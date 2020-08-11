Три тысячи квадратов горящего мусора. К владельцам полигона под Новороссийском появились вопросы

Пожарные до сих пор тушат пожар, возникший возле села Борисовка Приморского района на мусорном полигоне. Он начался около 15:00 местного времени. Места прогара засыпаются мусором, установлены лафетные стволы.

Портал «Югополис» со ссылкой на региональной управление МЧС сообщил, что на месте работают 36 человек и привлечено 13 единиц спецтехники. Туда направлена лаборатория для проверки концентрации опасных веществ в воздухе.

Для окарауливания лесного массива, находящегося рядом с полигоном, пожарные начали засыпать места горения грунтом. Для защиты леса были установлены лафетные стволы. По мнению экспертов, в условиях ветра с порывами до девяти метров в секунду пламя легко может перекинуться на деревья.

Около 17:00 местного времени пожар был локализован.

Деятельность на полигоне ведет ООО «Терра-Н». По факту возгорания проводится проверка.

Местная пресса сообщила, что у властей появились вопросы к хозяевам частного полигона ООО «Терра-Н». Там стоит мусоросортировочная линия, но она не работает.

Глава Новороссийска Игорь Дяченко пообещал привлечь руководство полигона к ответственности, так как «со стороны предприятия такая халатность недопустима».