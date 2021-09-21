Три шага от Альцгеймера. Врачи рассказали, как уберечься от деменции

21 сентября — Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера. Эта болезнь неизлечима, ее наступление практически невозможно предугадать, но можно повысить шансы избежать деменции. Медики-эксперты рассказали, что нужно делать для снижения риска заболевания.

Болезнь Альцгеймера — нейродегенеративное заболевание, самая распространенная форма деменции. Хотя впервые недуг описан и назван был лишь в начале прошлого века, посменные источники и легенды разных народов дают понять, что человечество знакомо с ним практически на протяжении всей своей истории.

Подкрадываясь постепенно, болезнь начинается с малозаметных симптомов, довольно быстро приводя к потери долговременной памяти, нарушениям речи и когнитивных функций, проблемам с опорно-двигательным аппаратом. В среднем пациент с болезнью Альцгеймера живет от четырех до восьми лет после постановки диагноза.

Этап болезнь неизлечима. Но ее течение можно замедлить, если вовремя диагностировать недуг. Нарушение памяти и мышления, сложности в принятии решений, нарушения устной и письменной речи, ориентации в пространстве и времени, проблемы с координацией и выполнением простых действий: каждый из этих симптомов — повод обратиться к врачу.

1. Проходить плановые обследования

Главный невролог Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М. Ф. Владимирского Ольга Штанг пояснила «360», что человек, который может предсказать болезнь Альцгеймера до появления клинических признаков, может претендовать на Нобелевскую премию в области медицины.

«Если бы мы знали доклинические симптомы, мы бы могли лечить эту болезнь. Однако пока можем лишь констатировать ее по клинической картине и параллельным обследованиям. Единственное, что точно известно, что есть наследственная форма и есть заболевания, которые приводят к деменции», — сказала она.

Поэтому в основном лечение направлено на сопутствующие заболевания, объяснила врач. В группе риска люди с гипертонией, сердечно-сосудистыми заболеваниями и гиперхолестеринемией, то есть с повышенным уровнем холестерина в крови. И, разумеется, родственники тех, у кого была болезнь Альцгеймера.

Им стоит очень внимательно относиться к своему здоровью: проходить плановые обследования, следить за своим самочувствием и не списывать нарушения памяти на усталость или занятость, а тут же обращаться к врачу, чтобы как можно скорее начать лечение.

2. Проверять эластичность сосудистой стенки

Доктор медицинских наук, невролог Виктор Шахнович в разговоре с «360» добавил, что в группу риска также входят люди, которые в силу работы на производстве или каким-либо другим образом подвержены воздействию токсинов — это нарушает эластичность сосудистой стенки.

«Каждый человек должен знать о своем уровне эластичности сосудистой стенки. Это состояние липидов, состояние артериального давления, вязкости крови. И если вот эти показатели в нормальном состоянии, это даст продление ситуации нестарения мозга и увеличение продолжительности жизни», — сказал Виктор Шахнович.

Врач пояснил, что колебание артериального давления, как повышение так и понижение — это кислородное голодание мозга. Кровь несет кислород, и нарушение правильной ее циркуляции может приводить к тому, что определенные зоны мозга постоянно будут испытывать кислородное голодание — гипоксию. Это вызывает ранее старение мозга.

3. Нагружать мозг «зарядкой»

Ведущий научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Владимир Польшаков рассказал «360», что исследователи пытаются разработать какие-то биологические маркеры, чтобы диагностировать болезнь Альцгеймера на очень ранней стадии. Но пока все они не верифицированы и, соответственно, не внедрены в медицинскую практику.

Ученый отметил, что процент людей, унаследовавших болезнь Альцгеймера генетически, довольно мал. Более 90% страдают от недуга без фамильных мутаций. Просто с возрастом накапливается некое количество каких-то спорадических изменений. Поэтому в основном в группе риска пожилые люди.

«Но если люди активно решают кроссворды, математические задачки, то есть держат свой мозг в активном состоянии, вероятность возникновения деменции намного меньше. Хотя это не дает стопроцентной гарантии, но если сравнивать тех, кто тупо смотрит телевизор, расслаблен и ни о чем не думает, и тех, кто мозг напрягает, то вероятность болезни Альцгеймера у второй группы гораздо меньше», — отметил Владимир Польшаков.