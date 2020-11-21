По всему миру разрабатывают эффективные вакцины от коронавируса. Сейчас испытываются уже три. Дональд Трамп заявил, что еще одна появится в США уже в апреле. В Германии уверены, что в ФРГ вакцина окажется еще раньше — в начале 2021 года. Китайское средство, которое находится на стадии клинических испытаний, уже ввели почти миллиону человек. Некоторые другие страны планируют закупать вакцины у мировых лидеров в сфере медицины. Однако не все доверяют абсолютно новому препарату.

Германия

Жительница Германии, города Котбус, Оксана Ладнева рассказала «360», что не считает нужным вакцинироваться. Причем такой логики девушка придерживается и в случае с COVID-19, и касательно обычного гриппа.

Все, с кем я знакома, против вакцинации неизвестной и не протестированной вакциной. Пусть вакцинируют представителей групп риска и тех, кто хочет вакцинироваться Оксана Ладнева жительница Германии.

При этом собеседница отметила, что производитель средства никакой роли для нее не играет. С этим не согласен другой житель Германии — Станислав. Он доверяет именно немецкой медицине и готов будет сделать прививку, как только она появится в доступе. Причем, по словам молодого человека, в его окружении нет людей, которые относились бы к вакцине отрицательно.

Большие надежды на новинку возлагает и Кристина из Германии. По ее словам, вся семья ждет препарат и готова сделать прививку.

«Надеюсь, массовая вакцинация остановит распространение вируса и пандемия закончится, а мы вновь заживем прежней жизнью. Единственная вакцина, которой доверится моя семья, — немецкая», — заявила девушка.

При этом, по ее словам, некоторые ее знакомые боятся вакцинации, так как считают, что прошло слишком мало времени для исследования побочных эффектов от новой прививки.

США

Зорик Туранский из Нью-Джерси готов прививаться. Однако он добавил, что считает лучшим вариантом добровольную, а не обязательную, вакцинацию.

Доверяю вакцине, произведенной в США. Много изучаю эту тему. Еще доверяю разработками Германии, Великобритании, Южной Кореи и Японии. Но поскольку живу в США, то доверяю больше США Зорик Туранский житель США.

Правда, и этот собеседник «360» отметил, что многие его знакомые переживают из-за побочных эффектов: слишком уж быстро проходят все исследования. Такого мнения придерживается и жительница Штатов Ольга.

«Нет, я не готова делать прививку сразу, как она будет готова. Я переболела COVID-19. Отболела я в июле, а через два месяца сделала тест — у меня есть антитела в крови. Мне сейчас нет нужны прививаться. Это первая причина. Вторая причина — я не очень доверяю вакцине, неважно, какой страны», — заявила собеседница «360».

Влад Спектор из Нью-Йорка, напротив, готов привиться. Причем он подчеркнул, что доверяет исключительно американскому препарату.

Китай

Собеседник «360» с китайского острова Хайнань Евгений Рыжиков ждет вакцинации и доверяет китайскому варианту. Однако молодой человек не считает, что он будет радикально отличаться от аналогов.

Народ послушный. Если партия скажет, что надо это сделать, то граждане ответят: „Есть!“ Евгений Рыжиков житель Китая.

Цзянь Лоузуэйхэ из Кайфына же рассказал «360», что, по слухам, работающие на таможне и на границах люди привились еще в марте. И якобы эффект от вакцины весьма хороший. А в прошлом месяце препарат вкололи медикам и пограничникам в провинции Чжэцзян.

Франция

Том из Тулузы делать прививку не собирается, так как боится. Он не уверен в ее эффективности и безопасности.

Говорить о вакцинации пока еще слишком рано, на мой взгляд. Тема еще не изучена как надо, и вакцина не была протестирована на достаточно долгосрочной основе. Я не доверяю ни американской, ни французской, если такая появится. А если надо будет делать выбор, то сделаю в пользу той, о которой будет больше положительных отзывов Том житель Франции.

Жительница Франции Камилла также не торопится делать прививку. По ее словам, было бы неплохо подождать, посмотреть, насколько вакцина эффективна и нет ли побочных эффектов.

«Пока ничего не понятно по этому поводу. Слышала, что в Париже собираются открыть центры, где будут для начала вакцинировать пожилых и самых уязвимых. Очень много разных мнений, многие ждут уже давно вакцину, многие не доверяют ей. Возможно, ее сделают обязательной, и французы этим очень не довольны», — отметила собеседница «360».

65-летний Лоранс из Парижа и его знакомые ровесники ждут вакцину. Все они к прививке относятся положительно и хотят, чтобы пандемия побыстрее закончилась.

Великобритания

Житель Великобритании Александр Меркурис готов к вакцинации. Причем он считает, что подойдет любой препарат, который признала ВОЗ. Меркурис уверен, что прививка необходима для прекращения распространения коронавируса.

«Учитывая очень большое количество заражений, системы тестирования и отслеживания контактов на Западе перегружены. Также очевидно, что все попытки контролировать распространение заболевания путем ношения масок потерпели неудачу, потому что слишком много людей просто отказываются носить маски. Поэтому вакцинация остается единственным выходом из этого кризиса», — уверен собеседник «360».

Половина знакомых Меркуриса планирует прививаться, другая — нет. Например, деловой и очень состоятельный мужчина в возрасте 60 лет, живущий в Лондоне и Нью-Йорке, ни при каких обстоятельствах не примет решение в пользу вакцины. Этого же мнения придерживается и 40-летний таксист, и 30-летняя журналистка. При этом семь знакомых с собеседником ученых в возрасте от 40 до 70 лет готовы прививаться, как и молодая девушка — фитнес-тренер.

Отношение к прививке в точности отражает взгляды на пандемию. Те, кто серьезно относится к рискам для здоровья, связанным с пандемией, воспримут вакцину положительно. Те, кто считает, что пандемия — это обман, не будут принимать вакцину Александр Меркурис житель Великобритании.

Меркурис добавил, что неважно, где будет произведен препарат. При этом он выступает против обязательной вакцинации.

«Слишком много людей выступят против. Неразумно издавать закон, который люди игнорировали бы или противостояли бы ему. Я единственный, кто придерживается этой точки зрения среди сторонников вакцинации», — заключил собеседник.