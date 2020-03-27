В России предложили ввести ограничение на продажу алкоголя на время пандемии коронавируса. Члены Общественной палаты боятся, что из-за каникул на следующей неделе и удаленной работы россияне буквально сопьются. Действительно ли есть такая угроза? Или мы умеет отдыхать и без алкоголя?

Член Общественной палаты Руслан Хамзаев обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ограничить продажу алкоголя на время пандемии коронавируса и сложившейся в России ситуации с удаленной работой и недельными каникулами.

Речь идет о том, чтобы продавать определенное количество спиртного в одни руки. То есть одному человеку следует выдавать не более чем литр алкоголя крепче девяти градусов. Особый режим предлагается ввести до 1 мая.

По мнению Хамзаева, правительство вправе вводить меры вплоть до полного запрета на продажу спиртного.

У людей стресс

Бывший председатель общественного движения «Антиалкогольный фронт» Сергей Калеков в беседе с «360» подчеркнул, что идея здравая и нужная для россиян. И в сложившейся ситуации люди могут ошибочно полагать, что алкоголь снимет стресс, а на самом деле только создаст или усугубит проблемы со здоровьем.

К сожалению, опыт подсказывает, что самое большое потребление алкоголя и отравление от всяких некачественных напитков происходит именно в выходные дни. Однозначно будет всплеск неприятностей, связанных с этим Сергей Калеков.

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Запрет вызовет панику

Социолог Елена Башкирова в беседе с «360» напомнила, что в России в последние годы люди стараются пить меньше. Но в небольших городах уровень алкоголизма всегда был выше. Идею Хамзаева она не оценила. По словам Башкировой, введение таких мер лишний раз вызовет панику у людей, и тогда они точно побегут в магазин, чтобы закупиться спиртным на будущее. Причем есть вероятность, что на фоне такого ажиотажа поднимутся цены на алкоголь, а люди будут приобретать подделки. Недавно появилась информация, что импортные спиртные напитки вырастут в цене.

Неоднократно специалисты рассказывали, что никоим образ [употребление алкоголя] не влияет на то, чтобы не подхватить коронавирус. Не думаю, что большие могут опасения. Кто-то может больше начинать пить просто от боязни. <…> Неправильное решение было бы отменять продажу алкоголя. Во-первых, сеять панику среди людей — это будет неверный шаг, побегут покупать подделки Елена Башкирова.

Так как в последнее время статистика по алкоголизму в стране улучшилась, значит, люди начали больше заботиться о своем здоровье и ориентироваться на здоровый образ жизни. В ситуации с коронавирусом население стало еще больше обращаться внимание на свое самочувствие.

Нужно помнить, что алкоголь особенно опасен сейчас, когда в стране распространяется опасный вирус. А домашнее пьянство еще и может испортить длинные выходные, которые лучше провести с семьей, узнавая что-то новое или выполняя дела, которые давно откладывали. В нашем сознании затяжные праздники, новогодние или майские, ассоциируются с застольями, похмельем и бездарно потраченным свободным временем. И сейчас у россиян есть шанс доказать самим себе, что они умеют отдыхать иначе — с пользой для себя и своего здоровья.