Война или управляемый хаос. Три сценария новой жизни в Афганистане

После выхода американского военного контингента из Афганистана эту страну ждут как минимум три сценария. И первый — это погружение в новую фазу глобальной внутренней гражданской войны, в которой талибы* (движение запрещено в России) могут использовать брошенное США оружие, заявил «360» руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

По его словам, во время новой внутренней войны афганские провинции будут воевать между собой и, возможно, со столицей — Кабулом. То есть будут происходить процессы, которые в конечном итоге могут привести к развалу Афганистана либо к тому, что он лишится определенной части своих приграничных территорий.

«При втором варианте развития событий талибы* сумеют создать собственное коалиционное правительство, которое будет учитывать интересы афганских провинций. То есть это будет некая политическая надстройка, которая будет давать некий политический и идеологический курс в лице „Талибана“* и его идей. А на местах останутся те же руководители», — объяснил Михайлов.

Таким образом, государство будет жить дальше в режиме некой феодальной раздробленности, но без состояния гражданской войны.

Михайлов не исключил и третий вариант, при котором «Талибан»* не сумеет обрести свой суверенитет и будет работать под американским внешним управлением — использовать ту агентурную сеть, которая имеется в этом движении, задействовать своих руководителей, которые сидели в Гуантанамо и, возможно, являются посредниками политической воли США.

«То есть в данном случае этот сценарий непредсказуем. Но американцам не нужен мир в Афганистане, им нужны вторая Сирия, управляемый хаос и экспансия терроризма за пределы афганской территории», — подчеркнул эксперт.

Провал Байдена

Для президента США Джо Байдена эта ситуация в Афганистане и вывод войск, безусловно, стали провалом. Однако, по мнению Михайлова, это не приведет к импичменту.

«Возможно, и сама команда Байдена будет находиться в смятении еще не один месяц, потому что явно какого-то конкретного плана дальнейших действий у них нет, а общество уже спускается в их отношении до площадных оскорблений и требований уйти в отставку», — добавил он.

Недовольство американского истеблишмента связано с тем, что Байден как нанес удар имиджу США, так и покрыл позором всю американскую военную машину.

«Так что ему будет в этом смысле непросто, но у него есть еще три года до выборов президента, чтобы переверстать ситуацию. Возможно, что маленькая победоносная война, которую могут начать американцы в другой стране, восстановит его утраченный имидж», — предположил собеседник «360».

Брошенного оружия хватит надолго

Михайлов обратил внимание на брошенное в Афганистане американское оружие. По его мнению, талибы* могут применить в его своих дальнейших боевых действиях, либо в боевых действиях внутри государства, если они перейдут в активную фазу гражданской войны.

«По сути, это оружие было оставлено, естественно, специально. Оно и ввозилось в Афганистан, чтобы потом там его оставить после того, как американцы выполнят свою так называемую миссию. Чтобы было продолжение той генеральной линии, которую проводят США на Ближнем Востоке и на азиатском пространстве, — это создание зон управляемого хаоса», — пояснил он.

Эксперт подчеркнул, что Штатам нужна именно гражданская война в Афганистане, они не заинтересованы в мире.

«Когда вы можете перебрасывать подразделения боевиков к границам, совершать диверсии на территории других государств и все время прикрываться этими боевиками — мол, это не мы, это все „Талибан“*», — добавил Михайлов.

По его мнению, оружия, брошенного США в Афганистане, вполне хватит и на долгосрочную войну внутри государства, и на крупную военную кампанию за пределами этой страны.

* «Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.