Травма целого города. Психолог рассказал о работе в Казани после стрельбы
После трагедии в казанской гимназии № 175 психологическая помощь понадобилась как детям, так и взрослым. Причем обращались за ней не только те, кто был в учебном заведении во время нападения, но и многие другие жители города. Специалисты МЧС поделились принципами работы и рассказали, как помочь ребенку пережить травматичное событие.
Заместитель директора Центра экстренной психологической помощи МЧС России Лидия Тимофеева возглавляла группу, которая работала с детьми в Казани после того, как Ильназ Галявиев расстрелял нескольких учеников и сотрудников учреждения. В первые же дни, объяснила она, стало ясно, что произошедшая трагедия затронула не только тех, кто учится в гимназии № 175, но едва ли не весь город.
«По обращениям на горячую линию в первые сутки было видно, что равнодушных практически не осталось. Весь город переживает эту трагедию. К нам обращались родители с детьми, учащимися не только в этой школе, но и из других школ», — объяснила она.
По словам Тимофеевой, в работе психологов в таких ситуациях есть несколько главных направлений: помимо оказания экстренной психологической помощи на месте, специалисты также работают и с теми, кто оказался в больницах, с семьями пострадавших и погибших детей и взрослых, в том числе во время опознаний и траурных мероприятий.
Стабильный взрослый
Работа с семьями учащихся очень важна для реабилитации ребенка, оказавшегося в столь серьезной стрессовой ситуации.
«Когда мы говорим про формирование стабильного состояния у детей, мы всегда имеем в виду, что рядом с ними должны быть взрослые, которые находятся в стабильном состоянии», — объяснила Лидия Тимофеева в беседе с «360».
Важно провести информационное собрание для родителей и педагогов. Среди прочих выступит и психолог, который в том числе расскажет о том, какие реакции на стрессовую ситуацию свойственны детям разных возрастов и как взрослые могут помочь справиться с переживанием произошедшей трагедии.
Ребенок гораздо быстрее справляется даже с трагическими событиями в своей жизни. Главное условие, которое помогает ему это сделать, — это нахождение рядом эмоционально стабильного взрослого
Причем знать, как себя вести, важно не только для тех родителей, чьих детей непосредственно коснулась эта трагедия. Дети часто задают вопросы о произошедшем. В силах родителя правильно рассказать ему о случившемся, а не оставлять это на откуп другим источникам, которые могут искажать информацию или окрашивать ее в острые негативные и эмоциональные цвета, уверена Тимофеева.
В такой ситуации взрослым критически важно открыто и честно говорить со своим ребенком, особенно если он подросткового возраста или приближается к нему.
«Зачастую у взрослых есть желание, защищая ребенка, минимизировать разговоры с ним о чем-то плохом. Но ситуация уже произошла, и делать вид, что ничего не случилось, неправильно», — заявила Тимофеева.
Помочь ребенку
В особую зону внимания, по словам Лидии Тимофеевой, естественно, попадают пострадавшие дети — те, кто непосредственно присутствовал в момент трагедии.
«Здесь работа специалистов направлена на работу с актуальным состоянием, на работу со страхами, которые возникают после подобных происшествий», — объяснила она.
У детей могут наблюдаться проблемы со сном, с режимом, яркие эмоциональные реакции, в том числе и негативные, перепады настроения, снижение учебной успеваемости. Дети сталкиваются с переживаниями страха и тревоги, могут появиться опасения по поводу собственной безопасности. Задача психолога в этой ситуации объяснить родителю, что такие реакции абсолютно нормальны, а ругать или упрекать ребенка за их проявление ни в коем случае нельзя.
Мы говорим о том, что взрослый не делает вид, что все хорошо, а умеет говорить со своим ребенком, рассказывать ему, что происходит, что можно чувствовать в такой ситуации, что переживать эмоции, в том числе сильные эмоции, это нормально. И разговаривать с ребенком о том, как меняется его состояние, что ребенок думает по этому поводу
Основное в общении с ребенком, чтобы помочь ему, — это открытость и принятие любых проявлений его переживаний, любых эмоций.
«Главное, чтобы взрослый не отталкивал своего ребенка в этом, поддерживал с ним разговор и рассказывал правдиво о произошедшем, подбирая слова, подходящие для возраста», — добавила Тимофеева.
В случае, если после подобных трагичных событий у ребенка появляется страх идти в школу, специалисты вместе с родителями (и с ребенком, если это возможно) обсуждают причины этого страха. Их может быть несколько, например чувство угрозы. Тогда психологи советуют рассказать ребенку о том, какие меры безопасности приняты, что сделано в школе, в районе, в городе, чтобы больше таких ситуаций не происходило.
«Если же ребенок испытывает на эмоциональном уровне страх пережить подобные эмоции еще раз, важно поговорить о том, чего именно он боится и как можно его поддержать. Можно совместно с ребенком разработать подробную схему, каким образом, например, они будут идти в школу, спросить, на каком этапе он чувствует, что боится», — объяснила Тимофеева.
Можно также предложить ребенку взять с собой в школу что-то, что его поддержит, — любимую вещь или игрушку. Это будет давать ему ощущение безопасности, добавила она.
При этом переводить детей на домашнее обучение специалисты не советуют, особенно в случаях с подростками, так как в этом возрасте уже существует активное включение в социальную жизнь, а школа оказывается основным местом социализации. Для правильного возвращения к нормальной жизни важно не обрывать привычные контакты — с друзьями и сверстниками.