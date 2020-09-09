Три простых альтернативы вкладам: как заработать на деньгах

Десять ведущих банков России рекордно снизили максимальные ставки по депозитам. В августе средний их размер составил всего 4,43%. Так что заработать на вкладах уже совсем не получится. Но есть другие, более выгодные варианты сохранить и приумножить капитала.

Средняя максимальная ставка 10 крупнейших российских банков в конце августа опустилась до рекордно низких 4,43%. Тогда как еще в середине месяца составляла 4,52%, сообщили в пресс-службе Центробанка. Мониторинг ставок регулятор провел в Сбербанке, ВТБ, Россельхозбанке, Альфа-банке, «Открытии», Совкомбанке, Райффайзенбанке, МКБ, Промсвязьбанке, Газпромбанке.

Очевидно, заработать на банковских вкладах уже не получится — только уберечь сбережения от инфляции. Однако есть более доходные альтернативы депозитам, рассказали опрошенные «360» эксперты.

Индивидуальный инвестиционный счет

Открытие индивидуального инвестиционного счета (ИИС) позволяет получать налоговой вычет. Максимальный его размер составит 52 тысячи рублей в год. Помимо этого, можно получить проценты от вложений. Но их размер точно никто не гарантирует, все будет зависеть от ситуации на рынке. Если повезет, доходность окажется выше, чем у банковских вкладов.

«Смысл этого счета в том, чтобы получать налоговые вычеты, эти 13% на объем, которые вы можете списать с налогов. Если вы записываете их себе в доходность — это и есть гарантированная доходность этого продукта. С этой точки зрения — это очень хороший инструмент», — отметил эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский.

Открыв счет, туда необходимо перевести деньги. Для получения вычета ежегодное пополнение должно лежать в пределах от 400 тысяч до миллиона рублей. При этом у одного человека может быть только один ИИС. Распоряжаться вложениями, то есть покупать ценные бумаги, можно самостоятельно, а можно доверить это управляющей компании. Правда, нет гарантий, что такое управление окажется эффективнее.

Безопаснее всего вкладывать средства в надежные консервативные инструменты, вроде облигаций федерального займа со сроком погашения через три года. Только через такой срок можно вернуть вложенную сумму. Государство никогда не обанкротится и всегда заплатит по своим долгам.

«Купили и забыли, вообще не смотрите, что там происходит, чтобы не паниковать, если что-то там происходит. Это надежная вещь, если даже все упадет, потом все равно выправится. Эти бумаги погасятся, и вам заплатят проценты и тело долга. А в панике вы можете бумаги продать. И дальше каждый год вы доносите туда деньги, чтобы получать налоговые вычеты. Здесь вам даст где-то 5% годовых госдолг и сверх этого вы вернете 13% от государства», — подчеркнул Голубовский.

Если хочется повысить доходность, можно покупать облигации госкорпораций — «Газпрома», Сбербанка или «Роснефти», «Русгидро», ВТБ, ВЭБ и других. То есть главные правила — раз в год покупать на нужную для налогового вычета сумму гособлигации или облигации госкорпораций и три года не трогать счет. Затем его можно будет закрыть, получить деньги и открыть новый.

Ни в коем случае, подчеркнул Голубовский, не стоит вестись на уговоры и покупать акции в случае кризиса, как это произошло в марте: за сутки можно потерять большие деньги. Другой рисковый продукт — структурные ноты. Это корзина иностранных облигаций с вроде как высоким доходом. Только средства по таким инструментам размещают на пять лет, и за это время все компании должны избежать дефолта. Есть и другие рисковые продукты.

«Если вы начинаете лезть в какие-нибудь облигации каких-нибудь негосударственных банков второго эшелона, негосударственных застройщиков… ГК „ПИК“, „ЛСР“ и подобного рода вещи — вы вступаете в зону риска. Даже эти крупные компании в каких-то кризисных условиях могут оказаться в тяжелой ситуации. Тем более если они связаны с рисковой сферой деятельности, а застройка сейчас — это рисковая сфера деятельности, продажи сейчас идут с трудом», — посоветовал Голубовский.

Паевые инвестиционные фонды

Покупка долей паевых инвестиционных фондов (ПИФ) тоже несет некоторые риски, рассказал аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев. Они не имеют права играть на рынке на понижение, часть средств должны всегда держать в бумагах и придерживаться других ограничений. В периоды экономических кризисов доходность таких вложений, как правило, падает.

«Фонд коллективных инвестирований удобен и интересен тем, что вам не нужно разбираться в фондовом рынке, изучать историю и поведение акций, технический анализ. Вы покупаете пай в фонде, управляющая компания за какую-то копеечку им управляет. За счет этого стоимость самого фонда растет и растет стоимость паев», — сказал Коренев.

Если же управляющая компания неграмотно распоряжается средствами, то стоимость пая может и уменьшиться. Выбирая ПИФ, следует изучить его историю, динамику на рынке, особенно в периоды кризисов — 2015 год, а если фонд уже существовал, то 2008–2009 годы, как быстро просели и восстановились активы. Это можно найти в открытых интернет-источниках. Немаловажно расположение и количество офисов. Организация с единственным подвальным отделением доверия не заслуживает.

«Вы купили один пай, условно, за тысячу, а через год продали за 1,2 тысячи, например, или 10 паев за 12 тысяч. Это [доходность] именно изменение стоимости пая. Это не выплата дивидендов, как по акциям, или купонов, как по облигациям», — пояснил Коренев.

Срок продажи пая зависит от вида фонда. В открытых это можно сделать в любой момент, в интервальных — только в «окошки» для продажи и так далее. Сейчас ПИФ — популярный инструмент инвестирования во всем мире. Именно потому, что позволяют работать на финансовых рынках, не обладая профессиональными знаниями.

Брокерские счета

С помощью таких счетов можно покупать валюту не по банковскому курсу, а по биржевому — более выгодному, даже при наличии комиссии брокера. Кроме того, можно по хорошему курсу менять валюту. К тому же в этом случае не придется платить за обслуживание счета в евро, что сейчас распространено в некоторых российских банках. Или налог на вклад размером от миллиона рублей. Деньги на брокерских счетах защищены биржей, а значит, вклад может превышать 1,4 миллиона рублей, которые страхуют банки. То есть это хороший вариант для сохранения капитала.

Чтобы открыть брокерский счет на бирже, нужно обратиться в банк, при котором работает такая контора, сообщил Дмитрий Голубовский. Они есть в любой крупной организации. Но лучше напрямую обратиться в специализированную брокерскую компанию, их тарифы всегда лучше.

«Брокерский бизнес — очень надежный. Если вы кладете деньги на брокерский счет, у вас их не украдут. Мошенничества там так не распространены, как распространены в банковской сфере. Когда с карты спишется, а потом вы ничего не докажете. С брокерского счета вы можете вывести [средства] только на свой банковский счет. Вы не можете делать переводы в пользу третьих лиц», — пояснил Голубовский.

Открытие счета бесплатное, для этого нужен только паспорт. А вот комиссии разнятся в зависимости от того, чем человек планирует заниматься на бирже. Тарифы оптимизированы для активных валютных операций, торговли акциями или фьючерсами. Однако обычным гражданам торговать чем-либо эксперт не рекомендует. Для приумножения, а не потери капитала нужны многолетние знания и опыт.