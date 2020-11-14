Три страны Армена Джигарханяна. Как артист объединил в себе любовь к России, Армении и США

Армен Джигарханян родился и вырос в Армении, большую часть жизни он провел в России, а в 1999 году получил американскую грин-карту и до 2015 года жил на две страны. Он был человеком с большим сердцем и любил каждую из стран.

Русский и армянский — родные языки

Армен Борисович Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване. В театр он влюбился с детства и после школы отправился на учебу в Москву. Он не смог поступить в ГИТИС, вернулся домой и устроился помощником оператора на киностудию «Арменфильм». Потом перебрался практически на всю жизнь в Москву, но сначала были 10 лет работы в Ереванском русском драматическом театре имени Станиславского.

Он рос в русскоязычной среде, поэтому считал русский язык, как и армянский, родным.

«Мама очень хорошо знала русский язык и отвела меня в русскую школу. Вся армянская интеллигенция, люди моего поколения и даже более раннего очень хорошо говорили по-русски — на высоком, я бы сказал, уровне. Поэтому русский язык для меня является таким же родным, как и армянский», — рассказывал Джигарханян в интервью «Российской газете» 14 лет назад.

Актер говорил, что в его профессии нет национальности или даже пола, а есть «более божественные вещи». Он одинаково любил русскую и армянскую кухню. Джигарханян признавался, что «его никогда не тянуло в эти этнографические нюансы».

Для всех армян есть одна большая общая боль: геноцид. Сайт Армянского музея Москвы опубликовал интервью Джигарханяна 2011 года, в котором он философски заметил, что любое зло надо преодолевать. В том числе и то, которое есть внутри каждого из нас.

«У моего приятеля-армянина в Америке болела мать, и я спросил: „А смог бы ты отдать свою мать турецкому врачу?“ Он посмотрел на меня и сказал: „Вот как раз сейчас мою маму лечит турок“. Видишь, жизнь оказывается сильнее нас и убедительнее. Все худшее в жизни происходит от агрессивной глупости», — поделился актер историей, которая очень ярко описывает отношение Джигарханяна к жизни, в том числе и к ее страшным проявлениям.

Армен Борисович очень тяжело переживал войну в Нагорном Карабахе и следил за всеми новостями из зоны боевых действий. Его позиция — разумный компромисс, потому что «смерть нельзя убить смертью».

«Я все прощаю Америке за ее отношение к детям, калекам и животным»

В 1999 году Джигарханян получил грин-карту по квоте американского правительства для выдающихся деятелей искусства. Поклонник подарил ему большой семикомнатный дом. Годом ранее он купил дом в Далласе (штат Техас). Каждое лето и начало осени актер проводил в Соединенных Штатах, а потом улетал в Москву. Он жил на две страны до 2015 года. Джигарханяну нравилось в США. Он даже думал перебраться туда навсегда, но не вышло.

«Дело даже не в языке. У американцев абсолютно другое мышление, иные радости и горести. Мы и они — очень разные животные», — рассказывал актер в одном из интервью.

В 2003 году к нему в гости в Даллас приезжал журналист «Огонька». Джигарханян рассказал, что любит Нью-Йорк, но жить там не может, и терпеть не может Лос-Анджелес — «большую бескультурную деревню». В Техасе его радовал климат.

Во время беседы с журналистом Джигарханян выразил свое отношение к США в одной единственной фразе: «Я все прощаю Америке за ее отношение к детям, калекам и животным».

Армен Джигарханян ушел из жизни в ночь на 14 ноября в Москве. Ему было 85 лет. Прощание с актером пройдет 17 ноября в Московском драматическом театре, который он основал в 1996 году и которым руководил до конца жизни.