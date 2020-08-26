Три причины для страха. Чипирование может быть нашим будущим, но мы его боимся

Большинство россиян против того, чтобы в их организм внедряли какие-то чипы. Слухи и мемы о том, что в тела людей будут обязательно вживлять чипы, появились внезапно в момент обсуждения коронавируса, вакцин и сети 5G. Чего так боятся жители России? И грозит ли нам чипирование?

ВЦИОМ провел опрос и выяснил, что 77% россиян в разной степени отрицательно относятся к идее чипирования людей. 54% категорически против таких действий, 11% — безразличны к этому. Совсем небольшое число россиян положительно оценили идею чипирования.

При этом 69% респондентов не очень понимают, что такое чипирование, хотя слышали такой термин. Среди осведомленных людей 9% сказали, что чип позволил бы сменить их бумажный паспорт на электронный и вживить его в тело, чтобы не носить с собой. 6% опрошенных сказали, что чип — хорошая идея, потому что позволит знать об их местоположении, а еще 4% полагают, что было бы удобно, если бы им не пришлось таскать с собой банковскую карту, а она была вшита в тело. В любом случае 34% россиян не увидели преимуществ идеи чипирования.

Среди недостатков люди назвали нарушение прав и свобод граждан (35%), влияние на здоровье (16%), возможность управлять человеком (11%).

Чипирование Гейтса

Особое внимание теме чипирования уделили во время пандемии коронавируса. Тогда в интернете начали распространяться слухи, что Билл и Мелинда Гейтс хотят контролировать численность населения планеты и стремятся использовать вакцину для чипирования людей и глобальной слежки. В эту версию верили 28% американцев. В России об этой теории рассказывал режиссер Никита Михалков в программе «БесогонТВ», но передачу сняли с эфира.

Повод думать именно так появился из-за того, что фонд Гейтсов является крупнейшим донором ВОЗ, который обеспечил в 2018–2019 году 9,76% бюджета организации. Фонд специализируется на финансировании исследований в области производства лекарств и вакцин. Сам Гейтс опроверг свою причастность к чипированию, объясняя это тем, что никогда даже микрочипами не занимался.

Чипирование Маска

В июле Илон Маск рассказал о плюсах чипирования и анонсировал проект Neuralink. Главной его целью миллиардер назвал создание и вживление чипов в мозг человека в рамках борьбы с неврологическими заболеваниями. Но есть и альтернативное предназначение — создание «симбиоза человека и искусственного интеллекта». Маск уточнил, что речь идет о, например, прослушивании музыки с помощью чипа — то есть без наушников.

Маск также отметил, что имплант поможет контролировать уровень гормонов и использовать их во благо организма, а также лечить депрессию и разные виды зависимости путем «перетренировки» отдельных участков мозга. 28 августа состоится презентация рабочего устройства от Neuralink.

Мичиганский запрет

Власти Мичигана в июне заявили, что хотят запретить принудительное чипирование работников. В последние годы американские компании всерьез изучают возможность внедрять чипы работникам, чтобы контролировать их продуктивность. Именно в связи с этим власти предложили закон, не позволяющий вживлять устройства в тело без желания пациента.

Три направления страха

Несмотря на такой, казалось бы, удобный технологический прогресс, россияне не готовы к чипированию из-за страха. Разбираемся, что именно пугает людей.

Психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров по просьбе «360» объяснил, чего россиян пугают последствия чипирования, и есть три направления этого страха.

Первое — страх за свое здоровье, страх смерти. Этот пункт стандартный для каждого человека. Люди боятся, что последствия внедрения чипа скажется на самочувствии.

Второе направление — страх за свою психику, потерять контроль, сойти с ума. Другими словами, человек боится, что кто-то ему начнет посылать непонятные сигналы и зомбировать.

Третье — страх за отношение окружающих. Жавнеров отметил, что любую сложную ситуацию, такую как чипирование, люди воспринимают как опасную. В этом пункте речь о том, что о человеке смогут узнать какую-то информацию о его личности и поведении. Например, что он врет. И, в понимании человека, его могут за это критиковать, в том числе в семье.

Чем больше неопределенности, чем больше того, что предлагают человеку сделать несоответствующее его привычному образу жизни, тем больше он будет переживать. Но у каждого будет что-то свое Павел Жавнеров.

Стремительная цифровизация

Социальный психолог Алексей Рощин сказал «360», что причина страхов проста — непонимание. Большинство людей не могут объяснить суть этого процесса и его цели, а неизвестность пугает.

Население, особенно пожилое, напугано стремительным прогрессом и цифровизацией. Рощин подчеркнул, что еще 10 лет назад мы не могли представить, что будут видеозвонки, а фильм можно будет скачать «по воздуху». Однако теперь это доступно любому человеку.

«Большинство психологически не успевает приспособиться. И тут появляется слух, что маленькие штучки что-то будут делать у тебя с мозгом, что это все завязано на страшных миллиардерах. Этому много склонны поверить, потому что не понимают как это работает изначально», — объяснил Рощин.