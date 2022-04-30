Три котла для ВСУ в Донбассе

ВСУ не жалеют мирное население Украины. Они могут наносить удары по тем или иным объектам, не принимая в расчет, что в зоне поражения могут находиться населенные пункты. Для украинских военных чем больше потерь среди мирных жителей, больше трагедий, — тем лучше. Но в Донбассе планируется минимум три крупных котла, в которых окажутся основные группировки украинской армии и националистических батальонов, поэтому, вероятно, скоро Западу будет некому поставлять вооружение, заявил политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

Далее — прямая речь собеседника «360».

Согласно заявлениям Минобороны в лице Игоря Конашенкова, силы ПВО ВС РФ сбили 18 беспилотных летательных аппаратов Украины, в том числе и БПЛА Bayraktar TB2, которые ранее считались очень великими и их якобы было очень сложно сбить. Я думаю, что столь большое количество сбитых беспилотников говорит прежде всего о том, что наши могут ловить все цели и их уничтожать.

Если кто-то думает, что Украина сейчас направила все свои силы, все беспилотные аппараты просто на убой, думая, что новая техника поступит, дескать Запад нам поможет, — это не так. Я думаю, что российские войска действительно стали более активно сбивать [авиатехнику ВСУ]. И западная техника в данном случае ни в коем разе Украине не поможет, потому что сейчас стоит задача уничтожения самых мощных вооруженных группировок.

Когда их уничтожат, то тогда, на мой взгляд, потеряется и смысл помощи ВСУ. (По данным Минобороны, 18 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе три Bayraktar TB2, российские средства ПВО сбили над Горловкой, Червоным Осколом, Петманово, Краматорском, Козинкой, Карповкой, Путилово, Новоахтыркой, Безликим Лиманом и Перемогой — прим. ред.).

Что касается обстрелов Горловки, у ВСУ может не быть никакой причины для обстрела города, но причины украинской армии для этого и не нужны. У них чем больше гибнет мирное население, чем больше трагедий, тем им лучше. Они не жалеют свое население. Горловка — это зона поражения со стороны Украины.

Я думаю, сейчас украинцам не стоит уповать на западную помощь. Да, она идет, идет мощным потоком. Но планируется как минимум три котла, в которые попадут самые боеспособные части ВСУ, националистов в районе Донбасса. Они будут уничтожены. Так кому поставлять вооружение Западу? Это потеряет смысл. После окружения в котлы украинских военных будет либо уничтожение, либо частичная сдача в плен.