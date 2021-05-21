Травма целого города. Психолог рассказал о работе в Казани после стрельбы

После трагедии в казанской гимназии № 175 психологическая помощь понадобилась как детям, так и взрослым. Причем обращались за ней не только те, кто был в учебном заведении во время нападения, но и многие другие жители города. Специалисты МЧС поделились принципами работы и рассказали, как помочь ребенку пережить травматичное событие.

Заместитель директора Центра экстренной психологической помощи МЧС России Лидия Тимофеева возглавляла группу, которая работала с детьми в Казани после того, как Ильназ Галявиев расстрелял нескольких учеников и сотрудников учреждения. В первые же дни, объяснила она, стало ясно, что произошедшая трагедия затронула не только тех, кто учится в гимназии № 175, но едва ли не весь город.

«По обращениям на горячую линию в первые сутки было видно, что равнодушных практически не осталось. Весь город переживает эту трагедию. К нам обращались родители с детьми, учащимися не только в этой школе, но и из других школ», — объяснила она.

По словам Тимофеевой, в работе психологов в таких ситуациях есть несколько главных направлений: помимо оказания экстренной психологической помощи на месте, специалисты также работают и с теми, кто оказался в больницах, с семьями пострадавших и погибших детей и взрослых, в том числе во время опознаний и траурных мероприятий.

Стабильный взрослый

Работа с семьями учащихся очень важна для реабилитации ребенка, оказавшегося в столь серьезной стрессовой ситуации.

«Когда мы говорим про формирование стабильного состояния у детей, мы всегда имеем в виду, что рядом с ними должны быть взрослые, которые находятся в стабильном состоянии», — объяснила Лидия Тимофеева в беседе с «360».

Важно провести информационное собрание для родителей и педагогов. Среди прочих выступит и психолог, который в том числе расскажет о том, какие реакции на стрессовую ситуацию свойственны детям разных возрастов и как взрослые могут помочь справиться с переживанием произошедшей трагедии.

Ребенок гораздо быстрее справляется даже с трагическими событиями в своей жизни. Главное условие, которое помогает ему это сделать, — это нахождение рядом эмоционально стабильного взрослого Лидия Тимофеева заместитель директора Центра экстренной психологической помощи МЧС России.

Причем знать, как себя вести, важно не только для тех родителей, чьих детей непосредственно коснулась эта трагедия. Дети часто задают вопросы о произошедшем. В силах родителя правильно рассказать ему о случившемся, а не оставлять это на откуп другим источникам, которые могут искажать информацию или окрашивать ее в острые негативные и эмоциональные цвета, уверена Тимофеева.

Источник фото: пресс-служба ЦЭПП МЧС России

В такой ситуации взрослым критически важно открыто и честно говорить со своим ребенком, особенно если он подросткового возраста или приближается к нему.

«Зачастую у взрослых есть желание, защищая ребенка, минимизировать разговоры с ним о чем-то плохом. Но ситуация уже произошла, и делать вид, что ничего не случилось, неправильно», — заявила Тимофеева.

Помочь ребенку

В особую зону внимания, по словам Лидии Тимофеевой, естественно, попадают пострадавшие дети — те, кто непосредственно присутствовал в момент трагедии.

«Здесь работа специалистов направлена на работу с актуальным состоянием, на работу со страхами, которые возникают после подобных происшествий», — объяснила она.

Источник фото: пресс-служба ЦЭПП МЧС России

У детей могут наблюдаться проблемы со сном, с режимом, яркие эмоциональные реакции, в том числе и негативные, перепады настроения, снижение учебной успеваемости. Дети сталкиваются с переживаниями страха и тревоги, могут появиться опасения по поводу собственной безопасности. Задача психолога в этой ситуации объяснить родителю, что такие реакции абсолютно нормальны, а ругать или упрекать ребенка за их проявление ни в коем случае нельзя.

Мы говорим о том, что взрослый не делает вид, что все хорошо, а умеет говорить со своим ребенком, рассказывать ему, что происходит, что можно чувствовать в такой ситуации, что переживать эмоции, в том числе сильные эмоции, это нормально. И разговаривать с ребенком о том, как меняется его состояние, что ребенок думает по этому поводу Лидия Тимофеева.

Основное в общении с ребенком, чтобы помочь ему, — это открытость и принятие любых проявлений его переживаний, любых эмоций.

«Главное, чтобы взрослый не отталкивал своего ребенка в этом, поддерживал с ним разговор и рассказывал правдиво о произошедшем, подбирая слова, подходящие для возраста», — добавила Тимофеева.

В случае, если после подобных трагичных событий у ребенка появляется страх идти в школу, специалисты вместе с родителями (и с ребенком, если это возможно) обсуждают причины этого страха. Их может быть несколько, например чувство угрозы. Тогда психологи советуют рассказать ребенку о том, какие меры безопасности приняты, что сделано в школе, в районе, в городе, чтобы больше таких ситуаций не происходило.

«Если же ребенок испытывает на эмоциональном уровне страх пережить подобные эмоции еще раз, важно поговорить о том, чего именно он боится и как можно его поддержать. Можно совместно с ребенком разработать подробную схему, каким образом, например, они будут идти в школу, спросить, на каком этапе он чувствует, что боится», — объяснила Тимофеева.

Можно также предложить ребенку взять с собой в школу что-то, что его поддержит, — любимую вещь или игрушку. Это будет давать ему ощущение безопасности, добавила она.

При этом переводить детей на домашнее обучение специалисты не советуют, особенно в случаях с подростками, так как в этом возрасте уже существует активное включение в социальную жизнь, а школа оказывается основным местом социализации. Для правильного возвращения к нормальной жизни важно не обрывать привычные контакты — с друзьями и сверстниками.