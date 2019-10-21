Травоядные мужчины. Феминизм испортил сильный пол

В Японии нулевых появилось понятие «травоядных мужчин» — так называли молодых людей, которые отказались от традиционных представлений о мужественности и предпочли для себя более нежный и женственный образ. Сейчас травоядные мужчины — общемировое явление. А привело к этому то, что девушки устали быть хрупкими.

Истоки мужской травоядности

Появление травоядных мужчин в Японии не должно было стать сюрпризом — испокон веков местные представители сильной половины человечества были максимально маскулинными. Сначала это были самураи, отважные воины, люди чести, готовые отдать за нее жизнь. Самураи не помогали женщинам в быту и презирали подобные «женские» занятия, потому что главным в их жизни было служение сюзерену.

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Потом эпоха самураев прошла, на смену им пришли другие воины — Вторая мировая требовала от японских мужчин отдавать жизнь за родину. Когда война закончилась, служение с оружием в руках было ни к чему, нужно было поднимать экономику разрушенной страны. Японские мужчины столь же самоотверженно, как и их предки, бросились в работу на корпорации.

Свойственный японцам трудоголизм передавался из поколения в поколение, а к началу нулевых экономический кризис и эмансипация женщин позволили мужчинам взять долгожданный «отпуск». Травоядные представители не имеют материальных устремлений предыдущих поколений, им это больше не нужно.

Эпоха сильных женщин и слабых мужчин

Сейчас травоядными стали не только японцы, но и мужчины по всему миру. С распространением феминизма, войн за права женщин, появлением обратного сексизма они сдались. И, кажется, им понравилось.

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Многие молодые люди по всему миру уже не стремятся к высоким должностям, большим зарплатам и идеальной фигуре стереотипного мачо. С тех пор как женщины решили состязаться с мужчинами во всем, чтобы доказать свое превосходство, у последних банально пропало желание что-то доказывать.

Тем более, что многие страны на законодательном уровне поддержали феминистические инициативы, которые могут оказаться не равными правами для мужчин и женщин, а обыкновенным обратным притеснением.

Дело, наверное, в том, что все не могут быть сильными — кто-то должен оказаться слабым. И раз современные женщины устали от бремени хрупкости, мужчинам пришлось взять его на себя. Да и сложно носить на руках женщину, которая всем своим видом и поведением показывает, что она сильная и независимая — даже если она остается женственной.

И, конечно, никто не может сказать, хорошо это или плохо — это данность. Теперь мы живем в мире, где многие мужчины отнюдь не против поделить чек на свидании на двоих, где мужчины не хотят делать первый шаг и добиваться женщин, опасаясь обвинений в том же харассменте или домогательствах, даже не слишком интересуются сексом.

Мужчины стали больше следить за своей внешностью — ухаживать за кожей, волосами, руками, уделять больше внимания одежде. Но все это не для того, чтобы соответствовать женщине, а для себя. И ведь именно с такими лозунгами выступают феминистки всего мира — будь такой, как нравится тебе, делай это для себя. Что ж, мужчины извлекли из феминизма хороший урок и для себя.

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