Трибунала не достаточно. Лидера повстанцев судят за поедание сырых сердец людей и изнасилования

В Швейцарии судят бывшего командира повстанцев, которого обвиняют в причастности к убийствам мирных жителей, изнасилованию и каннибализмме. Это одно из немногих дел, переданных в международный суд в связи с гражданской войной 1989–2003 годов в Либерии.

Подсудимого — 45-летнего Алие Косию, арестовали в Швейцарии шесть лет назад. Он отрицает свою причастность к делу. Его адвокат заявил, что Косия не находился в местах преступлений, которые ему приписывают, во время их совершения.

«По словам господина Алие Косии, одна из больших проблем в этом деле заключается в том, что он еще не прибыл в графство Лоффа (чать Либерии — прим. „360“) во время преступлений, которые он предположительно там совершил. Он всегда очень четко указывал свое местонахождение в Либерии, и судебные документы включают свидетельские показания, собранные в Швейцарии, которые подтверждают это», — цитирует адвоката Димитрия Джаноли The Guardian.

Косию обвиняют в «вербовке и использовании несовершеннолетнего солдата», грабежах, жестоком обращении с гражданскими, покушении на убийство, в убийстве, а также в изнасиловании и осквернении трупа.

В обвинительном заключении говорится, что Косия убил или участвовал в убийстве 18 мирных жителей, заставил одну из женщин стать своей «женой», неоднократно насиловал ее и нанял 12-летнего мальчика в качестве своего личного телохранителя. В одном из описанных в документах суда случаев сказано, что Косия вместе с боевиками съел кусочки сердца мертвеца. При этом каннибализм не был редкостью во время того боевого конфликта.

Сам Косия во время слушания внимательно следил за процессом, регулярно делал заметки и кратко отвечал на вопросы судьи. Когда его спросили, знает ли он, в каких преступлениях его обвиняют, он ответил: «Да, конечно».

Позже он прервал разбирательство, крикнув: «Я стал жертвой… Я провел шесть лет в тюрьме до суда». По словам свидетеля, находящегося в зале суде, Косию в этот момент трясло.

Сам подсудимый показания еще не давал. Планируется, что он сделает это не следующей неделе. При этом слушания в присутствии зрителей суд постановил перенести на следующий год из-за пандемии коронавируса. Это лишает жертв лично присутствовать на заседаниях. Их адвокаты уже выступили против такого решения суда.

«Было бы жестоко отказывать нашим клиентам в возможности присутствовать с нами (на заседаниях — прим. „360“)», — сказал в суде Ален Вернер, адвокат, представляющий четырех истцов.

Адвокат посудимого, в свою очередь, считает, что это не обязательно. В противном случае, уверен он, слушание станет походить на театр.

Сама Либерия никогда не привлекала к ответственности своих военных преступников, несмотря на рекомендации различных организаций. Бывшие полевые командиры сохраняют власть, а свидетели не хотят выступать.