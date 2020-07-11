Триатлонисты из России пытаются попасть на чемпионат Европы в Эстонию. Они обратились в МИД балтийской страны

Несмотря на сложности в передвижении между странами, некоторые международные соревнования скоро начнут возобновляться. Сейчас российские триатлонисты пытаются договориться о поездках на турниры в Европу. Для этого даже писали запрос в МИД Эстонии.

На сегодня Европейский союз триатлона подтвердил три гоночные локации: этап Кубка Европы в Риге, юниоры, чемпионат стран Балтии, элита, 16 августа; этап Кубка Европы в Ольштыне, юниоры, элита, 21 августа; чемпионат Европы в Тарту, элита, юниоры, любители, 28–30 августа.

«Если спортсмены не попадут на них, то это будет не очень хорошо. Первый по плану старт — это Рига. Он ближайший. Там будет юниорский этап кубка Европы. Юниоры туда наши готовятся. У нас позиция и у Федерации, и у главного тренера — готовимся, несмотря ни на что, а дальше, если получится, то здорово — летим. Если нет, то жаль — готовимся к следующему старту», — пояснила «360» генсек Федерации триатлона России Галина Шиповалова.

По ее словам, Федерация находится на связи с Ригой, которая также мониторит изменения в правилах по въезду. Российских спортсменов еще очень сильно интересует Тарту, потому что это Чемпионат Европы. Он будет в Эстонии. Туда нашим спортсменам совершенно точно хотелось бы попасть.

«Мы на этой неделе написали запрос в МИД Эстонии с просьбой въезда, конкретно по спортсменам. Возможно, нас допустят, но не знаю… это все пока на уровне разговоров и выяснений», — добавила собеседница «360».

Она подчеркнула, что даже если некоторые страны не могут быть на соревнованиях, их все равно стоит проводить. Если вообще ничего не организовывать, будет хуже.

Так или иначе, подтвердился Чемпионат России в Татарстане. Мы его проводим 7–9 августа. Это будет отбор на Европу. В любом случае отбор мы проводим, а дальше уже будет понятно, поедем или нет Галина Шиповалова генсек Федерации триатлона России.

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Россия с 15 июля начнет переговоры с другими странами о возможном открытии международного авиасообщения. Она пояснила, что Россия готова возобновить полеты только в те страны, где в течение двух недель в среднем заражаются не более 40 человек на 100 тысяч жителей, а коэффициент распространения возбудителя не превышает единицы. При этом среднесуточный прирост не должен превышать 1%.