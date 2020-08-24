Требования к водителям снизили в каршеринге. За руль смогут сесть 18-летние и только сдавшие на права

Каршеринг давно стал популярным способом взять машину напрокат. В России до последнего времени существовали ряд ограничений для клиентов, в том числе по возрасту. Однако теперь компания «Делимобиль» позволяет садиться за руль своих авто людям с нулевым стажем и только справившим совершеннолетие.

Изначально крупные сервисы ограничивали минимальный стаж и возраст для потенциальных клиентов. Раньше «Делимобиль» предоставлял машины людям от 19 лет и с опытом вождения от одного года. В «Яндекс.Драйве», YouDrive и BelkaCar ценз выше — только от 21 года со стажем от двух лет. Такие же правила действуют у большинства мелких и региональных компаний.

Почему снизили требования

Снизить требования к водителям решили в 13 российских городах: Санкт-Петербурге, Нижним Новгороде, Самаре, Тольятти, Туле, Бору, Кстове, Дзержинске, Бердске, Новосибирске, Екатеринбурге, Краснодаре и Геленджике.

Что касается Москвы, то «Делимобиль» сохранил все прежние требования: стаж от года и возраста — не менее 19 лет. Как заявили «360» в пресс-службе компании, вводить эти изменения в российской столице пока не планируют. В любом случае этот вопрос должен решаться совместно с департаментом транспорта города.

Компания решилась снизить требования в регионах после анализа данных об аварийной ситуации.

В регионах этот показатель существенно ниже, основная аудитория каршеринга моложе. Кроме того, к нам обратились автошколы в регионах с просьбой помочь их выпускникам бесшовно перейти из обучения в практику, так как при невозможности после сдачи экзамена сесть за руль, даже самый лучший опыт вождения быстро теряется пресс-служба «Делимобиль».

В каршеринге пообещали, что научат пользоваться этой услугой новичков во время их обучения в автошколе. Представители фирмы расскажут о культуре поведения на дороге и о безопасном вождении.

Кто еще?

«В регионах мы не первые, кто снял ограничения на стаж и возраст. Есть опыт локальных игроков, и мы на него также опирались при запуске теста», — заметили в пресс-службе.

Газета «Известия» написала, что свои услуги людям от 18 лет и только сдавшим экзамены на права также предлагает московская компания LifCar.

Ранее такие же требования были у Car4You, «Карусели» и «URАмобиле» (Челябинск). Однако сейчас они уже не работают.

По данным портала «Трушеринг», много зарубежных сервисов предоставляют услуги каршеринга на таких же условиях. Среди них немецкая компания Miles Mobility, испанские — WiBLE и Respiro, датский Green Mobility и Cityhop в Новой Зеландии.

Стаж важен, если реальный

Автомобильный журналист Петр Баканов в разговоре с «360» высказал свое мнение о нововведении. По его словам, стаж безусловно важен для водителя, ведь он говорит о благонадежности клиента. Если человек за рулем год или полтора, то существует риск, что он может разбить машину.

Первые два года вождения — они самые опасные. Потому что через год после получения прав, если человек регулярно ездит, он вроде как начинает понимать, что все его движения доведены до автоматизма и он уже вполне уверенно чувствует себя на дороге. Вместе с этим начинает расти скорость. Человек переоценивает свои силы и попадает в ДТП. Это история, которая касается буквально каждого второго водителя Петр Баканов.

Если человек указывает, что уже десять лет водит, то скорее всего он более или менее опытный автомобилист. Хотя тут тоже есть подводный камень — у многих права долгие годы лежат на полочке после получения. То есть стаж копится, а практики нет. При этом реальный стаж отследить довольно трудно. Официально он нигде не подтверждается.

«Компаниям было бы неплохо заручиться поддержкой страховщиков. Не знаю, насколько эта информация [об авариях] конфиденциальна», — отметил автоэксперт.

Кроме того, наличие страховки у человека показывает, действительно ли он ездит на машине.

Что будет с аварийностью

Многие уже высказали недовольства из-за нововведения, ведь так может повыситься аварийность.

Чисто теоретически, появится больше сорванцов, которые будут гонять на этих машинах и попадать в ДТП. Больше неопытных сядет, больше горячих голов Петр Баканов.

Кто-то из них не побоится лихачить на дороге, поскольку машина арендованная.

С другой стороны, эксперт не исключил, что снижение требования каршеринга может никак не повлиять на дорожную ситуацию. По его мнению, сейчас ДТП чаще всего случаются на дорогах из-за большого потока машин. Часто влияет просто человеческий фактор.

Баканов посоветовал новичкам, используя каршеринг, выбирать компактный автомобиль с коробкой-автомат с хорошей обзорностью, с хорошими зеркалами, с камерой заднего вида, с парктроником.

В «Делимобиле» новоиспеченным автомобилистам обещают доступность базового автопарка, выделенную линию поддержки, дополнительные инструкции и обязательный знак «Начинающий водитель».

«Тариф аренды будет выше базового и основываться также на показателях цифрового скоринга* клиента», — отметили в компании.

*Скоринг —система сбора данных о человеке.