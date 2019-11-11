Травля и отписка. Участницу «Голоса» из Ингушетии обливают грязью за рукопожатие со Шнуровым

Рукопожатие, закрепившее сотрудничество участницы шоу «Голос» Рагды Ханиевой и ее наставника Сергея Шнурова, вызвало возмущение религиозно настроенных соотечественников ингушской певицы. О чем они не замедлили сообщить девушке в Instagram.

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Рагда уже принимала участие в шоу «Голос. Дети» в 2014 году, и заняла на конкурсе второе место. Она пообещала подрасти и вернуться, и исполнила данное слово. Во время слепых прослушиваний на шоу «Голос» она исполнила Bird set free исполнительницы Sia. Она выбрала своим наставником Сергея Шнурова, хотя к ней повернулись и Полина Гагарина, и Константин Меладзе, и на радостях пожала ему руку.

За этот невинный жест Рагду и начали стыдить в соцсети. Пользователи написали, что подобный жест невозможно представить на улице, и не ожидали такого от девушки-вайнашки (чеч. вайнах, ингуш. вейнах — «наши люди», самоназвание чеченцев и ингушей — прим.ред.). Многие заявили, что отпишутся от ее аккаунта. Некоторые предположили, что такой наставник как Шнуров, не сможет научить девушку ничему хорошему, и посетовали, что Рагда не выбрала Меладзе.

Пользователи назвали начинающую певицу бессовестной и потребовали не называть себя ингушкой, так как с Ингушетией у нее нет ничего общего. Рагде написали, что она позорит свой род и нарушает народные обычаи. Ей напомнили, что женщине нельзя прикасаться к мужчинам, но большинству выросших за пределами республики ингушей такое поведение кажется нормальным.

«Они не понимают, что нельзя девушке даже петь прилюдно», — подчеркивали пользователи.

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За Рагду, конечно, заступились.

«Какая разница, кто она по нации? Не мешайте своими принципами жить другим людям! Не примите вы, примем мы! Лучшая!» — написал max_kups1.

Подписчики юной певицы похвалил ее за то, что у нее есть смелость заниматься тем, что нравится и быть счастливой.

«Не обращай внимание на дремучих людей, они судят по себе, завидуют, прикрывая свое невежество обычаями и, что еще хуже, религией. Удачи тебе, будь счастлива!» — пожелал ей magastic2001.

Впрочем, конфликт хейтеров и поклонников Рагды можно пока считать локальным. Во всяком случае, ее концертный директор Олег Чудненко заявил, что никакого давления на девушку никто не оказывает.

«Ни по каким канонам не запрещено жать руку, ни в какой религии. У нее есть папа и мама, которые ей это разрешают. Если бы они петь ей не разрешали, она бы не пела», — заявил Чудненко.

Председатель Духовного управления мусульман Азиатской части России и муфтий Нафигулла Аширов заявил, что не осуждает Рагду Ханиеву. Он считает, что она нарушила обычаи по незнанию, и девушке это надо объяснить, а не осуждать.

«С точки зрения религиозных канонов, посторонняя женщина и посторонний мужчина не имеют права прикасаться друг к другу. Мы сами понимаем, к чему это может в дальнейшем привести», — заявил он.

Архаичный формат против команды мечты

Поскольку редакция «360» не до конца осознала, к чему может привести публичное рукопожатие мужчины и женщины, мы обратились за комментариями к члену президиума Духовного управления мусульман города Москвы и заместителю муфтия Москвы Марату азрат Алимову.

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Он подтвердил, что у мусульманских народов, особенно у ингушей и чеченцев не принято, чтобы девушка пожимала руку мужчине. Кавказские народы свои адаты (традиционные обычаи у народов Кавказа, Средней Азии и других исповедующих ислам — прим.ред.) очень чтят.

«И по шариату женщина не должна подавать руку мужчине, у которого есть жена и дети. Тем более, человеку, который матом поет песни. С точки зрения ислама, его творчество ведет к неправедному образу жизни. Он воспевает самые низменные инстинкты», — посетовал Марат азрат Алимов. Он подчеркнул, что его очень интересует, из каких соображений юную певицу выбрал Шнуров? С какими мыслями?

Рагду мусульманский деятель осуждать отказался. Во-первых, бывают в жизни человека моменты, когда он от радости забывает обо всем. Во-вторых, девушка могла принять протянутую руку, так как не захотела поставить музыканта в неловкое положение. В-третьих, для того, чтобы высказать свою позицию и отказаться от рукопожатия по религиозным мотивам нужен определенный уровень веры. Видимо, у Рагды он не настолько высок.

«В Коране сказано, что хорошее слово может воскресить, а плохое убить. Интернет хорошая вещь, но в хороших руках. В Сети плохого хватает. Я читаю, что Всевышний каждому дает сделать собственный выбор. Ибо сказано — облегчайте, но не усложняйте», — резюмировал Марат азрат Алимов.

Сама Рагда Ханиева сообщила «360», что к претензиям религиозно настроенных соотечественников привыкла, еще когда участвовала в шоу «Голос. Дети».

«Эти комментарии оставляют не представители нашего народа, а люди, скажем так, далекие от культуры. Ингушка занимается творчеством, живет в Москве, им это не нравится. Они привыкли видеть женщин в более архаичном формате», — сообщила певица.

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Рагда призналась, что постоянно говорит себе — раз выбрала такой путь, надо адекватно относиться к комментариям. Ее семья также очень трезво смотрит на подобные вещи.

«Основные обычаи я соблюдаю. Но при этом родители позволяют мне реализовывать себя, дают свободу выбора. Для меня это самое главное», — призналась Ханиева.

Она очень волновалась, когда принимала участие в слепом прослушивании. Рагда понимала, что могла не оправдать завышенных ожиданий поклонников.

«Этот „Голос“ моей мечты. Я готова повторить это много раз. Команда Сергея Владимировича — это как отдельная стана, государство, в котором мы с ребятами стали одной большой семьей. Мне сейчас кажется, что мы никогда не расстанемся, и будем вместе идти по музыкальной дорожке», — призналась девушка.