Третья смерть в «Хоре». Красавица Ная Ривера продолжила череду смертей в составе сериала

Актриса из сериала «Хор» (Glee) Ная Ривера вчера пропала на озере в США — в лодке нашли только ее сына. Сегодня ее объявили погибшей. Это уже третья смерть среди актерского состава сериала, причем c одним из погибших Ривера была в близких отношениях.

Ная Ривера арендовала лодку для прогулки по озеру Пиру, находящемся в Национальном лесу Лос-Падрес, штат Калифорния. В плавание она отправилась вечером 8 июля вместе с четырехлетним сыном Джози. Накануне этого Ривера выложила в Twitter снимок с сыном, который подписала: «Только мы вдвоем».

Правда, оборудование актриса так и не вернула. Через три часа люди на другой лодке нашли пропажу в северной части водоема. При этом в лодке спал ребенок в спасательном жилете. Актрисы с ним не было, передает телеканал CBS Los Angeles со ссылкой на офис шерифа. Со слов мальчика, они с мамой вместе плавали, но «мама в лодку не вернулась».

Спасатели сразу начали поиски. Операция продолжалась всю ночь и возобновилась сразу после рассвета. Однако в четверг власти объявили, что Ривера предположительно погибла. Ее тело ищут с участием водолазов, а также при помощи вертолета. Полиция опубликовала кадры работ.

«У меня пока нет всех данных относительно глубины в том конкретном месте, где была обнаружена лодка, и каковы были внешние условия», — заявил телеканалу CBS Los Angeles представитель офиса шерифа капитан Эрик Бучау.

Смерти «Хора»

Карьера пропавшей актрисы в шоу-бизнесе началась еще в детстве, однако настоящую известность ей принесла роль в сериале «Хор», где Ривера сыграла одного из основных персонажей — Сантану Лопез. Девушка снялась в шести сезонах сериала, который повествует о жизни хора под названием «Новое направление». Сериал выходил на американском телеканале Fox с 2009 по 2015 год.

Двое коллег Риверы также скончались при трагических обстоятельствах. Один из них — канадский актер Кори Монтейт. Он, как и Ная, завоевал популярность благодаря роли одного из главных персонажей фильма — Фина Хадсона. Семь лет назад он умер от передозировки наркотиками вкупе с алкоголем. Монтейту был 31 год.

Ная Ривера в течение трех лет встречалась с коллегой по сериалу Марком Саллингом. Они не афишировали отношения, и о них актриса рассказала только в своей автобиографии.

Саллинг скончался два года назад. Он признал себя виновным в хранении детской порнографии: в его доме обнаружили 50 тысяч снимков и видео. Он свел счеты с жизнью в ожидании приговора. Тогда СМИ писали, что Саллинг не справился с депрессией и общественной травлей. Мужчине было 35 лет.