Три дня осады во время бунта. Врачи больницы в Алма-Ате лечили пациентов и помогали раненым, рискуя жизнью

Крупнейший город Казахстана Алма-Ата в первые дни января пережил самые крупные беспорядки в своей истории. Основные столкновения погромщиков и силовиков проходили в центре, но было неспокойно и в других районах. Участники беспорядков взяли в осаду Городскую клиническую больницу № 7 на юго-западе города. Как медики пережили три дня, проводя операции для пациентов и оказывая помощь пострадавшим в беспорядках, рассказал в интервью «360» главный врач Манас Рамазанов.

На работу через забор

Праздничные выходные дни в Казахстане продолжались с 1 по 4 января, а пятого числа все врачи отправились на работу. Первый рабочий день для сотрудников Городской клинической больницы № 7 оказался спокойным. Основные беспорядки происходили в центре города, но в ночи погромщики добрались и до других районов города.

Когда главный врач Городской клинической больницы № 7 Манас Рамазанов ехал на работу рано утром 6 января, то дорогу машинам перекрыли неизвестные лица, вооруженные дубинками. Они не давали проехать автомобилям и били их по капотам, требуя остановиться.

«Мой водитель быстро сориентировался, мы развернулись и заехали в частный сектор. Там я его оставил, а сам перелез через забор, чтобы попасть на рабочее место. Все остальные входы уже закрыли», — рассказал врач.

Когда он пришел в больницу, то у дежуривших там сотрудников уже была небольшая паника. Коллеги, которые должны были прийти им на смену, добраться до места работы не смогли. Общественный транспорт Алма-Аты не ходил, а личные машины и такси останавливали погромщики. Дойти пешком можно было только окольными путями, стараясь не попадаться на глаза толпе.

«Вокруг нашей больницы вооруженные люди создали своеобразный блокпост. Мы находимся в районе трассы Алма-Ата — Бишкек. Движение на ней заблокировали в обе стороны баррикадами из покрышек и деревянных паллетов. Обычно это оживленная трасса, но тогда мы увидели, что кроме вооруженной толпы там никого нет. Все машины, которые пытались уехать из города они разворачивали», — рассказал главный врач Городской клинической больницы № 7 Алма-Аты Манас Рамазанов

Тогда же руководитель больницы принял решение обзвонить сотрудников, которые пока не пришли на работу, чтобы они оставались дома. Речь шла об административном персонале. Домой отправили большую часть женского персонала, а также пациентов, чье состояние не вызывало опасение.

«На каждое отделение буквально осталось по одной медсестре, по одной санитарке. Остались женщины — лечащие врачи. В приемном покое, который находится на первом этаже больницы мы оставили службу безопасности, а также хирургов, травматологов и нейрохирургов», — рассказал врач. В больнице на лечении остались около 500 пациентов.

Операции в оккупации

Манас Рамазанов рассказал, что в больнице отменили все плановые операции, оставили только экстренные случаи и так называемые отложенные операции, это когда больной поступил в тяжелом состоянии и ему требовалась медицинская помощь, иначе его состояние ухудшилось.

Кроме того, бригады скорой помощи продолжали привозить пострадавших в беспорядках. При этом некоторые медики буквально рисковали собой, чтобы довезти пациентов.

«Были нападения на машины скорой помощи, медицинские бригады, водителей. Кому-то был нужен транспорт, чтобы возить людей к местам стихийных выступлений, кого-то интересовало содержимое. Там есть сильнодействующие препараты, перевязочные материалы. Насколько я знаю, серьезно пострадали пять сотрудников скорой помощи. Около 12 машин пришли в полную негодность», — добавил главврач.

В реанимацию больницы бригады скорых успели довести 17 человек, как из числа участников протестных акций, так и силовиков. Врачи лечили всех одинаково.

«У нас были 13 человек из числа митингующих и четыре из силового блока. У всех из них были разные ранения, включая огнестрельные, контузии от взрывов светошумовых гранат, колото-резаные раны, открытые и закрытые черепно-мозговые травмы», — отметил Манас Рамазанов.

Источник фото: телеканал «360»

Начиная с 6 января, окружившие больницу погромщики начали разворачивать машины скорой помощи от больницы. В результате главный врач связался с директором станции скорой помощи и попросил временно прекратить подвоз пострадавших, так это не безопасно для врачей, так и для самих пациентов. Но раненых все равно привозили в больницу родственники и просто случайные люди.

«Глубоко ночью приехали неизвестные, как мне сказали на машине Lada без опознавательных номеров, которые ломились в клинику, взломали дверь и окна. Когда охрана подбежала, то машина уже уехала, оставив перед дверью приемного покоя труп мужчины с огнестрельными ранениями. Кто был этот человек мы не знаем. Тело передали в патологоанатомическое бюро», — поделился главный врач.

Осажденная больница

Манас Рамазанов не исключил, что больницу погромщики планировали использовать в качестве плацдарма. На случай силовой операции они могли забаррикадироваться внутри здания, взяв всех находящихся внутри в заложники.

По словам главного врача, вечером около перекрывших дорогу баррикад скапливалась толпа общей численностью около 50 человек. Днем они разбивались на группы и иногда заходили в больницу.

«Было три-четыре эпизода, когда вооруженные люди заходили в приемный покой. То им нужен был спирт, то им нужны были медикаменты, то им нужно была перевязка. Иногда они заходили просто так, чтобы посмотреть, оценить обстановку», — рассказал врач.

Там была молодежь, люди в камуфляже и просто гражданской одежде. Вооруженные дубинками и дробовиками.

«Но мы также слышали выстрелы, характерные для автоматных очередей», — поделился он.

Куда именно стреляли погромщики неизвестно. Но в окне одной из палат реанимации врачи нашли пулевое отверстие. Когда оцепление с больницы сняли во время обхода медики нашли еще два простреленных окна в приемном покое.

Источник фото: телеканал «360»

Главный врач пояснил, что все три дня осады атмосфера в больнице была очень напряженной. Сотрудники не знали, чего ждать от окруживших их протестующих, пойдут ли силовики на спецоперацию. Вся эта неизвестность напрягала. В результате Манасу Рамазанову пришлось самому вести переговоры с силовым блоком, чтобы спецоперация прошла без сильной стрельбы. Он предложил войти на территорию больницы, чтобы выдавить участников беспорядков.

«На заднем дворе нашей больницы есть большая кислородная камера. Силовики попросили снизить объемы кислорода, чтобы шальная пуля не привела к взрывам. А у нас там был запас на 10 дней. Почти недельный запас мы спустили, а кислород выходит с большим свистом, поэтому мы делали это глубокой ночью, чтобы не привлекать внимания», — поделился Манас Рамазанов.

Переживания после осады

Ситуация разрешилась только 8 января. Больницу освободили, но пока в Алма-Ате сохраняется режим чрезвычайной ситуации. Главный врач не исключил, что возможно некоторые из его подчиненных захотят уйти из профессии после пережитого кошмара. Но пока об этом ему никто не говорил.

«В те дни было очень тревожно, но люди работали. Все сотрудники поликлиники, отвечающие за лечение пациентов работали как часы. Все, кто остался — никто не проявил малодушие. Заведующие отделением, лечащие врачи, работники лаборатории, реанимации, средний, младший медицинский персонал все они заступили на пост 5 января и должны были уходить шестого числа, но остались на 7 и 8 января», — отметил подвиг своих коллег Манас Рамазанов.

Он отметил, что для него, как коренного жителя Алма-Аты очень обидно, что город пережил подобные беспорядки. По его словам, оценку случившемуся даст история, а разберутся в ситуации компетентные органы.

По прогнозу врача, город рано или поздно оправится от пережитых погромов, а жители придут в себя. Но в памяти прошедшие январские беспорядки останутся тяжелыми воспоминаниями, из которых нужно вынести правильные уроки и сделать выводы.