Третья мировая откуда не ждали. Ядерную зиму и 125 млн жертв принесут на хвосте ракеты Индии и Пакистана

На сегодняшний день страны имеют в своем распоряжении около 150 ядерных боеголовок. Их использование не только уничтожит миллионы людей, но и спровоцирует ядерную зиму с температурами невиданными со времени последнего ледникового периода. Это произойдет из-за 80 миллиардов фунтов густого черного дыма, который будет препятствовать попаданию солнечного света на землю, что приведет к снижению температуры по всему миру в среднем на 3,5-9 градусов по Фаренгейту в течение нескольких лет.

Индия разделила Кашмир на две части и лишила их автономии. Что будет с туристами? Подробнее

Людям не будет хватать продовольствия, так как снизится продуктивность всех живых организмов на планете. Картина омрачается нарастающей напряженностью в отношениях Индии и Пакистана, разделенных еще в 1947.

В августе Индия ввела в Штатах Джамму и Кашмир прямое федеральное управление. Пакистан резко осудил эти действия из-за проживающего там мусульманского населения. Стороны начали мобилизовать войска у своих границ.

«Они быстро наращивают свои арсеналы. У стран огромное население, которому они угрожают из-за неразрешенного конфликта из-за Кашмира», — указывают ученые.

Исследователи хотели выяснить, насколько серьезным может стать такой конфликт. Для этого команда привлекла широкий спектр доказательств: от компьютерного моделирования атмосферы Земли до сообщений о бомбардировках Хиросимы и Нагасаки в Японии в 1945 году.

Согласно их анализу, опустошение будет происходить в несколько этапов. В первую неделю конфликта Индия и Пакистан вместе могут успешно взорвать около 250 ядерных боеголовок над городами друг друга, причем сложно узнать, насколько мощными будут взрывы — ни одна страна не проводила такие ядерные испытания уже несколько десятилетий. Однако ученые подсчитали, что каждый из них может убить до 700 тысяч человек, большинство из которых погибнет от неконтролируемых пожаров.

Недавно стало известно, что Пакистан успешно испытал новую ракету малой дальности «Газнави» на фоне обострения отношений с Индией. Что только накаляет обстановку в регионе.