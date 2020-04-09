Транзит вылетит в трубу. Украина пугает Россию газовым бойкотом, но ей не верят

Украина заявила, что готова прекратить транзит российского газа. Опрошенные «360» эксперты сочли это пустыми угрозами для привлечения внимания. Кроме России, украинская труба никому не нужна. А после запуска «Северного потока — 2» сосед и вовсе останется «у разбитого корыта».

На Украинеготовы к нулевому транзиту российского газа. Об этом в интервью изданию Liga.net заявил глава «Оператора газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон.

«Мы работаем над развитием альтернативных способов использования нашей ГТС. Мы запустили транзит через Украину между европейскими странами и рассматриваем возможность поставок американского LNG (сжиженного природного газа — прим. ред.) через Польшу и дальше в страны Восточный Европы», — добавил Макогон.

Он усомнился, что «Газпром» закончит строительство газопровода «Северный поток — 2» в 2020 году. Украина продолжит противодействовать этому и рассчитывает на поддержку США и ЕС. Ведь запуск российского газопровода увеличит зависимость от поставок топлива не только для Украины, но и для стран Европы.

В конце 2019 года «Газпром» подписал с «Нафтогазом» пятилетние транзитные соглашения. Для российской компании транспортировка подорожала на 2%, общая сумма платежей по контракту может превысить семь миллиардов долларов.

Запуск «Северного потока — 2» планировался в конце 2019 года. Планам помешали новые санкции США против российских газопроводов. После этого швейцарский подрядчик Allseas заявил о приостановке работ и вывел из Балтийского моря суда, занимавшиеся прокладкой трубопровода. Остальные работы на объекте продолжились. Сейчас туда движется трубоукладчик «Академик Черский», способный достроить газопровод». Ожидается, что уже в конце апреля он прибудет в Калининград. Помогать в строительстве будет нидерландское судно Flintstone, которое привезет щебень для засыпки траншеи.

Привлечь внимание

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Михаил Джабаров считает, что некоторые украинские руководители делают громкие заявления «из вредности», не думая об экономической целесообразности или последствиях.

«Если это это делается „назло бабушке отморожу уши, но не надену шапку“ — это одно. А если Украина откажется [от транзита], то я не знаю, на что она вообще собирается существовать. Откуда доходы? Не сеет, не пашет, не жнет, ничего не выпускает. На Украину сейчас никто не обращает внимания в Европе, не до них сейчас. А они пытаются привлечь к себе внимание», — подчеркнул сенатор в разговоре с «360».

России, по его словам, переживать не о чем. «Северный поток» работает исправно, в ближайшие месяцы достроят новый газопровод. Американский сланцевый газ становится непомерно дорогим для экономики современной Европы. И если Киев не изменит свое поведение, то «Украина останется у разбитого корыта»

На самом деле Украина не хочет прерывать транзит российского газа. Она получает за это немалые деньги и рассчитывает продолжать транспортировку, причем в как можно больших объемах, подтвердил «360» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Поэтому страна«пугает» ЕС и США тем, что, как только «Северный поток — 2» будет достроен, «Газпром» в нарушение всех контрактов моментально прекратит эксплуатацию ГТС.

«Они указывают, что когда „Газпром“ достроит „Северный поток — 2“ и остановит транзит через Украину, это станет риском для европейцев и большой угрозой для них. Хотя даже если бы „Газпром“ так сделал, в чем тут риск — непонятно. Он просто взял бы те объемы, что сейчас идут через Украину в Европу, и направил бы их по другому маршруту», — добавил Юшков.

Никому не нужная труба

Собеседники «360» уверены, что во время пандемии ЕС и США вряд ли поддержат Украину. Партнеры решают собственные проблемы, и усиливать санкционное давление из-за газопровода никто не будет.

«Ничего, кроме болтовни, Киев сделать не сможет. Америке сейчас точно не до Украины, на них сейчас столько своего навалилось, особенно в преддверии выборов президента и страшной эпидемии коронавируса. Наверное, там эти заявления Макогона никто не услышит и не заметит. Как говорят в детстве, сам себя веселит Макогон», — подытожил Джабаров.

Что касается планов «Оператора ГТС» по дальнейшей эксплуатации трубопровода, Юшков сомневается, что они осуществятся. В странах ЕС достаточно своих газохранилищ. Этот рынок уже отлажен, даже зимой без проблем можно приобрести топливо. На этом фоне украинские хранилища теряют свою ценность из-за того, что расположены не в Европе, возле основных рынков потребления. Плата за транзитные услуги превысит всю выгоду.

«Сомневаюсь, что Украина найдет себя в какой-то другой роли, кроме транзитера российского газа. Никому их подземные хранилища и труба не нужны. Единственное, Россия не достроила „Северный поток — 2“ вовремя, поэтому вынуждена была пойти на новый договор с „Нафтогазом“. Других реалистичных сценариев использования украинской ГТС мы не видим», — заключил Юшков.