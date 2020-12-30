В России уже готовы к применению две собственные вакцины от коронавируса, третья находится в фазе испытаний и тоже в ближайшем будущем может стать доступной. Все три препарата разрабатывались по разным принципам, а потому могут подойти разным группам населения.

«Спутник V» и «ЭпиВакКорона»

В сентябре 2020 года в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса «Спутник V», которую разработали ученые из НИЦЭМ имени Гамалеи. Этот препарат, как заявила вице-премьер Татьяна Голикова, наиболее реактогенен из всех отечественных вакцин от COVID-19.

«Спутник V» создавался на основе аденовируса, как объяснил «360» научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев, в этот аденовирус вставляется в ген поверхностного белка коронавируса.

«Это живой вирус, но он не способен размножаться. Он содержит в себе все белки, которые характерны для аденовируса плюс белок, на который организм начинает вырабатывать антитела и должен задействоваться клеточный иммунитет. Таким образом образуется защита», — добавил он.

Татьяна Голикова заявила, что обе уже зарегистрированные российские вакцины хорошо себя показали и не проявили себя с негативной стороны. Однако эксперты подчеркивают, что пока прививка противопоказана для людей с диабетом, инфекционными, аутоиммунными и онкологическими заболеваниями, а также с болезнями дыхательной системы, детям до 18 лет и беременным и кормящим грудью женщинам.

«ЭпиВакКорона»

Противопоказания по возрасту, беременности и периоду грудного вскармливания действуют и для вакцины новосибирских ученых из центра «Вектор». Она создавалась как более мягкий вариант, так как там нет клеток живого вируса. Основа для вакцины, которую можно назвать клоном коронавируса, была искусственно синтезирована.

«В вакцине „Вектора“ — синтетические пептиды, то есть участки вирусных белков коронавируса, которые могут искусственно синтезироваться, которые повторяют последовательность природных вирусных белков. Когда их вводят в организм, они тоже образуют антитела», — объяснил Зверев.

«ЭпиВакКорона» состоит из трех составных частей генома вируса, которые устойчивы к мутации, подчеркнула вице-премьер. Через них иммунная система человека учится распознавать коронавирус, чтобы при дальнейшей встрече с ним активировать иммунный ответ и нейтрализовать опасные клетки.

Благодаря тому, что в этом препарате нет собственно клеток коронавируса, ученые уверены, что она лучше подойдет аллергикам и людям с хроническими заболеваниями вне периодов обострений. Но для пациентов с иммунодефицитом, тяжелыми заболеваниями кроветворной системы, эпилепсией, инсультами и другими заболеваниями ЦНС «ЭпиВакКорона» противопоказана.

При этом ни «Спутником V», ни «ЭпиВакКороной» нельзя прививаться, если есть симптомы ОРВИ и повышенная температура тела.

Третий не лишний

При этом в начале 2021 года российские ученые обещают выпустить еще одну, уже третью отечественную вакцину от коронавируса. Ее разработкой занимается Научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова.

Эта вакцина, названия у которой пока нет, считается вакциной классического типа. В ее основе лежит непосредственно вирус SARS-CoV-2, однако ученые сумели лишить его инфекционных свойств, сохранив при этом способность вызывать иммунную реакцию. То есть вакцина Центра Чумакова позволит россиянам «переболеть» коронавирусом без симптомов и выработать иммунитет самостоятельно.

По словам Зверева, именно такой естественно выработанный иммунитет обычно наиболее длителен. Тем не менее пока рано говорить о том, на сколько будет хватать иммунитета как после вакцинации любым из препаратов, так и после болезни, когда организм сам вырабатывает антитела.

По словам одного из разработчиков этой вакцины Айдара Ишмухаметова, такие цельновирионные вакцины наиболее изучены, в том числе и в плане особенностей их воздействия на иммунную систему, а также возможных осложнений.

Принципиальное отличие этой вакцины от всех предыдущих заключается в том, что иммунный ответ должен вырабатываться на весь вирус, а не только на его часть, как это происходит в случае со «Спутником V» и «ЭпиВакКороной», объяснил Ишмухаметов.

При этом условия использования такой «классической» вакцины куда проще: перевозить ее можно при температуре от двух до восьми градусов по Цельсию, то есть никаких дополнительных сложностей нет. А вводить ее нужно так же, как «Спутник V», в два этапа с интервалом в две-три недели.