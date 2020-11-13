Третьего мэра Томска могут посадить в тюрьму. Новое дело связано с пивной компанией

Мэра Томска Ивана Кляйна задержали и завели уголовное дело по статье о превышении полномочий. По версии следствия, он давал незаконные указания в интересах компании «Томское пиво». Кляйн — третий мэр Томска, у которого проблемы с законом. Два других уже сели в тюрьму.

Кляйна заподозрили в том, что в 2016 году он дал начальнику департамента градостроительства и архитектуры администрации Томска незаконное поручение. Он якобы просил внести в геоинформационную систему «ГеоКад» недостоверные сведения. По версии следствия, в документах требовалось указать, что компания «Томское пиво» имеет на своей территории 300-метровую санитарную зону. В связи с просьбой мэра, по данным Следственного комитета, местному бизнесмену отказали в строительстве многоэтажных жилых домов, которые он хотел возводить как раз на этой территории.

По месту жительства Кляйна проходят обыски. Проверки идут также в администрации города и служебных помещениях «Томского пива». Следователи работают со свидетелями. Возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий главой местного самоуправления.

Кляйн занимает пост мэра с 2013 года. До этого он был гендиректором «Томского пива» и депутатом Думы Томской области. Потом он передал полномочия своей жене Галине, а в марте 2020-го удостоил ее почетным знаком «Меценат города Томска».

Семья Кляйна жила небедно. В 2019 году, по данным РИА ФАН, она задекларировала более 400 миллионов рублей.

Местные СМИ утверждают, что при руководстве Кляйна Томск преобразился: строились новые микрорайоны, исчезали рынки в центре города, появлялись общественные пространства. В том числе благоустроили Театральный и Пушкинский скверы, произошли реорганизация и развитие спорта и отдыха на территории Михайловской рощи.

Кляйн стал инициатором программы «Аренда за рубль». Суть ее в том, что арендаторы участвовали в аукционе на получение прав для восстановления старых деревянных домов Томска. За 2020 год инвесторам передали 18 домов на 49 лет.

Томские игры с деньгами

Кляйн — уже третий подряд мэр, к которому пришли правоохранители. До него проблемы с законом были у Александра Макарова и Николая Николайчука. Одно дело было связано с наркотиками, другое — с превышением полномочий.

Александр Макаров

Александр Макаров возглавлял город с июля 1996 по декабрь 2006 года — до своего ареста, когда его поместили в СИЗО №1. Ему вменяли получение взятки в крупном размере, незаконное участие в предпринимательской деятельности, злоупотребление должностными полномочиями, приобретение и хранение наркотиков, вымогательство и соучастие в мошенничестве. Свою вину он не признал.

По версии следователей, он через свою родственницу — директора «Томсктрансстроя» Нину Егоренкову — вымогал деньги у двух владельцев строительной фирмы «На Обрубе». Потом появилась история с наркотиками: следователи утверждали, что в квартире Макарова нашли большое количество опия. Экс-мэр уверял, что дело о запрещенных веществах сфабриковано, а свой арест связал с политическим заказом.

В ноябре 2010 года областной суд Томска признал его виновным в ряде должностных преступлений и приговорил к 12 годам лишения свободы. В 2011-м Верховный суд России сократил срок на четыре месяца, после чего приговор Макарову вступил в силу. В 2012 году его перевели из Томской области в Иркутскую, где он отсидел около четырех лет.

На свободу Макаров вышел в июне 2016 года, пробыв в тюрьме в общей сложности более 5,5 года.

Николай Николайчук

Еще один мэр Томска, Николай Николайчук, тоже попался правоохранителям. Он руководил городом с июня 2007 по июль 2013 года — до момента, когда сам объявил об отставке из-за сложных отношений между областной и городской властями. После управления Томском Николайчук отправился в Севастополь, где работал в Агентстве стратегического развития города.

В 2014 году Николайчука задержали по обвинению в превышении должностных полномочий. Следователи полагали, что в 2011–2012 годах он в интересах компании «Томскдорстрой» решил отремонтировать Московский тракт.

В то время у Томска не было денег, но градоначальник все равно приказал подписать документы о приемке работ, чтобы компания могла обратиться в арбитражный суд для получения средств из бюджета города. Так и случилось, из-за чего в пользу компании из бюджета взыскали около 36 миллионов рублей. Свою вину он не признал. В декабре 2015 года суд приговорил градоначальника к четырем годам условно за превышение должностных полномочий и обязал взыскать в пользу казны 4,7 миллиона рублей.