Трое детей больше суток сидели в квартире с трупом матери и ее любовника. Главное

27 мая в квартире на юго-западе Москвы нашли троих детей. Они были заперты в квартире с телами матери и ее сожителя. Сейчас дети в безопасности, идет проверка. «360» рассказывает, что известно об этой истории.

Три девочки, младшей из которых всего 11 месяцев, были обнаружены в квартире с трупом матери и ее сожителя. Предположительно, дети провели там более суток. Об этом 27 мая сообщила уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.

Нашла детей мать погибшего, ему было 20 лет. По некоторым данным, накануне он звонил матери, чтобы та перевела ему деньги. После этого он перестал выходить на связь.

Женщина приехала в квартиру, где молодой человек жил со своей 26-летней возлюбленной и ее детьми. Девочки пяти и шести лет открыли дверь и сказали, что взрослые уже больше суток сидят на балконе. Там женщина и нашла тела и вызвала скорую.

Благополучная семья

По предварительным данным, причиной смерти пары могла стать передозировка наркотиками, однако официальных подтверждений этому пока нет. Также сообщается, что в квартире нашли запрещенные вещества, которые сожители могли распространять.

Мать девочек якобы была воспитанницей детского дома, получила квартиру как сирота после рождения детей. Молодой человек, по данным «МК», имеет криминальное прошлое: мелкая кража и угроза убийством.

Издание также пишет, что отец младшей девочки сейчас проходит по наркотической статье, отец других двух сестер неизвестен. При этом, как сообщает ТАСС, семья не состояла на учете как неблагополучная.

За те сутки, что девочки были одни в квартире, они смотрели телевизор и несколько раз меняли подгузники младшей сестре. Сейчас дети в больнице, с ними работают врачи, а органы опеки связываеются с их родственниками.

«Дети сейчас находятся в больнице, им оказывается необходимая помощь. <…> Решение о дальнейшем жизнеустройстве детей будет принято после того, как их выпишут из больницы», — сказали в пресс-службе московского департамента труда и социальной защиты населения.

Ольга Ярославская уже взяла ситуацию под собственный контроль, прокуратура также начала проверку. Детский омбудсмен добавила, что собирается навестить девочек после окончания самоизоляции.

«Хочу обратиться к москвичам. Прошу вас обращать внимание на случаи, когда за стеной долго плачут дети, и сообщать в социальные службы, полицию. Это поможет вызволить детей из неблагополучных ситуаций», — заключила она.