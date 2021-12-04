В России создали препарат против тревожности у людей, переболевших ковидом. Подобное расстройство сильно портит качество жизни человека, вызывая у него нервоз, повышенную утомляемость и агрессию. Однако психотерапевты предупреждают: одного лекарства для решения проблемы не хватит.

Средство от тревожности

По сообщениям РИА «Новости», высокотехнологичный проект Национальной технологической инициативы (НТИ) «Авинейро» разработал новый противотревожный препарат «Авиандр». Сейчас он находится на стадии клинических испытаний, а его основная цель — помочь людям, переболевшим ковидом.

«В настоящее время ведутся клинические исследования третей фазы в двух показаниях: генерализованное тревожное расстройство и неврологические расстройства, связанные с перенесенной коронавирусной инфекцией», — рассказала директор проекта «Авинейро» Елена Якубова.

На данный момент испытания показывают хорошие результаты. Например, по истечении восьминедельной терапии препаратом «Авиандр» общий балл по шкале тревоги Гамильтона у испытуемых снизился вдвое. Препарат показал эффективность в борьбе не только с тревогой, но и с депрессией.

Лидер рабочей группы «Нейронет» Андрей Иващенко отметил, что препарат может оказаться очень полезен в нейрореабилитации постковидных расстройств центральной нервной системы. Если третья фаза испытаний подтвердит эту теорию, то Минздрав может зарегистрировать препарат в ускоренном режиме.

Откуда берется тревога?

Тревожные расстройства, апатия и депрессия стали одними из самых распространенных последствий ковида. По данным ВОЗ, каждый шестой человек теряет работу из-за тревожного расстройства, а по всему миру им страдают более 300 миллионов человек.

Многие люди потенциально являются обладателями проблем с тревожностью, но они этого не замечают, пока не происходит его обострение. Чем больше стрессовых ситуаций в жизни человека, тем выше становится уровень тревожности, пока наконец не доходит до предела. Об этом «360» рассказал психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров.

«До того как дойти до стадии обострения, процесс повышения тревожности идет достаточно медленно, поэтому человек часто его не замечает, считая, что он просто сам по себе мнительный или эмоциональный», — отметил эксперт.

Он также объяснил, что у людей, страдающих подобным расстройством после ковида, оно, скорее всего, уже было. Просто оно не находилось в обостренной фазе, а заражение коронавирусом послужило неким спусковым крючком, поскольку оно вызывало большой стресс.

«Я бы сказала, что даже до ковида это было основное расстройство, с которым приходили пациенты, если не учитывать людей с большой психиатрией. Тревожного расстройства очень много, и с каждым годом его становилось все больше, а после появления коронавируса его число среди людей подскочило в разы», — рассказала психотерапевт Елизавета Жесткова.

Среди пациентов теперь стало гораздо больше молодежи. Многие люди впервые столкнулись с паническими атаками, пережив ковид. Она отметила, что пока сложно говорить о том, что конкретно вызывает развитие тревожности у людей после ковида, помимо очевидного стресса от самой ситуации, но, скорее всего, речь идет об определенном поражении нервных тканей.

Влияние на жизнь

Развитие подобного расстройства имеет довольно сильное влияние сразу на несколько аспектов жизни. Во-первых, человек на постоянной основе испытывает неприятные физические симптомы, такие как оцепенение, головокружение и напряжение в мышцах. Во-вторых, проблемы со сном и аппетитом, что ведут к повышенной утомляемости. В-третьих, из-за повышенной эмоциональности человек становится более раздражительным и вспыльчивым.

По словам Жавнерова, очень многие в итоге начинают подстраиваться под свои страхи, избегая того, что вызывает у них тревогу. Например, они отказываются от крупных проектов на работе, потому что боятся.

«Когда человек испытывает сильную тревогу, ему трудно делать простые вещи: работать, учиться и даже радоваться жизни. Очень часто после тревожного расстройства происходит развитие депрессивного», — добавила Жесткова.

Поможет ли препарат?

В аптеках можно найти большое число противотревожных препаратов. Часть из них продаются без рецепта, поскольку они сделаны на травяных основах, часть — только по предписанию врача. Однако многие из них считаются устаревшими и имеют массу побочных эффектов, таких как мигрень, тремор, нарушение сна, усиление тревоги и даже формирование зависимости от лекарства.

Психотерапевт Елизавета Жесткова отметила, что появление новых препаратов не помешало бы. Особенно если они будут патогенетическими и станут воздействовать именно на причину стресса.

Жавнеров выразил более критическую позицию в отношении лечения препаратами, поскольку они воздействуют на физическое состояние человека, тогда как проблема изначально эмоциональная. Например, на уровне эмоций возникает страх, после этого мозг дает сигнал на выброс адреналина, и возникают различные пугающие физические симптомы.

По словам эксперта, ни один препарат не сможет поменять эмоции человека. Он будет заглушать их, но они никуда не уйдут, а после прекращения употребления лекарства состояние пациента может ухудшиться.

«Я всегда говорю, что любые препараты — от транквилизаторов и антидепрессантов до успокоительных — всего лишь каникулы для вашего организма. Вы покупаете время, чтобы поработать над собой и своими страхами на эмоциональном уровне. Одними препаратами ничего не вылечить, ими можно даже усугубить свое состояние», — подчеркнул психолог.

Для того чтобы победить тревожность по-настоящему, необходимо обращаться к специалистам, практикующим когнитивно-поведенческую психотерапию. Они помогут изменить отношение человека к тем или иным ситуациям, снижая уровень тревоги.

Жесткова также добавила, что в домашних условиях можно проделывать определенные упражнения, чтобы снизить уровень стресса. Существуют две основных техники — дыхательная и техника мышечной релаксации. Информацию о них можно найти в открытых источниках, а в YouTube даже есть уроки по тому, как выполнять эти упражнения.