Травля русских докатилась до реальных убийств. Политика «ментальной войны» на Западе распространяется даже на детей

Россияне все чаще терпят притеснения за рубежом. Знаменитых на весь мир музыкантов и певцов заставляют публично осудить свою страну, в противном случае с ними разрывают контракты. Спортсменам отказывают в праве участвовать в соревнованиях, а простых работяг могут просто убить на дорогах Европы.

Русских артистов не пускают на сцену

Россияне за границей все чаще становятся мишенью для дискриминации. Для этого им достаточно просто быть гражданами своей страны. В Венском филармоническом оркестре накануне концертов в зале нью-йоркского Карнеги-холла спешно отменили выступления дирижера Валерия Гергиева и пианиста Дениса Мацуева.

Также Гергиева уволили с должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра, которым он руководил с 2015 года. Как выяснилось, от лауреата многочисленных, в том числе и международных, премий потребовали выразить свою позицию относительно событий на Украине. После отказа Мюнхен расстался с российским музыкантом.

По той же причине с дирижером разорвал контракт и театр La Scala. При этом от выступлений на другой прославленной итальянской площадке отказалась российская оперная певица Анна Нетребко. В своем аккаунте в Instagram звезда заявила, что ей неприятно, когда артистов заставляют выражать свои политические взгляды.

Источник фото: instagram.com

Учиться за границей стало опасно

Однако преследования за один лишь российский паспорт коснулись не только знаменитостей, но и обычных граждан РФ. В Великобритании с дискриминацией и хулиганскими выходками в свой адрес столкнулись не только взрослые работающие россияне, а также студенты и даже школьники.

В дипмиссии России отметили, что в британских СМИ началась беспрецедентная антироссийская кампания, связанная с событиями на Украине. Дипломаты сказали, что хотя британские власти закрывают глаза на подобные происшествия, обо всех случаях россиянам нужно непременно сообщать в правоохранительные органы.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что российских студентов начали отчислять из зарубежных учебных заведений. Министерство образования и науки выступило с заявлением о том, что все отчисленные россияне смогут бесплатно продолжить обучение в отечественных университетах.

Запад ведет «ментальную войну» с Россией

Эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов в разговоре с «360» отметил, что россиянам пора понять, что Запад выступает против Российской Федерации. И вся травля отечественных деятелей культуры, давление на студентов — это все элементы информационно-психологической борьбы, которая ведется в рамках «ментальной войны».

По словам Орлова, информационное и идеологическое нападение на представителей творческой интеллигенции, политиков, детей призвано оказать давление на власть России, внести раскол, повлиять на ход специальной военной операции РФ в Донецке, вбить клин меду российскими политиками.

«Так они пытаются действовать путем атаки на Гергиева, на Нетребко, детей, нашей элиты, которая училась на Западе», — пояснил Владимир Орлов.

Российских спортсменов отстранили

Турнирный оператор BLAST запретил клубам из России участвовать в своих чемпионатах по CS: GO. Это снова объяснили ситуацией на территории Украины и заявили, что приглашать команды, базирующиеся в России, на чемпионаты не намерены «вплоть до обозримого будущего», сообщил Cyber.sports.ru.

Кроме того, по данным портала, украинский турнирный оператор WePlay Esports запретил игрокам из России участвовать в соревнованиях на своей платформе. Кроме того, оператор заявил, что перечислит российским игрокам все деньги с турниров, сыгранных до 26 февраля. После этого призовые им выплачиваться не будут.

Появилось также заявление и на сайте Международного союза конькобежцев. Россиянам и белорусам запретили принимать участие в соревнованиях под эгидой организации. Кроме того, исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал спортивным федерациям не допускать до соревнований спортсменов этих стран.

Ненависть к русским доходит до убийств

В одном из ресторанов Германии русским просто попытались запретить посещать заведение. Владелец разместил на официальном сайте объявление, что людям с российским гражданством или с русским паспортом будет отказано в обслуживании, рассказали на немецком сайте Bnn.de.

Такой демарш вызвал волну возмущения не только в русской общине, но и у местных немцев. Они обрушились на шовиниста на сайте и в соцсетях, понизили рейтинг заведения на Google.Maps и переименовали его в «Ресторан натравливания». Извинения не помогли, сайт был закрыт, хозяина исключили из объединения рестораторов.

Однако не все истории заканчиваются так хорошо. Один из дальнобойщиков записал сообщение, что в Европе украинцы нападают на русских и белорусских водителей большегрузных автомобилей. По словам мужчины, были убиты два парня «за белорусские номера». Также водителей постоянно оскорбляют, бьют машины и прокалывают колеса, сообщил Telegram-канал «RT на русском».