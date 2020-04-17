«Люди испугались, что здесь есть инфекция». Ошибочный тест на COVID-19 привел к травле семьи в иркутском городе

Жители небольшого иркутского города больше недели травили мать с двумя детьми — они вернулись из Таиланда, и по окончании двухнедельного карантина у ребенка обнаружили коронавирус. Полиции пришлось охранять их дом, ведь кто-то выложил их адрес в интернет. Еще спустя неделю местные власти объявили — вируса нет, тест дал ложный результат.

«Поднять на вилы»

Семье из города Усть-Кут угрожали, писали оскорбления, а в какой-то момент в местном чате появился адрес постоянного проживания. Властям пришлось приставить к дому полицию, чтобы уберечь семью от испуганных и озлобленных сограждан. Причиной стала публикация местного оперштаба по коронавирусу, в которой говорилось, что в Усть-Куте появился первый случай заражения.

Член Общероссийского народного фронта Екатерина Родионова написала о сложившейся ситуации на своей странице в Facebook. Она предположила, что личные данные — фамилии всех членов семьи, включая бабушек и дедушек, адреса проживания, места работы и учебы — выложил в Сеть кто-то из сотрудников профильных ведомств.

«Эта информация пошла гулять по усть-кутским группам и пабликам в социальных сетях. Комментарии, которые при этом оставляли горожане, лично меня повергли в шок. Как только люди ни обзывали детей и их маму, призывали наказать их и буквально „поднять на вилы“», — написала она.

После этого врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев записал видеообращение к жителям региона с просьбой объединиться против болезни, а не пострадавших сограждан. Он отметил, что семья, в которой заболел ребенок, соблюдала самоизоляцию, поэтому обвинять их в произошедшем, а тем более травить нельзя.

«В такой сложный период заболевшим нужна поддержка, а не нападки и охота на ведьм», — написал он.

«Люди просто испугались»

Но остановить травлю пытались далеко не все представители местных властей. Председатель Думы Усть-Кутского района Валерий Носовко высказался на заседании депутатского штаба, которое транслировалось в прямом эфире, против самосуда над семьей, но назвал травлю «заслуженной».

«Те неприятные слова, которые приходится выслушивать родителям этого ребенка, я считаю, заслужены. Соседи обратили внимание на них, режим самоизоляции они нарушали», — сказал он.

При этом никаких доказательств того, что семья нарушала режим самоизоляции, нет. Многие считают, что травля началась исключительно из-за того, что люди в маленьком городе напуганы. «Люди очень испугались того, что здесь есть эта инфекция. Прямых оскорблений не было. Люди просто переживали», — заявили «360» в городской управе.

Глава Усть-Кутского района Тамара Климина 15 апреля написала у себя в Facebook, что анализ мальчика был ложноположительным и на самом деле коронавируса у него нет. «Хочу разделить с вами радость. Анализы, взятые повторно у всей семьи, пришли с отрицательным результатом», — написала она.

У людей сразу возникли вопросы: почему семья пополнила статистику заболевших после первого же тестирования и кто должен отвечать за последствия такого решения?

«В графу „заболевание“ ведь попадают только те, у кого положительные все три теста? Если один или два, то это люди с сомнительным результатом считаются. Почему ряд СМИ цитирует маму, и она говорит, что повторный анализ будет только 17 апреля?» — написала Екатерина Родионова в комментариях.

Ответа на этот вопрос пока не последовало. Однако Климина рассказала, что уже направила обращение о проверке по факту разглашения персональных данных на имя начальника местного ГУ МВД.

Сама глава Усть-Кутского района попросила местных жителей не винить ее в ошибке врачей. «Надеюсь, вы не поставите мне в вину то, что где-то в медицинском учреждении произошла ошибка или этот вирус настолько непредсказуем и неизучен, что иногда попадает в пробирку совершенно невероятным образом. Уверяю, что отбор анализов точно производила не я», — написала она.