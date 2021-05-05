Подстегнуть иммунитет. Вирусологи объяснили смысл трех уколов вакцины

Вакцину «ЭпиВакКорона» могут начать делать в три этапа. Эксперименты на животных уже показали, что так увеличивается число антител и продолжительность иммунитета. Дополнительная инъекция никому не повредит. Другие препараты тоже могут потребовать дополнительного укола — это будет ясно через некоторое время.

Ученые научного центра «Вектор» проверяют целесообразность трехкратного вакцинирования «ЭпиВакКороной». Таким образом они хотят усилить антитела и продлить действие иммунитета. Об этом сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций «Вектора» Александр Рыжиков. Первые испытания на животных подтвердили предположения ученых об усилении иммунитета.

«Мы достигнем достаточного иммунного ответа, в том числе и среди пожилых людей», — добавил он.

Третий не лишний

Александр Рыжиков заявил, что введение третьей дозы вакцины естественно и не представляет опасности. Она позволит «не только поднять уровень нейтрализующих антител, но и обеспечить высокую аффинность (стабильность и силу — прим. ред.) этих антител», передает «Интерфакс».

Заведующий сектором молекулярной вирусологии биологического факультета МГУ доктор биологических наук Алексей Аграновский объяснил «360», что главная причина изучения трехкратной вакцинации заключается в том, что разные схемы введения вакцины дают разный уровень антител.

Отрабатываются схемы: сколько инъекций, какой интервал между ними. И хотя это все равно будет работать индивидуально, есть некие оптимальные схемы, которые, скорее всего, сработают хорошо на ком угодно Алексей Аграновский вирусолог.

Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев добавил, что количество инъекций не так важно, как результат, «главное — добиться высокого иммунитета, который бы защищал от заражений». Прибегая к третьему введению, разработчики вакцины хотят выйти на следующий уровень защиты от вируса.

«В зависимости от того, как устроена вакцина, она дает нужный уровень иммунитета после такого-то количества введений. Каждый следующий укол, особенно если он делается немного разными компонентами, как это делается в случае „Спутника V“, стимулирует иммунитет, который выработался после первого укола. Он его подстегивает», — объяснил вирусолог.

Другие тоже введут третий укол?

Скулачев добавил, что другие вакцины тоже могут потребовать третьей инъекции. Но лучше всего для применения трехкратной схемы вакцинации подходят РНК-вакцины, например препараты Pfizer и Moderna, отметил Скулачев.

«Возможно, для „Спутника V“ через год понадобится так называемый стимулирующий укол. Но это покажет уровень иммунитета через год после вакцинации», — заключил он.

Алексей Аграновский же считает, что другие российские вакцины с меньшей вероятностью потребуют дополнительной инъекции. Наоборот, сейчас появляются препараты, которым достаточно однократного введения для выработки достаточной защиты.

«Сейчас, наоборот, „Спутник Лайт“ сделали, в некоторых случаях он может применяться. То есть есть ситуации, когда и двух уколов не надо делать. Вот человек перенес эту пакость, время прошло, антител мало. Ему „Спутник Лайт“ сделают, и одного укола достаточно», — уверен он.

По косвенным признакам

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что иммунологическая эффективность «ЭпиВакКороны» после первых двух фаз клинических испытаний составляет 100%. Максим Скулачев добавил, что такие высокие результаты могут быть связаны с методами измерения эффективности.

«К сожалению, для „ЭпиВакКороны“ не сделано самое главное испытание, а именно введение десяткам тысяч людей „пустышки“ и вакцины, а потом сравнение заболеваемости в одной группе и во второй (третья фаза клинических испытаний — прим. ред.). У вакцин это было сделано только для „Спутника V“», — объяснил он.

Пока же, уверен Скулачев, разработчики и Роспотребнадзор судят об эффективности «ЭпиВакКороны» «по косвенным признакам: уровню антител, уровню нейтрализующих антител и другим параметрам иммунитета». Данные же о защите иммунитета от заражения после применения вакцины «Вектора» пока опубликованы не были, добавил ученый.