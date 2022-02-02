Наследница Александра Древина получила права на картины деда. Но Третьяковка их не отдала

Внучка художника Александра Древина, работы которого вошли в перечень памятников культуры страны, добилась признания права на картины деда-авангардиста. Однако забрать их из Третьяковской галереи суд не позволил.

Внучка получила права на картины

Внучка художника-авангардиста Александра Древина с помощью суда подтвердила свои права на восемь картин ее дедушки, хранящихся в Третьяковской галерее. Екатерина Древина требовала признать за ней исключительные права на произведения деда, право следования и право на собственность, а также обязать музей выдать эти картины, сообщило РИА «Новости».

Суд подтвердил факт родства и признал за Древиной исключительные права на произведения деда, а также право следования — внучка художника получит определенный процент с продаж его произведений в случае, если они будут выставлены на торги. Однако в праве получить картины из галереи Екатерине Древиной было отказано.

Около 10 лет назад на аукционе Sotheby’s картины кисти Александра Древина стоили более 75 тысяч фунтов стерлингов — почти восемь миллионов рублей. В 2012 году воры вынесли из квартиры потомков художника больше десяти работ Александра Древина, четыре картины его жены Надежды Удальцовой и другие ценные предметы искусства.

Источник фото: wikipedia.org

Путь из Риги в Москву

Александр Древин родился в 1889 году в латышском городе Венден, затем семья переехала в Ригу. Позже художник признавался, что к 19 годам он не знал ничего о живописи и не видел ни одной картины, с ними Древина познакомил товарищ по мореходной школе. Новое увлечение оказалось настолько сильным, что в 1908 году Древин поступил в Рижскую городскую художественную школу.

Спустя четыре года художник участвовал в выставке латышских художников, и одну из импрессионистских работ Александра Древина приобрел Рижский художественный музей. Хорошо приняли Древина и в Москве. После революции художник руководил Музеем живописной культуры, преподавал во ВХУТЕМАСе, активно участвовал в выставках.

Источник фото: wikipedia.org

Однако в 1930 году преподавать стало негде и материальное положение Древина и его жены, художника-авангардиста Надежды Удальцовой, сильно пошатнулось. Их картины снимали с экспозиций, в газетах публиковались критические статьи. В 1938 году художник был расстрелян за контрреволюционную деятельность.

Удальцова смогла сохранить работы Древина от конфискации, выдав их за свои. Художника реабилитировали в 1957 году за отсутствием состава преступления. Его невестка, искусствовед Вероника Стародубова, написала книгу «Александр Древин», где рассказала о судьбе художника и его близких.

Источник фото: wikipedia.org

Картины могли быть подарены

Как именно попали в Третьяковскую галерею картины Александра Древина, пока не ясно. Искусствовед, директор Музея имени Андрея Рублева Михаил Миндлин в разговоре с «360» допустил, что эти работы могли там появиться благодаря музейным работникам, которые смогли сохранить картины в годы опалы.

«Картины могли быть подарены в любое время — после войны или в 1950-е, когда было ослабление в период оттепели, хотя потом опять закручивали гайки. Сотрудники Третьяковской галереи, понимая ценность и значимость работ этого выдающегося художника, могли принимать их в дар — маловероятно, что в те годы выделялись деньги на закупку», — предположил Михаил Миндлин.

Он добавил, что в случае покупки в музее бы обязательно составили официальный договор, в котором отметили, что на эти работы не распространяются претензии третьих лиц. Возможно, работы были переданы тем, кто не имел права так поступать при существовании близких родственников и наследников художника. Однако точных сведений по этому вопросу пока нет.

Русский авангард — вклад в культуру

Картины Александра Древина были внесены Министерством культуры СССР в перечень памятников культуры страны в 1985 году. По словам искусствоведа, культурное наследие страны может находиться в частном владении, но его запрещено вывозить за пределы Российской Федерации.

По решению суда внучка может получить процент от продажи картин. Однако Михаил Миндлин отметил, что фонды государственных музеев и галерей продавались в сталинский период — деньги шли на индустриализацию страны. Иногда произведения искусств из музейных фондов дарили за границу. Сейчас такое не практикуется.

«Древнерусское искусство и русский авангард — главный вклад России в мировую художественную культуру. Когда они были не в чести и хранились в запасниках, руководство СССР, зная какой повышенный интерес представляют эти работы, требовало выдавать работы русского авангарда для подарков руководителям других стран», — рассказал Михаил Миндлин.

Он рассказал, как директор Русского музея Василий Пушкарев прятал картины авангардистов от таких «ценителей» и, рискуя собственной судьбой, заявлял, что работы потеряны. Благодаря таким людям и сохранилось национальное достояние.

Все зависит от договора

Адвокат Алексей Сорочихин подтвердил «360», что внучка Александра Древина сможет получать проценты от продажи картин лишь в том случае, если Третьяковская галерея решит выставить их на торги. Как-то повлиять на них — изменить цену или отказать покупателю — наследница не сможет.

«Пока трудно ответить на вопрос, имеет ли право наследник претендовать на картины, если они были официально куплены музеем или переданы в дар кем-то, кто их купил. Многое зависти от того, каким образом, по какому договору и на каких условиях передавались картины», — сказал Алексей Сорочихин.

Редакция отправила запрос в Государственную Третьяковскую галерею с просьбой уточнить, как именно в музей попали работы Александра Древина. На момент публикации данной статьи ответ не был получен.