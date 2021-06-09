Три подвига «Норд-Оста». История теракта на Дубровке

В октябре 2002 года назад мюзикл «Норд-Ост» превратился в кошмар. Боевики-исламисты захватили и почти трое суток удерживали актеров, зрителей и работников Театрального центра на Дубровке. В теракте погибли 130 заложников, боевики были уничтожены. Свой вклад в спасение заложников внесли не только спецназовцы, но и политики, медики и журналисты.

23 октября 2002 года около девяти часов вечера к зданию театра на улице Мельникова подъехали три микроавтобуса. В них находились более 40 террористов, в том числе смертниц, и их главарь — один из руководителей Исламского полка особого назначения Мовсар Бараев. Они обезвредили охранников и проникли в зал, где в тот день находились более 800 зрителей и восемь актеров. Позднее его заминировали и туда же согнали работников учреждения, других артистов и учащихся Школы ирландского танца «Иридан».

Почти трое суток напуганные люди провели практически без пищи и воды. За это время террористы поставили требование о выводе российских войск из Чечни, вступили в переговоры и отпустили около 50 заложников. Утром 26 октября начался штурм здания. В результате боевики были уничтожены, а более 750 человек спасены. Жертвами теракта стали 130 человек, еще около 700 пострадали.

Во время захвата многие заложники проявили удивительные стойкость и мужество. А подвиги на Дубровке совершали не только не только правоохранители, военные или силовики, но и политики, журналисты, врачи.

Несложившиеся обмены

Менее чем через час после захвата к театру стянули усиленные наряды милиции, ОМОНа и СОБРа. Одним из первых прибывших к театру правоохранителей был подполковник российской армии Константин Васильев. 35-летний мужчина, которого дома ждали жена и маленькая дочь, добровольно вошел в здание, вступил в переговоры с террористами и предложил обменять его на заложников-детей.

Как рассказывал его друг Андрей Митрофанов, Васильев с детства мечтал стать офицером, чтобы защищать свою страну. Идя к террористам, мужчина надеялся, что те захотят захотят иметь в заложниках чиновника юстиции. Шансы на это были небольшими, но подполковник надеялся, что сможет спасти хотя бы нескольких детей.

Увы. Боевики не поверили. На записи радиоперехвата слышно, как один из них говорит другому, что «какой-то сказочник пришел» и офицера расстреляли. 26 октября, после штурма, его тело с шестью огнестрельными ранениями нашли в подвале театра. В 2004 году Васильева посмертно наградили орденом Мужества.

Его поступок ранним утром 24 октября пыталась повторить молодая москвичка Ольга Романова. 26-летняя девушка услышала страшные новости по телевизору и пришла к театру с той же целью — обменять себя на заложников. Но после перепалки с Бараевым и допроса, ее тоже расстреляли.

Под пули для спасения

Во время похода в туалет двум девушкам — Елене Зиновьевой и Светлане Кононовой удалось выбраться на улицу через окно. Как рассказывал «Московскому Комсомольцу» полковник Александр Михайлов, их группа получила приказ помочь заложницам. При падении одна из них вывихнула обе ноги.

«Одна из них ревет в голос, та, у которой вывихнуты ноги, наоборот, молчит. Только когда я ее подхватил, скомандовал: «Обхвати меня на шею», девчонка пропищала: «Дяденька, вы меня спасете?» Я в ответ басом: «Постараемся!»», — вспоминал спецназовец.

Но в этот момент, боевики открыли по ним огонь из автоматов. Но к счастью, внимание преступников отвлек боец группы «Альфа», майор Константин Журавлев, которого легко ранило рикошетом. Поняв, что добыча уходит, террористы выстрелили вслед из подствольного гранатомета.

«Меня Сергей Чернов с ног сшибает, кричит: „Ты как?“ Друг закрыл меня от осколков, а я давай его ругать вместо благодарности. Упал-то на локти, больше думал о девчонке с поврежденными ногами. Потом подъехала „скорая“, Лену Зиновьеву и Свету Кононову увезли в штаб, потом в больницу», — рассказывал Михайлов.

Звезды — людям

Во время переговоров боевики потребовали присутствия представителей «Красного креста», журналистки Анны Политковской, политиков Ирины Хакамады, Григория Явлинского и Бориса Немцова.

Первыми, кто вошел в захваченное здание стали депутат Госдумы Иосиф Кобзон, двое медиков-швейцарцев из «Красного креста» и британский журналист Марк Франкетти. Они вывели из здания Любовь Корнилову, двух ее дочек, еще одного ребенка, которого женщина выдала за своего, и заложника-британца.

Передав заложников, Кобзон вернулся для продолжения переговоров в сопровождении вице-спикера Госдумы Ирины Хакамады. Во время телеинтервью Иосиф Давыдович вспоминал, как убеждал боевиков, что настоящие чеченцы с женщинами не воюют, что в зале сидят мирные люди. А Хакамада смогла договориться, чтобы к заложникам пустили врача, принесли пищу и воду.

После них к террористам отправились знаменитый детский врач Леонид Рошаль и доцент «Сеченовки» Анвар Эль-Саид. Они вынесли тело Ольги Романовой и вернулись к заложникам. Отпустили их только поздно вечером. На следующий день педиатр в компании журналистов НТВ Сергея Дедуха и Андрея Передельского принес запертым в зале людям медикаменты и средства гигиены. Потом вместе с журналисткой Анной Политковской - воду.

Вечером 24 октября 50-минутные переговоры с террористами провел Григорий Явлинский, который вывел из здания восьмерых детей. На следующий день с боевиками беседовали сын Станислава Говорухина Сергей, замглавного редактора «Литературной газеты» Дмитрий Беловейкий, депутат от Чечни Асламбек Аслаханов, Евгений Примаков, экс-глава Ингушетии Руслан Аушев. После этого боевики отказались от переговоров.