Требования к здоровью призывников повысили в России. Но срочников меньше не станет

Более 127 тысяч россиян должны призвать на военную службу этой осенью. Но теперь к их здоровью будут выдвигать повышенные требования. В армию не смогут попасть люди с определенными проблемами легочной и сердечно-сосудистой систем. Несмотря на более строгие правила, срочников в стране меньше не станет.

О повышении требований к здоровью призывников сообщил замначальника Главного центра военно-врачебной экспертизы Минобороны Виталий Черкашин. Он пояснил, что изменения затронули положения о военно-врачебной экспертизе.

«Ограничения по состоянию здоровья применяются к гражданам, имеющим риск внезапной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, а также в отношении граждан после перенесенного туберкулеза», — процитировало подполковника РИА «Новости».

Черкашин добавил, что более жесткие правила будут отражаться в общем показателе годности. Весной этот показатель составлял 73,5%, хотя годом ранее он находится на отметке 76,4%. С 2016 года показатель держался на уровне порядка 75-76%.

«Срочников будет достаточно»

Ужесточение требований к состоянию здоровья стало правильным решением, считает координатор общественной инициативы «Гражданин и армия» Сергей Кривенко. Он рассказал «360», что изменение расписания болезней является стандартной работой.

«У нас идет процедура призыва не просто так, а в соответствии с расписанием болезней — это большой многостраничный документ. Врачи, которые проводят в военкоматах медицинское освидетельствование, руководствуются этим документом», — отметил эксперт.

По его словам, документ по необходимости дорабатывают и изменяют. Кривенко назвал процесс нормальной практикой. Также он подчеркнул, что в армии повышенные физические и эмоциональные нагрузки.

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«В армию призывают не только тех, кто здоров, а с повышенной годностью к здоровью. То есть человек должен выдерживать все эти нагрузки, поэтому должен быть большой запас здоровья. Это все должно учитываться в расписании болезней», — сказал координатор.

Кривенко добавил, что срочников в стране будет достаточно, несмотря на введение новых ограничений. Он напомнил, что в армию призывают примерно треть от поколения. Плюс существует контрактная служба.

«Военнослужащие по призыву призываются в основном для пополнения контракта. На них смотрят, как они себя покажут. Тем, кто хорошо себя показал, предлагают заключить контракт. Никаких особых изменений не будет: треть у нас негодны по состоянию здоровья, а треть — годны», — заключил эксперт.

Влияние ковида

В последнее время государство уделяет особое внимание вопросам здоровья с учетом распространения коронавируса, напомнила врач-терапевт Ольга Минина. Она предположила, что могли быть случаи, когда призывники с патологиями плохо переносили заболевание.

«Ковид у нас сопряжен именно с легочной и сердечной системами. Переносимость физических нагрузок зависит от того, в каком состоянии находится сердечно-сосудистая и легочная системы, поэтому вот эти две категории были выделены как самые значимые», — пояснила медик.

Она добавила, что все представляют призывников 18-летними крепкими ребятами. Но сейчас это выглядит по-другому, потому что по большей части молодые люди уже лет с девяти ведут гиподинамичный образ жизни. Первую половину дня ребята проводят в школе, а затем сидят дома за компьютерами. На улице молодежь чаще всего сидит на лавочках, а в футбол играет на приставке.

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«А когда приходят в армию, то сталкиваются с серьезными физическими нагрузками», — отметила Минина.

Некоторые проблемы со здоровьем можно не увидеть во время медкомиссии. Призывника могут попросить несколько раз присесть, но в армии количество этих приседаний вырастет в разы. При этом у человека может быть такое заболевание сердца, как дополнительные проводящие пути.

«Если в жизни человек не подвергался никаким стрессам и каким-то тяжелым физическим нагрузкам, то заболевание может быть в спящем режиме, а тут пробежал марафон или прыгнул с парашютом, организм не справился со стрессом и пошли нарушения ритма желудочков вплоть до остановки сердца», — предупредила врач-терапевт.

Медик пояснила, что такую остановку сердца называют внезапной смертью. Подобные ситуации возникают среди недообследованных людей. Ужесточение требований к здоровью призывников Минина назвала правильной инициативой.