Тренера сахалинского баскетбольного клуба «Восток-65» забрали в отдел и заставили сдать тесты на наркотики после того, как в автомобиле, который принадлежит клубу, нашли запрещенные вещества. Эдуард Сандлер уверен — его подставил спонсор команды, «крабовый король» Олег Кан, с которым они давно конфликтуют. Подробности истории неспортивного поведения — в материале «360».

У Сандлера в автомобиле нашли бутылку, внутри которой было «вещество растительного происхождения», после чего тренера задержали. Это подтвердили в пресс-службе местного МВД, отметив, что во время проверки документов водитель вел себя «взволнованно», а на вопросы сотрудников полиции отвечал невнятно.

Сандлер уверен, что это подстава из-за давнего конфликта с владельцем тренировочной базы Олегом Каном. Его еще называют «крабовым королем» из-за того, что его компании, занимающиеся рыбной промышленностью, контролируют львиную долю рынка морепродуктов в России.

Сандлер опубликовал много сообщений в своем Telegram-канале о ситуации, произошедшей с ним. Записывать обращения он начал с того момента, как его остановили сотрудники ГАИ. Сандлер заявил, что автомобиль Land Cruiser Prado, в котором нашли бутылку с зеленой этикеткой (емкость, кстати, была завернута в файлик), ему не принадлежит — это клубная машина, которая обычно стоит на парковке тренировочной базы незапертая. Кроме того, ключи от нее есть не только у Сандлера.

Бутылка, в которой находилось некое вещество, подписана помощником Сандлера Эдуардом Раудом — на матчах спортсмены и тренеры пьют из таких подписанных емкостей. В том числе поэтому Сандлер уверен, что эта подстава исходит не от ГИБДД, а от партнеров Кана.

«Подбросили наркотики, как обычно, то есть схема „кановская“. Якобы досмотр с пристрастием. Лазили по машине, якобы у меня там лежит конопля. Это смешно вообще, понятно, кто работает и зачем», — сказал Сандлер.

В беседе с «360» тренер поделился, что общается с полицией в отделе (это было примерно в 13:30 по московскому времени, 21:30 по южно-сахалинскому). На тот момент он сдал все нужные анализы, которые подтвердили, что в его организме нет запрещенных веществ. Также тренер заявил, что у него пытались отобрать телефон.

Да, конечно [подбросили]. Это война с бизнесменами, которые построили базу «Восток». Таким образом со мной рассчитываются, команду выживают. Есть определенный конфликт Эдуард Сандлер.

Говоря о «войне с бизнесменами», Сандлер поделился с «360» деталями конфликта с Каном. Он предположил, что произошедшее с ним может быть связано именно с этим расхождением мнений.

По словам тренера, в 2017 году он убедил Олега Кана создать спортивный интернат и тренировочный центр «Восток». За несколько лет бизнесмен инвестировал около трех миллиардов рублей, а строительством и организацией центра занимался Сандлер. Но потом Кан стал фигурантом «крабового дела», ему пришлось покинуть Россию. После этого, по словам Сандлера, «он поменял свое отношение к благотворительности», перестал спонсировать команду, приостановил проект возведения центра. Сандлеру удалось сохранить команду, а «остальное пошло под откос». На этом фоне отношения стали портиться.

Эдуард Сандлер (второй слева). Источник фото: БК «Спартак-Приморье»

Подставил меня и решил сделать из меня одного из своих шнырей. Я показал свою позицию, сказал, что непорядочно поступает. Он начал показывать, что я ему не ровня. Стали создавать условия, чтобы у меня все сломалось: отстранили от базы, назначили нового директора, пытались захватить клуб, но мы отстояли. В итоге [руководители базы] повысили цены в три раза, чтобы мы просто с базы съехали Эдуард Сандлер.

Олег Кан перестал спонсировать «Восток-65» осенью 2019 года.

«360» не удалось получить комментарий от руководства базы «Восток» по поводу истории с Эдуардом Сандлером.

«Крабовое дело», Кан, Сандлер

В 2007 году Сандлер основал ООО «СпортМаркетингГрупп», которое занимается проведением крупнейших спортивных мероприятий в Приморском крае. Летом 2015 года он стал руководителем и главным тренером профессионального клуба «Сахалин». В 2016 году Фрунзенский суд Владивостока признал Сандлера виновным в мошенничестве при получении субсидий на шесть миллионов рублей, приговорив его к двум годам колонии. Он вышел из тюрьмы в 2017 году по УДО, сообщил «Интерфакс».

Жизненная история Кана более масштабная. В конце декабря 2018 года Кан сбежал из России, сообщали «Вести». Это случилось после выхода фильма «Расследование Эдуарда Петрова „Крабовая ловушка 2“» и появившегося уголовного дела о контрабанде камчатского краба. В этой связи в Сахалинской области проводили обыски у ближайшего окружения Кана.

По данным следствия, с 2000-х годов Кан незаконно переправлял через границу тысячи тонн морских деликатесов. Контракты на поставку товара заключались в том числе между сахалинской компанией «Монерон» и фирмой, зарегистрированной в Панаме. Стоимость крабовой продукции по данным сделкам занижали, чтобы существенно сократить таможенные платежи в бюджет Российской Федерации, сообщила пресс-секретарь УФСБ России по Сахалинской области Анастасия Ермолова, чьи слова также передали «Вести».

У Кана были и другие проблемы с законом: в 2010 году он стал обвиняемым в деле об организации убийства своего конкурента Валерия Пхидеко, которого застрелили в 2010 году во Владивостоке. Тогда Кан улетел из России и был объявлен в международный розыск. Несмотря на собранные доказательства, расследование приостановили — и Кан вернулся на Сахалин. Где сейчас находится бизнесмен, доподлинно не известно.