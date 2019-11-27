Травмы за границей. Что делать, если попали в больницу в чужой стране?

На доминиканском курорте Пунта Кана во вторник перевернулся автобус с российскими туристами. Никто не погиб, пострадавших доставили в больницу с травмами разной степени тяжести, некоторых — в критическом. С такой ситуацией может столкнуться каждый из нас. «360» рассказывает, что делать и где искать помощь, если вас или ваших близкий госпитализировали за рубежом.

Россияне ехали в аэропорт, когда на полосу резко выехал грузовик, водитель автобуса резко затормозил, из-за чего транспортное средство перевернулось. Пострадавших российских туристов развезли по трем ближайшим больницам, часть из них сможет отправиться в Москву ближайшим рейсом. Уже известно, что все расходы по лечению и реабилитации взяла на себя страховая компания ERV, а представители Annex Tour, отвечавшие за поездку, помогут тем, кому придется остаться в Доминикане на время лечения.

Что делать при травме за рубежом

Самое главное при планировании поездки за границу — это медицинское страхование. Если вы оформляете поездку через туристическое агентство, то проблем возникнуть не должно — в пакеты обычно входит страховка. Адвокат и специалист по международному праву Тимур Маршани подтвердил, что всех граждан, которые приезжают за рубеж через туристическую компанию, обязательно страхуют.

Отказать в первой медицинской помощи вам не могут вне зависимости от гражданства. «Бесплатную экстренную медицинскую помощь вам обязаны оказать в силу конвенции о защите прав человека. Женевская конвенция обеспечивает соблюдение ваших прав при оказании неотложной медицинской помощи в том случае, если вы пострадали в результате техногенной катастрофы», — сказал он.

Если вы или ваши близкие попали в больницу за рубежом, прежде всего нужно сообщить об имеющихся страховых полисах. Страховое покрытие гарантирует не только компенсацию расходов на лечение за рубежом, но и соблюдение соответствующих обязательств страховщиком в случае причинения вреда здоровью.

«Нужно сообщить, что вы застрахованы — ваши жизнь и здоровье — по договору личного страхования, что имеется страховое покрытие, которое обеспечивает выплату медицинскому учреждению в случае, если медицинская компания сотрудничает со страховщиком», — пояснил Маршани.

Страховщики возмещают только подтвержденные расходы на лечение. А значит, медицинская организация должна предоставить полную документацию о том, как лечила застрахованного человека. Если больница не сотрудничает с вашей страховой компанией, следует связаться с официальным представительством России.

Обратитесь в российское консульство

«Дипломатическая миссия РФ за рубежом оказывает посильную материальную помощь. Она адресно доводится до пострадавших российских граждан, которые в результате техногенных катастроф получили травмы и увечья», — добавил Маршани.

Он добавил, что пострадавших россиян за рубежом обязательно защищает консульская служба — это прямая обязанность государства.

Если вы попали в больницу и не можете связаться с родственникам, это должна сделать страховая компания или консульская служба. В хороших страховках, по словам эксперта, обязательно есть пункт об оплате перелета и проживания родственников. Если страховка не предусматривает такой услуги, расходы может взять на себя российское консульство.

«Эвакуацию и транспортировку в место постоянного проживания на территорию России должна осуществлять консульская служба — это их обязанность. Поэтому за счет средств федерального бюджета вас обязаны эвакуировать на территорию России», — заключил адвокат.