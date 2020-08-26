Прощай, «рогатый» транспорт. Топ-5 красивых троллейбусных маршрутов, которых больше нет

Немного истории

Троллейбусное сообщение в Москве появилось 15 ноября 1933 года. Оно постепенно начало замещать трамваи. Первые линии проходили в северо-западной части города.

Первый троллейбус имел деревянный кузов с металлической обшивкой. У него были некоторые недостатки, в частности не было отопления, стеклоочистителей и других элементов для комфортной поездки пассажиров. Кроме того электрические элементы были недостаточно хорошо защищены от влаги, что приводило к утечкам тока на корпус.

По мере появления новых маршрутов различные составляющие транспорта дорабатывались. И в конце концов он приобрел знакомый нам вид. До 2015 года московская троллейбусная сеть была крупнейшей в мире.

При вступлении в должность мэра Сергей Собянин объявил, что троллейбусная сеть будет ликвидирована. Началом ликвидации троллейбусов обычно считают 2014 год.

Источник фото: https://ru.wikipedia.org/

Топ-5 красивейших маршрутов

«Маршрут №Б»

В столице есть два таких маршрута — маршрут №Бк и маршрут №Бч. Оба они курируют по Садовому кольцу. Они отличаются тем, что один ходит по внутренней стороне Садового кольца, а второй по внешней. Они курируют круглосуточно, поэтому самое большое удовольствие можно получить при поездке ночью — меньше людей и живописнее столица.

Прокативших по этому маршруту можно увидеть великолепные мосты, сталинскую архитектуру и памятники. С его помощью можно легко перемещаться по периметру ЦАО, в котором сосредоточены главные достопримечательности Москвы.

Маршрут № 7

Этот маршрут пролегает почти по центру города и захватывает его самые живописные участки. Сев на остановке на Калужской площади, недалеко от Парка Горького, вы промчитесь по Ленинскому проспекту. Затем повернете на смотровую площадку на Воробьевых горах, откуда видно семь сталинских высоток и стадион «Лужники». С другой стороны в этот момент будет здание МГУ.

Далее небольшой участок набережной Москвы-реки с отличным видом на Новодевичий монастырь и съезд на Кутузовский проспект с комплексом небоскребов «Москва-Сити». Завершится поездка у Парка Победы, в котором можно продолжить прогулку.

Маршрут № 31

Недолгий троллейбусный маршрут. Главное его достоинство — экскурсия по бульварам российской столицы. Маршрут начинается от стадиона «Лужники» и выезжает на знаменитые московские бульвары. На нем можно увидеть Никитский, Страстной, Тверской и Петровский бульвары. Завершится поездка на Трубной площади.

Маршрут № 2

Начинается на улице Барклая в Филях и едет в центр по Кутузовскому проспекту. Затем перетекает в Новый Арбат. За время поездки можно увидеть Белый дом, где заседает правительство России, сталинскую высотку — гостиницу «Украина» и Киевский вокзал. Троллейбус также проходил через Охотный ряд, Новую и Старую площади и совершив круг вокруг Кремля возвращался на Моховую улицу.

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Маршрут № 15

Данный маршрут лучше начинать после прогулки на ВДНХ. Троллейбус помчит вас в сторону своей конечной точки в районе «Лужников». Из окон сначала будет видно Останкинскую телебашню. Затем можно насладиться видами Екатерининского парка и Марьиной рощей, после этого откроется вид на сад «Эрмитаж». По пути также будет насладиться видом Храма Христа Спасителя.