Три линии риторики Лукашенко. Что значит его поздравление украинцев с Днем независимости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил жителей Украины с Днем независимости. Политик в большинстве случаев занимает пророссийскую позицию, но и не хочет окончательно разрывать отношения с соседом.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости, пожелал им мирного неба, толерантности, мужества, силы и успехов в восстановлении достойной жизни. Он выразил уверенность, что «сегодняшние противоречия не смогут разрушить многовековой фундамент искренних добрососедских отношений между народами двух стран».

Еще в марте глава республики заявлял, что Украина готовила нападение не только на Донбасс, но и на Белоруссию, в том числе размещая тяжелую артиллерию в приграничных районах. Россия, по его мнению, спасла страну от вторжения и нанесла превентивный удар, начав спецоперацию.

Ранее Лукашенко также говорил, что Украина пыталась атаковать военные объекты на территории Белоруссии, но благодаря системам ПВО «Панцирь» этого удалось избежать. В то же время политик призывал как можно скорее завершить конфликт во избежание ядерной войны.

Что хотел сказать Лукашенко

По мнению руководителя программы российских исследований Белорусского центра стратегических и внешнеполитических исследований Юрия Царика, Лукашенко пытается угодить и Москве, и Киеву, ведь в реальности не контролирует даже белорусско-украинские отношения и тем более не может повлиять на ситуацию на Украине.

Чтобы сохранить нейтральность, президент Белоруссии придерживается трех основных линий в своей риторике, объяснил Царик.

Первая и, возможно, основная линия — полностью пророссийская и антизападная, считает эксперт. Поздравление, в котором Лукашенко призвал украинцев «восстановить достойную жизнь», вписывается в эту линию.

Он говорит, что на Украине не те люди у власти, они уйдут — и все отношения восстановятся: Украина присоединится к так называемому славянскому братству и так далее Юрий Царик.

Вторая линия поведения, отмечает Царик, в том, что Белоруссия старается дистанцироваться от украинского кризиса и всячески продемонстрировать непричастность. Например, недавно Лукашенко заявлял, что не планирует нападать на Украину. Между тем он подчеркивал, что готов официально признать независимость ЛНР и ДНР, но де-юре этого так и не сделал.

«Это риторика „белорусские солдаты там не воюют, санкции на Белоруссию наложены несправедливо, и вообще, мы за все хорошее на Украине“. Этой линии поздравление тоже соответствует», — сказал Царик.

Лукашенко боится за свое будущее

Третья линия поведения белорусского президента, по словам эксперта, обусловлена желанием остаться в выигрыше при любом раскладе. Лукашенко может предполагать вариант развития событий, при котором Москва не получит решающего политического преимущества, а предстоящая зима не подкосит Запад окончательно новыми кризисами.

«Тогда надо будет пытаться восстанавливать отношения с нынешними властями Украины. И этой третьей линии поздравление тоже соответствует», — уверен собеседник «360».

Вероятно, Лукашенко вынужден отрабатывать три линии одновременно, поскольку в его стране до сих пор не закончился политический кризис, начавшийся в 2020 году, предположил Царик. Белоруссия все сильнее погружается в международную изоляцию, так что отношения с Москвой становятся для Минска критически важными. Поэтому справедлива позиция, что белорусский вопрос будет решаться исходя из итогов спецоперации на Украине, подытожил эксперт.