Третья за месяц. Что известно о гибели девочки из России в турецком отеле

Третья за сезон отпусков несовершеннолетняя россиянка погибла в Турции. На этот раз ею стала пятилетняя Люба, отдыхавшая с мамой в поселке Окурджалар в Аланье. Оставшаяся на несколько минут без присмотра девочка утонула в бассейне. Подробности происшествия — в материале «360».

3 сентября пятилетняя девочка утонула во время купания в одном из отелей поселка Окурджалар в турецкой Аланье. По данным пресс-службы Следственного комитета, ребенок отдыхал вместе с мамой. В ведомстве возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

«В настоящее время проводится комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств и причин случившегося», — пояснили в пресс-службе.

Пресс-атташе российского посольства в Анкаре Ирина Касимова сообщила РИА «Новости», что несчастный случай произошел в отеле Maya World Beach. Скорая оперативно доставила девочку в больницу, но спасти ее не удалось. Представители дипмиссии уже направили властям Антальи требование тщательно расследовать случаи гибели россиян и привлечь виновных к ответственности.

«Генконсульство в Анталье в контакте с местным управлением жандармерии и администрацией отеля выясняет обстоятельства инцидента», — добавила Касимова.

Не заметили

Мать погибшей пятилетней Любы рассказала РЕН ТВ, что ее дочь погибла в первый же день отдыха. Все произошло так быстро, что никто не увидел, как она утонула. Вокруг бассейна, по ее словам, не было камер, не дежурили спасатели или сотрудники гостиницы. Поэтому понять, что произошло, будет трудно.

«В этот момент в бассейне играли мужчины в волейбол, все внимание было на них. Буквально минуты две-три — и ее рядом не оказалось. Пошли искать вокруг бассейна, но она ушла к горке без спасательного круга. Не знаю, как она упала, да и никто ничего не видел», — рассказала женщина.

Тетя девочки Валентина, по данным издания отдыхавшая вместе с сестрой и племянницей, уточнила, что Люба упала с горки, ударилась головой и захлебнулась.

Гибель Любы стала третьей в череде смертей несовершеннолетних россиян в Турции. 13 августа в клинике «Яшам Хастанеси» в Аланье от перитонита скончалась 16-летняя новосибирская модель Софья Ланшакова. Отец утверждал, что дочь убили из-за органов. В управлении здравоохранения изъятие яичников и матки подтвердили. Правда, пояснили, что сделали это для проведения судмедэкспертизы из-за скопления жидкости в брюшной полости.

А 18 августа в одном из отелей Бодруме утонула 12-летняя жительница Ленинградской области. Во время ныряния ее руку засосало в систему фильтрации. Глава СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовных дел о гибели россиянок в Турции.