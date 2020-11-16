«Не хватило жесткой руки». Почему в США, Индии и Бразилии больше всего зараженных коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 54 миллиона. Больше всего случаев выявили в США, Индии и Бразилии. Кто-то винит в этом недостатки системы здравоохранения в этих государствах, кто-то — менталитет местных жителей.

США

В США количество зараженных коронавирусом превысило 11 миллионов, согласно данным Университета Джонса Хопкинса. В стране фиксируют все новые антирекорды. Так, в конце октября выявили более 80 тысяч зараженных за сутки. Причем перед этим главный хирург США Джером Адамс отметил увеличение количества госпитализаций на 75%. Тогда чиновники опасались, что худшее еще впереди. И были правы. Уже в начале ноября выявили более 120 тысяч случаев заражения за сутки, а в середине месяца этот показатель вырос до 184,5 тысячи.

Очагом стали практически все США. При этом многие американцы до сих пор не воспринимают проблему всерьез, что и приводит к такому большому количеству заболевших.

Кандидат в президенты США Джо Байден пообещал увеличить количество тестов и наладить отслеживание контактов заразившихся. Политик пообещал также, что каждый американец сможет регулярно и бесплатно проверяться на коронавирус. При этом действующий президент Дональд Трамп винит в высоких показателях заражения именно большое количество тестов.

«Если бы мы не тестировали так много и так успешно, у нас было бы очень мало случаев заражения. Если вы протестируете 40 миллионов человек, у вас будет много случаев, которые без тестирования (как в других странах) не будут появляться каждую ночь в фейк-ньюс. В то же время смертность и все важные показатели смертности снижаются. Об этом из фейк-ньюс вы никогда не услышите», — написал глава США в Twitter.

Однако многие винят американскую систему здравоохранения. По словам главного редактора RT Маргариты Симоньян, в США врачей и коечных мест на душу населения в разы меньше, чем в России. При этом скорую помощь местные жители не вызывают, так как попросту не могут себе это позволить. Все потому, что в США работает модель частного страхования, то есть страховку каждый человек либо покупает себе сам, либо получает ее от работодателя. Исключение — люди старше 65 лет и малоимущие, но они могут рассчитывать лишь на некоторые виды услуг.

Получение помощи от врача напрямую зависит от количества денег у конкретного человека. Четверть американцев не могут позволить обратиться к медикам в случае серьезных заболеваний.

«У вас могут быть все ИВЛ мира, но если люди, которым они нужны, не могут ими воспользоваться, лучше никому не станет», — заявил доктор медицинских наук Эрик Шнайдер.

Индия

В Индии количество заразившихся коронавирусом превысило восемь миллионов. За минувшие сутки там выявили более 30 тысяч случаев. При этом страна сравнительно недавно вырвалась на второе после США место по количеству зараженных. Начальные темпы распространения COVID-19 были существенно ниже, чем в большинстве других государств. Это может быть обусловлено климатическими особенностями страны и вовремя введенными ограничительными мерами, сообщает The Indian Express.

Однако летом страна начала постепенно ослаблять их. Сделали это для того, чтобы поддержать бизнес, ведь к концу июля экономика упала на 23,9%. Для Индии это худший показатель с 1996 года. В начале сентября работу возобновило и метро в Дели.

Правда, в некоторых штатах, например в Западной Бенгалии, власти периодически вводят короткие тотальные локдауны, чтобы прервать цепочки распространения заболевания.

Есть версия и о том, что рост числа регистрируемых случаев связан с увеличением количества проведенных тестов. Министерство здравоохранения Индии выпустило новые рекомендации. Они включают в себя в том числе процедуру тестирования по запросу.

Большое количество заболевших сотрясло и без того слабую систему здравоохранения. В Мумбаи на одну койку стали класть по несколько пациентов так, что люди фактически лежат друг на друге, а к аппаратам ИВЛ подключают по очереди. У медиков просто нет иного выбора. Более того, часть пациентов спит прямо на картонках в коридорах.

Индия разрешила провести у себя клинические испытания российской вакцины. Партия «Спутник V» уже поступила в город Хайдарабад.

Бразилия

В Бразилии количество зараженных превысило отметку в пять миллионов человек. Причины такой цифры назвал профессор Университета Сан-Паулу, эксперт в сфере вакцинологии и изучения основ инфекционных заболеваний Элдер Накая, передает «РИА Новости».

«Во-первых, это огромная страна. Во-вторых, это хаб, самая важная страна в Южной Америке, поэтому самый объяснимый первый сценарий вспышки — много завезенных случаев из США и Европы. Мы получили большой рост числа заболеваний. У нас был первый объяснимый рост эпидемии, потому что это были завезенные случаи заболевания, а теперь число случаев заболевания увеличилось», — заявил ученый.

Также он напомнил о важности политического фактора. Глава Бразилии Жаир Болсонару отрицал существование нового вируса и изначально не стал вводить серьезные ограничения. Однако парламент и главы регионов все же ввели запрет на выход из дома из-за эпидемии коронавируса. Тогда президент даже вышел на акцию против этого. Он активно критиковал все, что мешает торговле и оказанию услуг.

В начале июля Болсонару все же пришлось поверить в существование вируса. Тогда он сообщил о температуре и слабости. Результаты теста подтвердили, что президент болен COVID-19. Легкие Болсонару не пострадали. Бразильский лидер выздоровел в конце июля.

Но мнение о коронавирусе у главы государства изменилось не сильно. В стране так и не ввели никаких санкций за отсутствие маски. Однако почти все граждане носят их, рассказала изданию «Газета.ru» Наталья Смирнова из Сан-Паулу.

«До сих пор все ходят в масках. При этом штрафа никакого за их отсутствие нет, но все носят. Даже бомжи ходят в масках», — отметила жительница Бразилии.

Она добавила, что в стране разрешили работать лишь половину дня, чтобы сотрудники долго не контактировали друг с другом. При этом 50% от зарплаты каждого работника покрывается из бюджета штата. Сама Наталья винит в количестве зараженных менталитет местных жителей.

«Они — люди с расслабленным южным менталитетом. Очень любят вечеринки, встречи. И с введением самоизоляции стали друг к другу просто в гости ходить. В данном случае здесь не хватило жесткой руки, жесткого карантина, как в Европе, чтобы хоть на какое-то время люди серьезно отнеслись к пандемии», — заявила девушка.

Что же касается той самой «жесткой руки» — главы государства, недавно он решил, что пандемия коронавируса заканчивается и никакие вакцины уже не нужны.