Снова дома. Третья волна жестких ограничений прошла по главным странам Европы

Коронавирус в Европе снова набирает обороты. Несколько недель назад там ужесточили ограничительные меры. Произошло это как раз перед Пасхой, что вызвало недовольство местных жителей. Особенно были возмущены традиционно законопослушные немцы, которые устали от запретов и даже заговорили об отставке Ангелы Меркель.

Прошло больше года после того, как Италия досрочно прекратила Венецианский карнавал, а государства ЕС одно за другим начали закрывать границы и вводить ограничительные меры. Теперь же ситуация повторяется с новой силой.

Вероятной причиной роста количества зараженных в Европе называют новогодние послабления, а также распространение «британского» штамма. Тем временем к масштабной вакцинации в ЕС все еще не приступили.

Германия

В Германии количество зараженных, согласно данным Университета Джонса Хопкинса, превысило три миллиона. При этом жесткий локдаун в стране ввели еще 16 декабря прошлого года. Однако если раньше решения о конкретных мерах принимали власти отдельных земель, то в конце апреля власти ввели единые стандарты по всей стране.

Бундестаг принял поправки в закон об эпидемиологической защите населения, санкционирующие ужесточение локдауна в связи с пандемией коронавируса.

«За поправки проголосовали 342 депутата, против — 250, воздержались 64», — сообщили агентству РИА «Новости» в пресс-службе бундестага.

Теперь руководство ФРГ может вводить комендантский час с 22:00 до 05:00, закрывать учебные заведения, а также строже контролировать работу магазинов.

Голосование сопровождалось массовыми протестами в центре Берлина, где собрались порядка восьми тысяч человек. Митинги организовали представители движения Querdenken («Нестандартное мышление»). В него входят ковид-диссиденты, сторонники теорий заговора и ультраправые.

Однако обстановкой в стране недовольны не только ковид-диссиденты, но и многие немцы, прежде с пониманием относившиеся к ограничительным мерам. Об этом в разговоре с «360» рассказал депутат бундестага Вальдемар Гердт.

«СМИ все время представляли ее (Ангелу Меркель — прим. ред.) как спасительницу нации. <…> Но сейчас настал переломный момент. Когда начались первые реальные банкротства, потерянные рабочие места, деньги, потерянная свобода. <…> Теперь люди начинают трезвее оценивать эту обстановку. Думаю, Меркель проиграла, особенно решением о последнем локдауне, которое ничем не было оправдано», — заявил собеседник.

Он напомнил о решении канцлера ввести дополнительные ограничительные меры на время Пасхи. После этого уставшие от запретов местные жители заговорили об отставке Меркель. Ей даже пришлось извиняться.

Италия

Новые ограничения ввели и в Италии. На пасхальной неделе там закрыли все магазины, кроме продуктовых, рестораны, кафе и музеи. Выходить на улицу местных жителям разрешили в трех случаях: ради работы, ради получения медицинской помощи или в чрезвычайных ситуациях. Общительным итальянцам также разрешили ходить в гости, но количество человек в компании не должно превышать трех.

Руководство страны ввело обязательную вакцинацию для медиков. Премьер-министр Марио Драги подчеркнул, что в день прививаются по 170 тысяч итальянцев. Власти надеются увеличить это число втрое. Однако это не сильно успокоило встревоженных запретами местных жителей.

«Владельцы кафе сходят с ума: постоянно надо мониторить новости и понимать, что ждать на следующий день», — рассказала изданию «Фонтанка» жительница Рима Диана.

К концу апреля руководство обещает начать плавно выводить страну из жестких ограничений. По данным издания Аnsа, в регионах Абруццо, Кампания, Эмилия-Романья, Фриули-Венеция-Джулия, Лацио, Лигурия, Ломбардия, Молизе, Марке, Пьемонт, Тоскана, Умбрия, Венето, а также в автономных провинциях Больцано и Тренто частично откроются бары и рестораны. Заведениям разрешат принимать клиентов на открытых площадках.

Франция

Несколько недель назад Франция ушла в третий национальный локдаун. Глава страны Эммануэль Макрон объявил о закрытии школ как минимум на три недели. Более того, жесткие локдауны, которые ранее ввели всего в 19 департаментах страны, распространении на всю территорию Франции. Также в стране закрыли все магазины, кроме торгующих товарами первой необходимости, и ввели запрет на поездки далее чем на 10 километров от дома.

«Если не действовать сейчас, ситуация выйдет из-под контроля», — заявил Макрон.

Все это крайне расстроило французов, бизнес которых, как и работа жителей других стран ЕС, и без того сильно пострадал во время пандемии.

«Люди сидят дома и становятся все более инертными: все меньше рефлексов, что нужно выходить и встречаться», — рассказала жительница Парижа Валерия.

Несколько дней назад премьер Франции заявил об улучшении ситуации с COVID-19 в стране. По его словам, пик третей волны эпидемии коронавируса, «кажется, пройден».