Три покупки перед Новым годом помогут сохранить праздник. Выходить из дома 1 января не придется

Главное условие успеха любого праздника — не испортить его, особенно досадными мелочами. Поэтому перед Новым годом стоит заскочить в магазин и аптеку, чтобы избавить себя от необходимости ходить за покупками 1 января или целый день ждать доставщиков.

Магазины в праздничные дни открываются традиционно чуть позже обычного, да и на прилавках там еще пустовато. Кроме того, идти 1 января за покупками мало кому захочется. Не стоит надеяться и на курьеров: наверняка не будет отбоев от заказов и доставку придется довольно долго ждать.

Конечно, существуют мелочи вроде спичек, свечей и запасного штопора, но эти предметы легко одолжить у соседей. «360» расскажет вам о трех действительно необходимых покупках, которые не только помогут подольше сохранить атмосферу праздника, но и сэкономят деньги.

1. Хлеб

Хлеб — первое, что сметают с прилавков в канун Нового года. Сначала тот, что свежий, а потом и выпечку постарше. Поэтому стоит прийти в магазин утром или днем 31 декабря и купить несколько буханок, особенно если намечаются гости.

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Можно закупиться и за несколько дней до праздника. Для хранения подойдет морозилка. Перед тем как класть туда хлеб, его нужно запаковать в полиэтилен или пищевую пленку. Размораживают хлеб при комнатной температуре, время зависит от веса: для стандартной буханки потребуется около двух часов, нарезанные ломти разморозятся за полчаса.

Не стоит класть буханки просто в холодильник: там температура выше нуля, и хлеб просто высохнет. Если же это случилось, есть способ поправить дело: хлеб нужно обернуть во влажный кусок бумажного полотенца и разогреть 10–20 секунд в микроволновке. Тогда хлеб придется съесть весь: второй раз проделать этот фокус не удастся.

2. Минеральная вода

Еще один важный пункт, о котором стоит позаботиться заранее: минеральная вода. В новом году она может оказаться очень кстати утром, когда захочется освежиться. Покупать воду лучше всего заранее: к вечеру 31 декабря на прилавках останутся бутылки только очень дорогих брендов. Стоит взять несколько бутылок с газом и без газа, чтобы был выбор.

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Дело в том, что газированная вода считается полезной для людей с пониженной кислотностью. Однако если кто-то страдает изжогой, лучше всего остановить выбор на негазированных напитках. Они лучше утоляют жажду. Оставьте бутылки в прохладном месте — в холодильнике, на балконе или у приоткрытого окна.

Вода может помочь и за праздничным столом. Если не хочется переедать, можно выпить стакан-другой холодной воды, перед тем как сесть за новогодний ужин. Такое «вливание» заполнит желудок и даст ощущение сытости от меньшего количества пищи.

3. Желудочные средства

Не все готовы противиться искушению праздничного стола. Чтобы избежать негативных последствий для желудка и печени, стоит перед Новым годом завернуть в аптеку и купить таблетки, которые помогут выстоять в битве с оливье, холодцом и ананасами с шампанским.

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Старый добрый активированный уголь тоже годится, но его уже можно заменить на более эффективные сорбенты — «Энтеросгель» или «Полисорб». С дискомфортом в желудке помогут справиться «Панкреатин», «Фестал», «Мезим», «Юэнзим» и «Креон». Страдающим изжогой стоит загодя принять одну капсулу омепразола и держать наготове «Гевискон».

Большинство из этих средств также помогут уменьшить последствия возлияний. В идеале нужно сходить к врачу, сдать комплексные анализы, но едва ли кто-то без острой необходимости отправится в поликлинику накануне праздников. А еще есть резон купить таблетки, снимающие головную боль и похмелье: алка-зельтцер, ибупрофен и анальгин.