Трехмесячная передышка для нефти. Страны ОПЕК+ могут договориться?

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Новая сделка однозначно поможет восстановить цены на нефть. Ведь именно страны-участницы ОПЕК обязались контролировать добычу нефти, чтобы поддерживать уровень цен. В этом уверен главный редактор BNE-Intellinews Бен Эйрис. По его словам, даже заключение сделки на три месяца имеет смысл. Уже по истечении этого срока участники смогут решить, как поступать дальше.

Однако собеседник «360» добавил, что в сырьевом рынке многое зависит от отношений между странами. Например, очень важно, присоединится ли к сделке Вашингтон.

Будут ли США участвовать в сделке? Это ключевой вопрос. Решение России покинуть ОПКЕ+ было, по одной из версий, мотивировано желанием нанести удар по сланцевой промышленности США. Штаты производят много нефти и не считаются со странами-участницами Бен Эйрис главный редактор BNE-Intellinews

Эйрис напомнил, что есть мнение, якобы Россия и Саудовская Аравия сговорились уничтожить американское производство крайне низкими ценами на нефть. Тогда доля Штатов перейдет к самым крупным производителям на рынке — Москве и Эр-Рияду.

«Не стоит забывать и о влиянии коронавируса на экономику. На прошлой неделе в США обанкротилась первая крупная компания сланцевой промышленности. Их будет больше. Также грядут выборы. И Трамп уже не очень сосредоточен на дешевой нефти. Его больше волнует безработица», — добавил собеседник «360».

Однако Эйрис удивился бы, если бы Штаты присоединились к сделке. Ведь Вашингтон преследует свои интересы, производя большое количество нефти и не считаясь при этом с ОПЕК. Но что касается не долгосрочного договора — на три месяца, — этот вариант вполне может устроить Трампа. Здесь роль играют грядущие выборы. Главе государства нужно показать, что есть проблемы, которые он решил.

На встрече 6 марта участники сделки не смогли договориться о новых условиях. По неофициальным данным, инициатором разрыва стала Россия. Она якобы опасалась потерять долю на рынке и хотела нарастить добычу сразу после окончания действия договора. С 1 апреля сделка ОПЕК+ прекратила свое существование. Теперь со стран-участниц сняты все ограничения по добыче нефти.