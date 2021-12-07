Оружием стрелка из МФЦ назвали травмат, переделанный под боевой пистолет. У этой версии есть слабые места

Житель Москвы открыл огонь по людям в МФЦ «Рязанский». В результате погибли два человека, еще четверо были ранены. Журналисты сообщили, что стрелок использовал травматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами. Но эксперты по оружию усомнились в применении такой модификации, назвав ее бессмысленной.

Что произошло?

Днем 7 декабря вооруженный мужчина пришел в МФЦ на Рязанском проспекте и начал стрелять по посетителям и сотрудникам. Его жертвами стали охранник и администратор центра. В больницу доставили мужчину, двух женщин и 10-летнюю девочку. Всем раненым врачи сделали операции.

Стрелка удалось задержать сотруднику подразделения по вопросам миграции. Теперь с мужчиной будут разбираться правоохранители. На него уже завели уголовные дела об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия. Как сообщили СМИ, у стрелка был травматический пистолет, который переделали под боевой.

«Переделка всегда хуже»

«Я очень сильно сомневаюсь, что именно этот травматический пистолет был переделан, потому что это „Глок“. Травматический „Глок“ стоит гораздо дороже, чем нелегальный „Глок“, но боевой», — сказал «360» заместитель председателя правления организации «Право на оружие», эксперт по оружию Вячеслав Ванеев.

Он предположил, что напавший на людей мужчина стрелял из нелегального оружия. Также есть вероятность того, что пистолет изначально был украден. По словам эксперта, в переделке оружия нет экономической целесообразности.

«Переделка всегда намного хуже, чем фабричная. Ее может перекосить. У меня тоже тут сомнения, потому что если человек мог позволить себе купить травматический „Глок“, то ему проще было изначально нелегально боевой купить», — заявил Ванеев.

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Он добавил, что человек, более-менее способный обрабатывать метал, может изготовить оружие с нуля. Но такое оружие не имеет никакого отношения к гражданскому, так как было сделано нелегально и используется так же.

«Любители такого делать не станут»

С мнением эксперта согласился руководитель движения владельцев гражданского оружия «Тактика» Борис Пащенко. Он назвал слабой версию о тои, что человек может из травматики за полчаса «на коленке» сделать боевое оружие.

«Травматика — это кастрированный пистолет без боевого ствола, поэтому из нее не выстрелить. Он впаян. Можно, конечно, это срезать, но тогда подойдет опять же любое оружие, просто нужен футляр. Представьте пейнтбольное оружие, у него там есть спусковой крючок и пружинка, можно и в него впаять ствол», — сказал Пащенко.

По его словам, любители не станут заниматься подобной переделкой оружия. Когда только появилась травматика, люди стали усиливать ее мощность для более быстрого полета резиновых шариков. Но такие изменения тоже являются незаконными.

«Это было просто усовершенствование и доведение этих шариков до повышенной скорости, но когда ты хочешь стрелять боевые патронами, то никакой ствол, предназначенный для стрельбы резинками, не подойдет. Это нужно приобретать отдельный ствол, который будет отдельно вытачиваться каким-то слесарем, потом подпольно его вваривают и меняется конструкция пистолета», — пояснил руководитель движения.

Источник фото: pixabay.com

Переделанная травматика является слабым оружием, предназначенным всего для нескольких выстрелов. В таком оружии может лопнуть рама, поэтому долго оно не прослужит.

«На пару выстрелов хватит, пока не разнесет ствол. Никто из любителей, кто просто приобретает травматику, не сможет его легко переделать в боевое. Для этого нужно иметь станки или что-то еще», — подчеркнул Пащенко.

Сложность заключается не только в изменениях конструкции, но и получении разрешения на травматику. Перед выдачей документа потребуется пройти несколько этапов, включая общение с врачами и прохождение курсов.

«Ходить примерно два месяца по психологам, сдавать справки, медицинские обследования, проверки, отдать все свои данные, потом получить наконец травматику, а потом пойти переделать в боевое и пойти убивать. Это очень дальний путь», — заявил эксперт.

Он отметил, что раз в несколько недель сотрудники ФСБ накрывают подпольных оружейников, занимающихся переделкой оружия. Чаще всего речь идет об обновлении старого оружия или переделывании обратно в боевое охолощенного оружия.