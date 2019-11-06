Травим Асмус и Бульдога! Хейтеры переходят все границы

За последнее время жизнь актрисы Кристины Асмус наполнилась не самыми приятными событиями. Она уверена, что некоторые интернет-пользователи объединились в группы, чтобы воплотить в жизнь свой коварный план — развести ее с мужем, Гариком Харламовым. Для достижения своей цели «тролли» устроили актрисе настоящую травлю. «360» собрал подборку неприятностей, которые обрушились на Асмус, а также ее реакцию на них.

Одной из причин для травли стало участие актрисы в новом российском фильме «Текст». По сюжету картины, в ней есть сцена, в которой Асмус была обнажена. Она снялась в откровенной сексуальной сцене со своим партнером по фильму Иваном Янковским. Этот отрывок появился в Сети вскоре после премьеры самой картины в кинотеатрах, и вызвала волну критики и возмущения у интернет-пользователей в адрес Кристины.

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Разгоряченные юзеры добрались и до супруга актрисы, комика Гарика Харламова. Многие ему сочувствовали — ведь, по их мнению, Кристина «наставила ему рога на всю страну».

Другие же, наоборот, высмеивали комика, сделав кучу мемов про эту ситуацию. Его сравнили с героем порнофильмов, где жена занимается сексом с другим мужчиной на глазах своего мужа.

«Моя жена актриса. В этом фильме она играет роль. Сцена секса написана в книге и необходима для сюжета. Да, откровенно. Да, на грани. И что? Когда я смотрю другое кино, сериалы и там вижу сцены секса, у меня не возникает вопроса „Что они себе позволяют? Они же не муж и жена!“ или „Что думал муж Шерон Стоун в момент переноса ног на стуле? Как он ей позволил ‚совокупляться‘ весь фильм с Майклом Дугласом“», — написал Харламов и добавил, что гордится женой и ее блестящим исполнением роли.

Источник фото: instagram

«Развести с мужем и лишить родительских прав»

4 ноября Кристина заявила, что интернет-пользователи устроили ей и ее семье организованную травлю. Причиной этому послужила все та же сцена из «Текста», где героиня Асмус занимается сексом с героем Янковского.

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Актриса рассказала, что тролли объединяются в группы, у которых есть свои главари — он раздают задания и инструкции по ее дискредитации. Главные цели этих пользователей — развести ее с супругом, лишить родительских прав, а также убедить общество в том, что секс в картине был не игрой, а настоящей изменой.

Асмус добавила, что высокомотивированные тролли отслеживают публикации, интервью, эфиры, и даже создают график хейтерства. Она также обратилась к своим подписчикам, призвав их не тратить свои силы на гневные ответы хейтерам. Актриса призвала пожалеть их, ведь им «отчет сдавать надо и диссертацию по троллингу писать».

Могильная плита

На этом неприятности Асмус не закончились. 31 октября актриса узнала, что с ее фотографией сделали надгробную плиту. И пусть это событие не имеет никакого отношения к ситуации с «Текстом», она принесла актрисе не меньше неприятных впечатлений.

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Ее портрет оказался на одном из надгробий на выставке ритуальных услуг «Некрополь 2019», которая проходила на ВДНХ. Она стала не единственной медийной личностью, которую там «похоронили» — в качестве примера гравировки на каменной плите использовали фотографию американского актера Питера Динклэйджа, который в России прославился ролью Тириона Ланнистера в знаменитом сериале «Игра престолов».

Кристина рассказала, что из-за этой ситуации находится в подавленном состоянии, что сильно влияет на ее желание и способность работать. Члены ее семьи также были потрясены и огорчены увиденным.

«Мне в истерике звонили родные и друзья. СМИ оборвали телефон, а директ завален этими новостями. Я совершенно в подавленном состоянии отменила свои съемки вчера и сегодня», — рассказала Асмус.

Сперва актриса собиралась подать в суд на авторов ее надгробия, и даже обратилась к своему адвокату, однако потом отказалась от всех претензий к компании, которые его сделали. Она решила, что конфликт исчерпан, после того, как директор фирмы объяснил, при каких обстоятельствах было сделано надгробие. Он рассказал, что фото актрисы фирма получила от одного из посетителей выставки, который хотел проверить работу гравировального устройства. Компания не имела никакого злого умысла и не хотела ее оскорбить или обидеть.

Еще одна измена

Казалось бы, Кристине удалось разобраться с одной проблемой, но ей на смену тут же пришла другая. В СМИ появилась информация о том, что некие очевидцы якобы видели, как она утром выходит из номера Александра Петрова — своего партнера в новой театральной постановке «Гамлета».

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«На гастролях кто-то видел, как Асмус выходила утром из номера Петрова. У всех бывает… И Кристину можно понять: муж у нее не супермачо. Иногда хочется упереться во что-то твердое, а не в желейный животик пусть даже и любимого мужчины», — цитирует пресса источники в театре, в котором играют актеры.

Асмус пока никак не отреагировала на это заявление, однако оно явно ее не обрадует.