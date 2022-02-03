Треш-стример уехал от суда в России и уже избил двоих в Таиланде. За рубежом ему может грозить тюрьма

Треш-стример Кирилл Зырянов уехал из России в Таиланд, но и там не оставил своей блогерской деятельности. Накануне он провел трансляцию, в ходе которой избил сначала тайскую проститутку, а затем знакомого рабочего. И если на родине последние шокирующие видео сошли ему с рук, так как оказались постановкой, в азиатской стране у стримера есть все шансы оказаться за решеткой.

Азиатский треш-стрим

Треш-стример Кирилл Зырянов, больше известный как VJLink, снова оказался в центре скандала. На этот раз во время своего прямого включения из Таиланда он сначала ударил по лицу местную девушку, которая, по его словам, приехала оказать ему и его товарищу услуги интимного характера, а затем напал на мужчину, предположительно, работника отеля. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Сам Зырянов в отдельно выпущенном видео объяснил, что тем вечером у него пропала банковская карта и крупная сумма денег. Сначала он решил, что их украла проститутка, поэтому и ударил ее.

Пострадавший от его рук мужчина, по словам блогера, покинул общую вечеринку, а на предложение вернуться ответил Зырянову нецензурной бранью. Это и стало причиной развернувшейся чуть позже драки в холле отеля. На видео стример налетел на мужчину и начал бить его руками и ногами, пока второй участник трансляций, также, предположительно, россиянин, держал жертву избиения.

Все это снимала подруга блогеров, которую те называют Натахой. Она также, по мнению Зырянова, провоцировала конфликт, однако это, видимо, осталось за кадром. Когда дерущихся растащили, они попросили персонал не вызывать полицию.

Наказание за треш

Пока о последствиях этого конфликта ничего не известно. Однако адвокат Мария Ярмуш объяснила «360», что если пострадавшие от рук стримера окажутся гражданами Таиланда и захотят выдвинуть обвинение, Зырянова могут серьезно наказать. Ему грозит как штраф с административным арестом, так и тюремное заключение.

«Для иностранца совершить подобное преступление против граждан той страны, где он находится, значит подвергнуться очень пристальному, внимательному и даже субъективному вниманию со стороны правоохранителей и судебных органов», — уверена Ярмуш.

При этом российское консульство, по словам адвоката, помогает всем гражданам Российской Федерации, которые так или иначе сталкиваются с правоохранителями за рубежом, но в этом случае заступаться за стримера, скорее всего, не станут. Ему могут посоветовать адвоката и помочь связаться с семьей, а также взять дело на контроль, но на этом полномочия российского представительства закончатся.

«Если это просто были побои без нанесения телесных повреждений, то в Таиланде тюремное заключение за такое деяние не предусмотрено. Будет просто штраф, может быть, административный арест. А дальше — выдворение из Таиланда с запретом на въезд на три-пять лет», — добавила Мария Ярмуш.

Тем не менее риск попасть в тайскую тюрьму исключать нельзя — закон особенно суров к иностранцам.

Побег от правосудия

Однако пользователи Сети предположили, что драка в Таиланде может оказаться постановочной. Так было с предыдущим громким треш-стримом Кирилла Зырянова, когда он приковал человека наручниками к батарее и запускал в него петарды. Тогда наказания стримеру удалось избежать.

Блогер Руслан Федоров, известный как Жабыч и участвовавший в предыдущих стримах Зырянова, сказал «360», что не знает, что именно сейчас происходило с его коллегой в Таиланде. Он заявил, что перестал следить за треш-стримами друга, но предположил, что Зырянов мог устроить трансляцию с дракой ради хайпа, так как получить деньги от таких «шоу» сейчас стало сложнее.

«Почему-то я думаю, что это постанова. Конечно, ради хайпа. Там проблемы какие-то с деньгами, с платежными системами и все такое. С этим сложно стало. Может, на хайпе хочет вернуть свою славу, что-то придумать такое», — рассказал Федоров.

Мама стримера рассказала «360», что ей он обещал больше не снимать жестокие видео. Однако дебоширить при этом он не прекратил, объяснил сосед Зырянова по дому Гарик. По его словам, в Таиланд стример уехал, чтобы спрятаться от российского правосудия: на родине его ждет суд, так как соседи устали терпеть постоянные пьянки, порчу общественного имущества и шум.

«Он мешает всем, весь подъезд коллективную жалобу написал, иск. Это было 29 ноября 2021 года, но судья опять отправила на дополнение фактов — сколько протоколов, сколько приводов. Сейчас ждали его прихода. Поскольку он все это знал, он и смылся в Таиланд. Все в курсе, что он уехал, получается, ждали его возвращения, чтобы назначить [слушание]», — сказал Гарик.

Соседи хотели, чтобы суд обязал Зырянова перестать портить общедомовое имущество, а также впредь пускать в квартиру правоохранителей. По словам Гарика, когда они вызывали полицию, стример просто не открывал им дверь, дожидался их отъезда и снова начинал буянить.

«Он уже готов был, что его будут принимать, потому что когда он уезжал в Таиланд в январе, он говорил, что вряд ли уже вернется. <…> Его неоднократно уже предупреждали. Три его друга уже сидят, которые постоянно ходили к нему», — заключил сосед.