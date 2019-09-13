Травоядный «Теремок». Искусственное мясо уйдет от «охотников»

В «Теремке» появится блюдо из искусственного мяса от американской компании Beyond Meat. Среди ее инвесторов Билл Гейтс и Леонардо Ди Каприо. И, словно в довесок к звездным именам, цена за новинку кусается.

В октябре в сети ресторанов «Теремок» начнут продавать котлеты из искусственного мяса. Блюда с таким продуктом появятся в нескольких ресторанах сети в Москве, включая торговые центры «Авиапарк», «Атриум», «Метрополис» и на Белой площади. Попробовать новинку можно в 10 точках столицы.

Основатель и гендиректор «Теремка» Михаил Гончаров больших надежд на блюдо не возлагает. Он считает, что вегетарианское мясо может провалиться из-за цены. Котлета с пюре или мясной блин обойдутся минимум в 449 рублей. Глава компании сразу отметил, что по такой цене продукт не будет конкурентоспособным, однако опробовать заменитель мяса интересно и Гончарову, и компании.

Beyond Meat основали в 2009 году. Организация производит аналоги мяса из растительных ингредиентов и продает их бургерным, сосисочным и продуктовым магазинам.

Искусственное мясо уже можно попробовать в Friday`s и магазинах «Лента». Вскоре и Pizza Hut включит в меню «имитацию».

Фейковое мясо

Разведение птицы и крупного рогатого скота требует огромного количества ресурсов. Чтобы накопить 15 граммов животного белка, корова должна съесть 100 граммов растительного. Пастбища занимают около 30% полезной суши. Для сравнения: лишь 4% суши выделено на выращивание растительной пищи.

Мясо нужно не только получать, но и обрабатывать. На тонну курятины уходит 15 тысяч литров воды, а на одну котлету — такое количество, что можно две недели принимать душ. Так что если человечество перейдет на искусственное мясо, потребности в энергии сократятся на 70%, а в воде и земле — на 90%.

Имитация мяса почти не отличается по вкусу от обычного — она так же выглядит и шипит на сковородке, однако во время готовки от нее пахнет не мясом, а овощами. Котлеты из продукты мягче, в них нет костей, жира, хрящей и тому подобного.

Калорий в культивированном мясе столько же, сколько и в говяжьем. В нем больше железа, натрия, кальция, калия и витамина С и нет вредного холестерола. Увы, но в продукте нет жиров, других витаминов и намного меньше микроэлементов.

Главный минус искусственного мяса в том, что оно стоит в два раза дороже обыкновенного. И это тенденция не только «Теремка», а мировой практики. Например, килограмм такого продукта в США обойдется в 26,6 доллара (1710 рублей).

Точный состав мяса Beyond Meat не раскрывают — во всех источниках его называют «растительным». Но сейчас широко распространен заменитель мяса из сои, польза которого сомнительна. Диетолог и доктор медицинских наук Марият Мухина напомнила «360», что соевое мясо — это генетически модифицированный продукт.

Если соевое мясо, то это не очень хорошо, потому что соевые продукты все ГМО. Надо смотреть, чтобы это была не ГМО-соя. Потом, там добавлены ароматизаторы, глютаматы, усилители, специи. Здесь будет минус по составу аминокислот Марият Мухина.

Да и сомнительна целевая аудитория такого блюда. Вегетарианцы мясо не едят в принципе, а люди на строгой диете по медицинским показаниям не пойдут на обед в «Теремок» — все-таки кухня там, хоть и вкусная, но не диетическая. На это обратил внимание и руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Он призвал тем, кто захочет попробовать «травоядную» котлетку, узнать ее состав.

«Надо смотреть, какие вкусовые усилители добавляются в продукцию, чтобы она пахла мясом. С другой стороны, зачем потребителю, который хочет съесть котлету, но не является 100-процентным веганом, есть не мясную котлету, а из овощей», — сказал Юшин.

Доцент Московского государственного университета пищевых производств Дмитрий Быстров обратил внимание на целесообразность продажи искусственного мяса.