Что произошло в порту Находки?

2 ноября в 08:00 по местному времени (01:00 по Москве) на танкере «Залив Америка» произошла детонация газа и прогремел взрыв. В момент хлопка на борту судна находились девять членов экипажа. Несколько человек взрывом выбросило за борт.

«Сегодня (2 ноября — прим. ред.) произошло ЧП в четвертом якорном районе порта Находки. В районе пятого грузового танка „Залив Америка“ произошел взрыв. Причины выясняются. Три человека были выброшены в море, двоих извлекли из воды погибшими. Один на глазах у спасателей ушел под воду, его поиски ведутся», — сообщили РИА «Новости» в Федеральном агентстве морского и речного транспорта.

Спустя какое-то время сотрудники экстренных служб нашли третьего моряка — он тоже погиб. Во время взрыва пострадал один человек из состава экипажа танкера. Он получил легкие травмы рук и от госпитализации отказался.

Экологическая угроза

После ЧП, к счастью, разлива нефти из танков не случилось — море в районе акватории порта Находки чистое.

«Угрозы затопления судну нет, разлива нефтепродуктов не допущено. По поручению Дальневосточного транспортного прокурора Находкинская транспортная прокуратура с привлечением контролирующих органов организовала проверку по факту произошедшего», — приводит сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Информации о том, была ли вообще нефть в танках судна, пока нет.

Взрыв глазами очевидцев

Ранее в сети появилась видеозапись подготовки взорвавшегося танкера к буксировке. На кадрах видно, как к пострадавшему судну приближается буксир.

Также в объектив камеры попали последствия взрыва — на кадрах видно, как сильно повреждена палуба.

Очевидцы рассказали РИА «Новости», что взрыв был настолько сильный, что его почувствовали за пределами судна.

«Нас сильно тряхнуло, когда вышли посмотреть, что случилось, то увидели, что поднимается большое облако дыма в районе мыса Астафьева», — приводит агентство слова собеседника.

По данным свидетелей аварии, середину палубы судна разорвало, как консервную банку. Также собеседники поделились своей версией причины взрыва — обычно газ в танках взрывается из-за неисправности приборов освещения.

В пресс-службе Федерального агентства морского и речного транспорта ТАСС рассказали, что взрыв повредил кабель-трассу и вывел из строя систему спуска и подъема якорей.

Что на самом деле произошло на борту танкера — предстоит разобраться специалистам. СК уже возбудил дело по части третьей статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц».