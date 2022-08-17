Внедрение ИИ и уникальный БПЛА. Третий день форума «Армия-2022»

Форум «Армия-2022» — в самом разгаре. В рамках третьего дня речь на нем шла об искусственном интеллекте, технологическом суверенитете России и многом другом. Не обошлось и без технологических новинок — от подводных беспилотников до робота-шахматиста.

Технологический суверенитет и ИИ

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках форума анонсировал запуск Национального центра развития искусственного интеллекта для поиска ИИ-решений для бизнеса, науки и государства. Его запланировали на сентябрь, сообщило РИА «Новости».

Сфера здравоохранения в России, заметил Чернышенко, стала лидирующей в стране по внедрению ИИ после начала пандемии COVID-19. К 2025 году технологии искусственного интеллекта начнут массово использовать в работе государственных органов и корпораций.

Прошла на «Армии-2022» и панельная дискуссия «Технологический суверенитет страны: как ускорить путь от идеи до серийного производства». В ней приняли участие представители Минпромторга, Минэкономразвития, Минцифры, Фонда развития промышленности (ФРП), Ассоциации банков России (АБР) и промышленных предприятий.

Военные разработки

На «Армии-2022» презентовали новейший разведывательный комплекс 1К144-Е. Среди его возможностей — подсчет количества обнаруженных объектов противника, определение вооруженных людей и классификация техники по классу «гусеница-колесо». Полученную информацию комплекс способен передать на расстояние до 45 километров.

Источник фото: пресс-служба «Росэлектроники»

Входящий в Ростех холдинг «Росэлектроника» также впервые представил на форуме новые станции спутниковой связи семейства «Центавр». Их разработали для силовых ведомств, МЧС и МВД, уточнили в пресс-службе компании. Аппаратура способна обеспечить спутниковую связь без ГЛОНАСС и GPS.

А модель подводного беспилотника «Суррогат» военный эксперт Дмитрий Корнев в эфире радио Sputnik назвал сенсацией.

«Таких аппаратов на сегодняшний день нет нигде в мире», — подчеркнул он.

Иран показал на «Армии-2022» системы ПВО, способные сбивать в том числе БПЛА на дальности до 200 километров, сообщило РИА «Новости». А из Белоруссии на форум привезли бронетранспортер МЗКТ-690003 (V-2). Первый опытный образец БТР разгоняется до 110 километров в час, а на плаву движется с максимальной скоростью в 10 километров в час. Машина, которую представил Минский завод колесных тягачей, весит 22 тонны.

Кресло летчика и робот-шахматист

Корреспондент «360» на себе испытал, что чувствует летчик перед катапультированием. Оказалось, чтобы успешно покинуть самолет, необходимо правильно сгруппироваться.

Поиграть в шахматы на форуме предлагали со специальным роботом, который пока что выполняет заданный алгоритм. На разработку устройства ушло четыре месяца. Его авторами стали 11-летние школьники. В дальнейшем они планируют научить робота-шахматиста думать самостоятельно.

Источник фото: телеканал «360»

Тем, кто провел долгое время в помещении, на форуме «Армия-2022» предложат выпить кислородный коктейль. Он заменяет прогулку на свежем воздухе и бодрит — подтверждено «360».

Для массового посещения форум откроют с 19 августа. Для его гостей Центральная пригородная пассажирская компания выделила дополнительные электрички.