Треш как символ богатства и славы. Моргенштерн вслед за Собчак устроил из свадьбы фарс

Скандальный рэпер Алишер Моргенштерн сыграл свадьбу в своем стиле — сам ходил в подвенечном платье, прыгал в торт и всячески эпатировал публику. До него своей церемонией и празднованием нервы зрителям щекотала Ксения Собчак. Такие забавы — сигнал о том, что по-другому они уже не могут привлечь к себе внимание.

Треш-свадьбы

Рэпер Моргенштерн со своей невестой Диларой Зинатуллиной сыграл свадьбу 31 августа. В СМИ попали кадры подготовки грандиозного торжества, а затем и сам праздник.

Отмечали рождение новой семьи странным образом: невеста на коне и в костюме зачитывала с пенопластовой скрижали юмористическую клятву, жених в откровенном свадебном платье нырнул в торт, а потом ел его руками прямо с себя. Кольца оказались уменьшенными версиями наручников, скрепленных цепью.

Не обошлось и без многозначительных символов и аббревиатур. Инициалы молодоженов на всех растяжках складывались в «АД», торт весил 666 килограммов и состоял из конопляного ядра и муки.

Начиналась же свадьба вполне традиционно: с выкупа невесты, с тамадой и конкурсами. Был в этой части и каравай, который предлагали родители молодых, и даже цыганский табор.

Ведущей выступила Ксения Собчак, несколько лет назад тоже нашумевшая своей свадебной церемонией. В день бракосочетания с режиссером Константином Богомоловым, пятницу, 13 сентября 2019 года, журналистка решила шокировать гостей.

На банкет с новоиспеченным супругом они прибыли в катафалке. Что именно должен был обозначать этот символ, осталось известно только им. Затем вместо традиционного свадебного танца Ксения Собчак на глазах у всех гостей исполнила на сцене эротический номер под песню «Войди в меня».

Причем супруги сначала венчались, а перед этим обрядом и вовсе проходили таинство покаяния. Родители Богомолова не выдержали порнографических сцен и покинули празднование.

Пиар для богатых

Молодежь уже давно частично отказалась от традиционных атрибутов свадьбы. Например, венчание во многих семьях больше не считают неотъемлемой частью создания семьи. Во многих случаях супруги ограничиваются только церемонией в ЗАГСе — когда сотрудница спрашивает согласие жениха и невесты заключить союз.

Тем временем знаменитости, в том числе и в России, часто превратно толкуют смысл и назначение женитьбы. Пример тому не только Собчак и Моргенштерн, но и многие другие, устраивавшие фарс из своих свадеб. Например, Бари Алибасов использовал заключение брака исключительно как способ устроить новый скандал и напомнить о себе.

Свадьба — важный ритуал в жизни каждого человека, в случае со знаменитостями она привлекает еще больше внимания и заставляет дольше о себе говорить. Но с обычными, пусть и шикарными платьями, ресторанами и гостями обсуждать торжество будут не слишком долго. Совсем другое дело — свадьба со скандалом.

Психолог Юлия Романова объяснила «360», что знаменитости сегодня прежде всего являются «ловцами человеческого внимания» — самого дорогого ресурса в современном мире.

«Когда люди отдают свое внимание, свою энергию, они приносят деньги, приносят известность и много чего еще. И способов, как это внимание поймать, становится все меньше, они становятся все более изощренными — мы ко многому привыкли», — уверена она.

Звезды каждый раз должны выходить за новые рамки, чтобы привлечь внимание миллионов. Никакого другого посыла в этом нет Юлия Романова.

Разврат, смена ролей и загадка на свадьбе как нельзя лучше выполняют роль привлечения внимания. Например, у Моргенштерна на афтепати поймали блаженного мужчину, который предлагал всем гостям таблетки неизвестного происхождения. Визит силовиков на торжество, о котором сообщил Теlegram-канал Life, только в очередной раз подхлестнул интерес публики к персоне рэпера. Эпатажные выходки и скандалы раз за разом заставляют людей убеждаться в том, что это звезда-пустышка, но просмотры все равно приносят деньги.