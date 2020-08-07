«Мебельный король» вернул под контроль «Трех китов» в Одинцове. Но бой за ТЦ продолжается

Дело «Трех китов» в начале нулевых гремело на всю Россию. Все началось с выявления контрабандной мебели — ее продавали через одноименный торговый центр, которым владел Сергей Зуев. Осужденный на восемь лет «мебельный король» вышел на свободу в 2011 году. Тогда же он начал борьбу за возвращение своих активов.

Ловля «Трех китов»

Мебельный магазин «Три кита» попал в сводки новостей в 2000 году. Тогда сотрудники Государственного таможенного комитета арестовали партию мебели, которую в Россию пытались привезти компании «Бастион» и «Лига Марс», чтобы продать в «Трех китах». Следователи завели уголовное дело о контрабанде. Материалы на проверку забрала Генпрокуратура. Через полгода ведомство отменило расследование. Руководителя следственной группы обвинили в превышении должностных полномочий.

Буквально через несколько месяцев таможенники заявили, что выявили новый контрабандный канал по поставкам мебели, который организовал владелец «Трех китов» Сергей Зуев. После депутатского запроса Генпрокуратура возобновила расследование дела. Зуева и еще восемь фигурантов дела арестовали только в 2006 году. Тогда же Генеральная прокуратура сообщила, что от работы отстранили 19 сотрудников различных ведомств.

По версии следствия, преступная группа во главе с Зуевым с января по август 2000 года поставляла в Россию контрабандную мебель через подставную фирму «Лига Марс». В таможенных декларациях импортеры меняли страну производителя, а также искажали вес груза, чтобы сократить выплату таможенных пошлин. Общий ущерб составил 18 миллионов рублей.

Сам Зуев называл дело сфабрикованным. Тогда же он заявил, что на момент суда он уже не является владельцем мебельного бизнеса. «Чтобы понять мои слова, надо глянуть в документы налоговой инспекции, из которых вы увидите, что до моей посадки в тюрьму я был хозяином мебельного бизнеса, а теперь нет», — заявил он.

Суд приговорил Сергея Зуева к восьми годам колонии строго режима по статьям «Легализация денежных средств» и «Контрабанда». К тому времени 4,5 года он провел в следственном изоляторе. В 2011 году декриминализировали статью о товарной контрабанде, после чего Зуев вышел на свободу и объявил, что имеет полные права на имущественный комплекс «Три кита».

Право бенефициара

Торговый комплекс «Три кита» принадлежит ООО «Ламакс», которым владеет Зуев через цепочку фирм в России и Германии. Торговый центр расположен в Одинцовском городском округе. Управляющей компанией выступала «Ларива».

После выхода из колонии Зуев узнал, что генеральным директором «Ламакса» стал Александр Мордкович, которого он даже не знал, а управляющую компанию «Лариву» от дел отстранили после 13 лет работы. Все решения принимались без участия Зуева. Чтобы разобраться с таким самоуправством, бизнесмен подал иск в Арбитражный суд Московской области к «Ламаксу».

Как следует из документов суда, в 2005 году для управления «Ламаксом» через немецкую фирму Зуев заключил соглашение с юристом Игорем Романовым. Фирму разделили на две доли в 70 и 30%. Официально Романов был номинальным владельцем. Он представлял интересы партнера Зуева Алексея Пеструхина.

Вышедший на свободу Зуев узнал, что теперь всеми долями «Ламакса» владеет фонд «Монте Кристалло Фаундейшн» из Лихтенштейна. Как это получилось, неизвестно. По свидетельству управляющей компании «Ларива», все указания с 2007 по 2019 год по работе давал Игорь Романов.

Когда Зуев и Пеструхин пытались получить от Романова объяснения об отстранении «Ларивы» и назначения на должность директора Мордковича, тот на связь не выходил. Партнеры наняли частного детектива. Он выяснил, что фонд «Монте Кристалло Фаундейшн» выдал доверенность некоему Сергею Морозу, по которой он уволил «Лариву» и назначил на пост директора «Ламакса» Мордковича.

Как рассказал «360» представляющий интересы Зуева в Арбитражном суде адвокат Станислав Акимов, никто не знает, когда появился фонд «Монте Кристалло Фаундейшн». Ответчики по делу тщательно его скрывают.

«Фонд этот взялся в результате цепочки незаконных сделок, совершенных против воли Зуева. Это предмет отдельного оспаривания», — заявил он.

На вопрос о роли в переводе долей Игоря Романова адвокат заявил, что существует понятие «теневой менеджер» — это выгодоприобретатель от махинаций.

Он воспользовался тем, что Зуев сидел в тюрьме шесть лет, и поддельными документами все переоформил на своих подставных людей, которых Зуев знать не знает и никогда в жизни не видел Станислав Акимов адвокат Сергея Зуева.

Арбитражный суд Московской области вынес решение, что изменения в составе конечных собственников «Ламакса» не произошло, а значит, Зуев до сих пор является бенефициаром. Решение фонда о назначении на должность директора Мордковича суд признал ничтожным.

Рейдерский захват

Совсем другая точка зрения на произошедшее у директора «Ламакса» Александра Мордковича. В разговоре с «360» он заявил, что Сергей Зуев никогда не был владельцем «Ламакса», а единственным владельцем фирмы, которая имеет право на «Три кита», является фонд «Монте Кристалло Фаундейшн». Мордкович подчеркнул, что фонд подтвердил его полномочия на посту генерального директора (документ есть в распоряжении «360»).

Также Мордкович предоставил «360» заявление на имя генерального прокурора, которое он написал сразу после своего назначения. В тексте говорится, что после того, как он стал руководить «Ламаксом», к нему поступали угрозы. Он связал это с устранением ООО «Ларива» (документ есть в распоряжении «360»).

«Это создает угрозу не только работникам торгового центра, которых около 250 человек, но и посетителям. <…> Дополнительную озабоченность вызывает и то обстоятельство, что на территории находится газоэнергоцентр — объект повышенной опасности», — говорится в его заявлении.

По его словам, несколько дней назад помещение торгового комплекса захватили рейдеры, которых прислала бывшая управляющая компания «Ларива», выдвинувшая в качестве флагмана Зуева.

Это управляющая компания, которую, как утверждает господин Зуев, назначил он. Что она из себя представляет. Это директор, у которого нет высшего образования, два брата Файзуллиных, один из которых бывший сотрудник полиции, уволенный по негативу Александр Мордкович гендиректор ООО «Ламакс».

В распоряжении «360» оказалось видео, где группа крепких молодых людей заходит в помещение торгового центра.

Все заявления Мордковича опроверг адвокат Станислав Акимов. Он напомнил, что Зуева признали конечным бенефициаром «Ламакса» еще в 2010 году.

«Они говорят, что не доказал права на иск, что документы там не предъявил, это просто смешно. В приговоре суда, когда его судили за контрабанду в 2010 году, написано, что конечным хозяином является Зуев. Его за это и осудили. Он все там построил с нуля», — подчеркнул он.

Комментируя слова Мордковича о захвате торгового центра, адвокат заявил, что это слова рейдера, которого сместили с занимаемой должности. Он отметил, что Мордкович спокойно пришел в «Три кита» в минувшую пятницу в сопровождении журналистов, где у него записали интервью.

Это погоня за дешевой сенсацией. Назвать это громким словом «рейдерство», а на самом деле все это легко опровергается тем, что в пятницу он пришел с телекомпанией, с безопасником, он там ходил, мы с ним разбирались. Мы свои аргументы приводили, его адвокаты — свои аргументы. То есть судебный спор туда перешел Станислав Акимов адвокат Сергея Зуева.

Станислав Акимов отметил, что решение суда в законную силу не вступило. Но само решение фонда о назначении Мордковича на должность директора Арбитраж признал юридически ничтожным.

«То есть оно не имеет юридической силы с момента его внесения. <…> Решение ничтожно и противоречит закону по трем параметрам: там нет нотариальной сделки, не было полномочий доверенности у Мороза и так далее», — пояснил он.

Кроме того, адвокат подчеркнул, что появление повторного подтверждения полномочий Мордковича тоже не имеет юридической силы.

Это называется конвалидация. Нельзя одному незаконному решению придать юридическую силу повторным решением Станислав Акимов адвокат Сергея Зуева.

Станислав Акимов отметил, что сейчас сторона Зуева подала заявления в Следственный комитет и МВД по факту незаконного захвата имущества люксембургским фондом. Сейчас идет проверка. Следующим шагом будет обжалование в заграничных судах шагов, которые привели к созданию фонда «Монте Кристалло Фаундейшн».

«Следите за развитием событий», — предложил адвокат.