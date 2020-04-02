Трясутся за свой имидж. США отказались полностью эвакуировать зараженных COVID-19 моряков с авианосца

Среди членов экипажа американского атомного авианосца «Теодор Рузвельт» есть зараженные коронавирусом. На борту находится около пяти тысяч человек, сейчас известно о 93 положительных результатах. При этом эвакуировать будут только 2,3 тысячи человек. Эксперты считают, что такое решение связано с нежеланием терять имидж сильной армии и сложностями в размещении военных.

Как пишет ABC News, среди 94 кораблей, находящихся в открытом море, авианосец «Теодор Рузвельт» стал первым и пока единственным, на чьем борту нашли зараженных коронавирусом. Из пяти тысяч членов экипажа 1273 уже успели сдать тест. Известно, что у 593 человек результат оказался отрицательным.

На данный момент корабль пришвартован на острове Гуам. Первая тысяча человек уже была снята с судна. Власти планируют увеличить число до 2,7 тысячи человек в ближайшие дни.

Начальник военно-морских операций адмирал Майк Гилдей сказал, что около тысячи членов экипажа корабля останутся на борту, чтобы управлять корабельным ядерным реактором и вести операции, необходимые для обеспечения безопасности оружия, хранящегося на борту. И это одна из причин от отказа полной эвакуации людей.

«Куда они пойдут? Если решат всех эвакуировать с корабля, то необходимо найти место для размещения. А это не так просто», — говорит доктор политических наук Дэниел Уорнер.

Остров, у которого пришвартован корабль, довольно населен. К тому же при непродуманной эвакуации есть риск заражения жителей. Сейчас ВМС США планируют разместить заболевших на территории своих военных баз, а также в нескольких отелях Гуама. Об этом сообщает «Би-би-си».

Второй не менее важный пункт отказа от полной эвакуации — это важность самой лодки. По словам Уорнера, корабль не оставят пустым. Если снимать всех с борта, то нужна замена. Найти около тысячи подходящих работников и быстро доставить их на корабль невозможно.

Власти сейчас стоят между двух огней — национальная безопасность и здоровье моряков. Глава департамента обороны подчеркнул, что национальная безопасность очень важна Дэниел Уорнер доктор политических наук

«Эту дилемму можно охарактеризовать более цинично. Важнее им сохранить имидж силы ВМС США или здоровье людей», — отмечает британский политолог Александр Меркурис.

Да, вывод из строя авианосца ударит по национальной безопасности, но еще больше ударит по ее имиджу. Плюс ко всему никто не хочет создавать впечатление того, что коронавирус стал большой проблемой для военных. Штаты хотят, чтобы люди думали о том, что болеют единицы. Важно создать иллюзию того, что флот способен исполнять свои обязанности в привычном режиме.

Авианосец «Теодор Рузвельт». Источник фото: Wikimedia

«Все военные так делают. Британская армия вообще отказывается говорить о том, есть ли зараженные среди военных или нет», — добавил собеседник «360».

По словам Меркуриса, это вполне может привести к заражению всего экипажа. Нет более идеального места для распространения вируса. Даже если корабль огромный, люди постоянно перемещаются по нему, контактируют и общаются.

Доктор Уорнер напоминает, что схожая проблема была и у круизных лайнеров. Там тоже был риск заражения всех пассажиров, но эвакуироваться они не могли. Негде было размещать людей.

«Рузвельт» — это авианосец с размером в несколько футбольных полей. Экипаж постоянно перемещается с одной точки в другую. Они едят в общих столовых, спят в каютах по шесть, 12 или 24 человека.

О происходящем на авианосце стало известно благодаря, попавшему в Сеть письму капитана Бретта Крозьера.

«Мы не на войне. Моряки не должны погибать. Если мы не предпримем действия сейчас, мы не сможем должным образом позаботиться о нашем главном достоянии — наших моряках», — передает его слова «Би-би-си».

Это не первый случай, когда у военных обнаруживают COVID-19. Подлодка нидерладнского флота «Дольфейн» прекратила боевое дежурство в Северном море. Из 58 членов экипажа у восьми уже подтвержден коронавирус.

В Литве 20 военных международного батальона НАТО также получили положительный результат. Подтверждено заражение коронавирусом у шести военных в Армении. Четверо французских военных в Африке также не уберегли себя от COVID-19. С каждым днем таких случаев становится все больше.