Третья волна коронавируса началась в Южной Корее. Когда ее ждать в России?

Третья волна коронавируса началась в Сеуле. Об этом заявил представитель Министерства здравоохранения и социального обеспечения Юн Тхэ Хо. В стране планируют ужесточить ограничительные меры. Новый виток заболеваемости ждут и в России.

Новая волна

«Мы считаем, что в настоящее время идет третья волна распространения инфекции в столичном регионе. Ранее такие вспышки заболеваемости наблюдались в феврале–марте и августе», — цитирует Хо The Korea Herald.

В Сеульский регион входят Сеул, Инчхон и Кенгидо. По данным Минздрава, за прошедшие сутки в стране заразились 363 человека, в Сеуле — 127. Хо отметил, что сейчас специалисты наблюдают подъем заболеваемости в сравнении с тем, что происходило в феврале–марте и августе. Поэтому органы здравоохранения планируют рекомендации по корректировке уровня социального дистанцирования. Это поможет муниципальным властям более эффективно справляться с ситуацией.

Премьер-министр страны Чон Се Гюн уже попросил граждан воздержаться от проведения массовых мероприятий, в том числе на открытом воздухе. Это касается и новогодних вечеринок. Чиновник также призвал начальство максимально перевести сотрудников на удаленную работу. Людям старше 60 лет рекомендовали сократить прогулки и встречи в зимнее время.

Всего за время пандемии в Южной Корее новый вирус обнаружили более чем у 30 тысяч человек. В стране действует пятиуровневая система социального дистанцирования. С середины октября власти установили самый низкий уровень, так как число новых случаев заражения оставалось в пределах 60–150 человек.

Сейчас его подняли до 1,5. В такой ситуации к базовым ограничениям предполагается добавить ограничения на собрания численностью 100 и более человек. Также должны ограничить работу так называемых «опасных» объектов, Речь идет о заведениях, которые посещает большое количество людей. Количество учащихся непосредственно в школах должны сократить на треть. Часть занятий при этом переходит в онлайн-режим.

Когда третья волна начнется в России?

В Россию третья волна коронавируса придет примерно в марте, причем она будет слабее предыдущей. Об этом заявил главный врач больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко в интервью журналисту Антону Красовскому для передачи «Эпидемия» телеканала RT.

По словам медика, весенняя волна будет «менее насыщенная, менее бурная в плане количества заболевших». Специалист предположил, что закончится пандемия ближе к июню. Однако это случится, если весной появится эффективная вакцина от коронавируса.

«Это такие очень грубые расчеты, потому что вакцину сделать сложно. Кроме того, сколько ее надо произвести и как быстро надо произвести, чтобы хотя бы 50% [населения] вакцинировать», — добавил врач.

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 56 миллионов человек, согласно данным Университета Джонса Хопкинса. Как сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), за прошлую неделю в мире коронавирус обнаружили почти у четырех миллионов человек. Это максимальный прирост с начала пандемии.