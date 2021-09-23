Треш-стример Урбан сбежал от травли коллеги в Грецию. Его нашли и жестоко избили

Треш-стример Владислав Урбан (настоящая фамилия — Савельев) стал жертвой нападения неизвестных. На него набросились в Салониках прямо во время трансляции. В Сети предположили, что атаку устроил бывший коллега Урбана — VJLink (Кирилл Зырянов), который по стечению обстоятельств тоже находится в Греции. Конфликт между стримерами существует давно.

Вечером 22 сентября Урбан гулял по Салоникам и решил провести стрим — просто пообщаться с подписчиками и показать им окрестности. Запись трансляции опубликована на его YouTube-канале.

Напали на треш-стримера, когда он садился в машину. К Савельеву подбежали двое и начали бить ногами и дубинкой.

«Меня чудом не убили прямо рядом с супермаркетом. Когда я сел в машину, на меня напали несколько бандитов и стали избивать ногами и палками. Я получил много ударов по телу и голове. Истекая кровью, выбрался через пассажирское сидение автомобиля и стал кричать, чтобы привлечь внимание людей», — оставил Урбан подпись к трансляции.

Нападавшие с места происшествия скрылись. По словам стримера, ведется следствие.

VjLink переборщил?

Подписчики поддержали Урбана в комментариях, пожелав ему скорейшего выздоровления. Не заставили себя ждать и предположения о том, кто стоит за нападением на треш-стримера.

Источник фото: YouTube

«VjLink на этот раз переборщил. Организовал преступление за свои 3 000 000 рублей», — написал один из пользователей.

Под этим ником известен еще один блогер и бывший друг Урбана Кирилл Зырянов. С 2014 года треш-стримеры снимали совместные видео. Савельев рассказывал, что находился в длительном запое и жил в «топ-хате» VjLink. За алкоголь и еду Зырянов мог издеваться над товарищем на камеру, а вырученные со стримов деньги якобы забирал себе.

Источник фото: YouTube

В стримах Кирилла Урбан перестал участвовать в 2017 году. Тот, уверял Савельев, пытался вернуть напарника. Сначала в ход пошли уговоры, потом началась травля — как в соцсетях, так и вживую. Именно из-за издевательств, рассказывал стример, он и эмигрировал в 2018 году в Грецию.

VJLink переезд Урбана не остановил. Он отправился за ним и снимал поиски Владислава на видео. Савельев уверял, что бывший друг продолжил травлю — теперь руками нанятых местных хулиганов. Насколько достоверна эта история, можно только предполагать.

«Мы бы вмешались»

Сам VJLink открестился от причастности к нападению на Урбана и заявил, что вступился бы за него, если бы стал свидетелем случившегося. В очередном стриме Зырянов подтвердил, что тоже находится в Салониках.

«Поверьте мне, если бы мы проходили мимо Влада и застали бы эту ситуацию, мы бы вмешались, <…> засейвили бы Влада. Да, я нахожусь в Салониках сейчас, — сказал VJLink.

Источник фото: YouTube

Подписчики Урбана не поверили стримеру и напомнили о мстительном характере и безжалостности VJLink. Некоторые вспомнили, что буквально за минуту до нападения Савельеву пришел донат с просьбой подождать каких-то людей.

«Зырянову хватило еще и наглости прийти к Владу в больницу. Надеюсь, Влад напишет на него заявление», — возмутились в Сети.

VJLink не стал отрицать, что навещал Урбана после избиения, и заметил, что тот был ему не очень рад.

«Я вчера был у Влада. Он был не рад меня видеть вообще», — сказал он, добавив, что довольно быстро нашел экс-коллегу в больнице.

Пока Зырянов стримит свой визит в местное кафе, Савельев оправляется от травм. А в Сети надеются, что напавшие на Урбана получат по заслугам.